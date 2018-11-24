Евгения Медведева заняла лишь 4 место на Гран-При во Франции и не попала в финал турнира

Невероятной и грустной сенсацией завершися последний отборочный этап Гран-При по фигурному катанию во Франции. 19-летняя россиянка Евгения Медведева должна была во что бы то ни стало одержать победу в Гренобле, чтобы пробиться в финал, который в декабре состоится в Ванкувере. Однако же, этого не удалось сделать.

Еще в короткой программе накануне Евгения Медведева заняла лишь третье место, однако ее отставание от лидеров было минимальным - 0,4 балла. Но в произвольной Медведева допустила две ошибки и получила 125,26 балла за свое выступление. И в итоге у нее - лишь пятое место в произвольной программе и итоговое четвертое с суммой в 192,81 балла.

Победу одержала японка Рика Кихира - у нее 205,92 балла, вторая - Маи Михара, набравшая 202,81 балла. Третья позиция у Брэди Теннелл из США - 197,78 балла.

Таким образом, Евгения Медведева не прошла в финал Гран-При, который состоится 6-9 декабря в Ванкувере. Там выступят в итоге трио российских фигуристок в составе - Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. Компанию им составят три японки - Рика Кихира, Сатоко Миахара и Каори Сакамото. Эта шестерка фигуристок разыграет победу в итоговом зачете Гран-При нынешнего сезона.

В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Евгения Медведева одерживала победы, а в олимпийский сезон снялась с соревнований, поскольку залечивала травму.