Обзор матча Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков матча чемпионата России по футболу

В воскресенье, 25 ноября, наконец-то состоялась премьера нового главного тренера у московского "Спартака". Олег Кононов стал наставником "красно-белых" после небольшого периода "безвременья" в клубе. И болельщики с интересом ожидали домашней встречи с "Крыльями Советов". 10 лет не выигрывали волжане у "красно-белых" на их поле, так что настрой был, в целом, оптимистичным на этот поединок.

Когда же объявили стартовый состав команды, то немало болельщиков сразу же начали негодовать. Почему же с капитанской повязкой на первый матч Олега Кононова вышел полузащитник Денис Глушаков, а на фланге обороны - Ещенко? А в воротах и вовсе впервые в сезоне появился Артем Ребров, а не привычный для этого чемпионата молодой Александр Максименко.

Новый наставник "Спартака" Олег Кононов был предельно краток:

- Почему такой состав? Этот тот состав, где практически все игроки тренировались, они здоровы и полны желания сделать результат. Они выиграли конкуренцию, поэтому и играют, - заявил он в интервью каналу "Матч Премьер" перед игрой.

Главный тренер волжан Миодраг Божович был тоже "на позитиве":

- Мы знаем, что "Спартак" сегодня будет стараться и много атаковать. Но нам тоже очень нужны очки.

К слову, на этой игре за "Крылья Советов" болели на гостевом фан-секторе 300 человек, среди которых были даже китайские студенты. Они - читатели страницы "КС" в соцсети Weibo и пришли поддержать любимый клуб в выездной игре с флагом Китая.

Стоило начаться игре, как "Спартак" ринулся в атаку, раз за разом накатывая на ворота соперников. Каких только по красоте передач не делали игроки хозяев поля, а мяч не шел в ворота. Успевали между делом на фан-секторе москвичей и прокричать ругательства в адрес Дениса Глушакова, который продолжал играть, не обращая внимания на слова с трибун. Но стоило ему пробить мимо ворот, мяч слетел с ноги, как тут же по стадиону раздался свист.

Первый тайм матча завершился вничью 0:0. А когда же началась вторая половина матча, то наконец-то "включили" забитые голы.

На 48-й минуте матча "Крылья Соетов" первыми поразили ворота - после подачи с фланга мяч в ворота Артема Реброва забил Сергей Корниленко. Но через 10 минут все поменялось кардинально быстро.

Сначала на 59-й минуте Софьян Ханни после прострела с фланга удачно подставил ногу и отправил мяч в ворота, а потом на 61-й минуте Лоренсо Мельгарехо после быстрой атаки "Спартака" пробил низом в дальний угол ворот "Крыльев Советов". Пригоревавшие было фанаты хозяев оживились. Москвичи повели в счете 2:1.

На первый матч под началом Олега Кононова на стадион "Открытие Арена" пришли 25 092 человека, неплохой результат для такой игры - таковы были официальные данные, озвученные в конце встречи по стадиону.

В финале поединка эффектную точку поставил Луис Адриано, поразивший ворота на 91-й минуте матча. Когда же он забил третий гол, то весь основной состав "Спартака" побежал праздновать гол, обнявшись с главным тренером команды Олегом Кононовым.

Итог первого матча Олега Кононова в "Спартаке" - победа над "Крыльями Советов" со счетом 3:1.

СТАТИСТИКА МАТЧА СПАРТАК - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Спартак - Крылья Советов 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 49 Корниленко, 1:1 – 59 Ханни, 2:1 – 61 Мельгарехо, 3:1 - 90 Луис Адриано

Спартак: Ребров, Джикия, Ещенко, Кутепов, Комбаров, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Фернандо, Глушаков, Ханни, Зе Луиш (Зобнин, 72; Попов, 84), Луис Адриано.

Крылья Советов: Рыжиков, Самарджич, Тигиев, Зотов, Рохель, Башкиров, Антон, Канунников (Ткачук, 18), Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63), Шейдаев.

Предупреждения: Башкиров (9), Зе Луиш (46), Шейдаев (83), Луис Адриано (88).

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