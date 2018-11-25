Согласно закону о реновации, взамен пятиэтажек в Москве могут появиться высотки

Депутат Северного Измайлова Дмитрий Барановский написал в своем блоге о строительстве 31-этажного дома на улице Константина Федина, в котором будут проживать жители пятиэтажек, попавших в программу реновации. По мнению народного избранника, будущий «муравейник» нарушит гарантию о комфортной городской среде.

- О каких, например, парковках может идти речь, если на 825 квартир приходится всего 26 парковок? - пишет депутат. - А социальные объекты будут в шаговой доступности, только если в переполненных школах введут вторую смену.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, закон о реновации, который был принят в прошлом году, ограничений в этажности домов не предусматривает. При этом в среднем они будут иметь не более 14 этажей.

В интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» Кузнецов подчеркнул, что ситуация в Северном Измайлове на востоке столицы - это проблема первого здания.

- Чтобы запустить программу реновации в районе, стартовый дом должен быть больше других, иначе расселяемые жильцы не получат квартир, - заявил чиновник.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, закон о реновации, который был принят в прошлом году, ограничений в этажности домов не предусматривает.Фото: Иван ВИСЛОВ

Напомним, в программу реновации жилья в Москве вошли более 5 тысяч домов, построенных в 1957-1968 годах. Она рассчитана на 15 лет.

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