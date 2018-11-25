Юнна Мориц: «Но сколько бы Россию ни марали, и Крым, и Севастополь к ней удрали»

- Здравствуйте, Юнна Петровна! "И сколько бы Россию не марали, и Крым, и Севастополь к ней удрали".

- Да.

- Я еще вчера это прочитал. И теперь вот думаю: "Ну, вроде вот - такие простые слова, а - трогают за душу. Оказавшись в вашем стихотворении..."

- А вообще, Саша, я должна тебе сказать, что тут... (Далее поэтесса рассказывает о том, что издатели одной из стран "просто жаждут печатать" её стихи. )

- А я им отвечаю, что я… Открытым текстом, прямо в полосе, - что у меня нет ни малейшего желания опубликоваться там, где на меня вылили столько грязи и клеветы. И черной зависти и неблагодарности. Но это их не остановит. Они теперь желают меня любить, потому что ненависть не принесла им никакой выгоды. Они, наоборот, получили все, чего достойны.

- А почему эти ваши стихи, едва появившись, вызвали такой всплеск читательских эмоций? Вроде вы сказали понятные всем вещи.

- Саша, а я вообще… Помнишь строки Пастернака замечательные, когда он писал уже стихи такие горькие: в конце нельзя не впасть как в ересь в неслыханную простоту. Понимаешь, я как человек, владеющий всеми формами стиха, переведший лучших поэтов Европы, Запада, Америки, должна тебе сказать, что я знаю, как надо фонарь этой простоты держать, чтобы сквозь тебя шел этот светопоток.

- Очень образно...

- Потому что моя задача - снять с моего читателя вот эту зомбежку, когда ему объяснили, что он "дерьмо, быдло", проиграл холодную войну, страна распалась, ничего больше нет. Сиди и жди, когда все остальное окончательно распадется. "Мы тебе свет разбомбим, мы тебя уничтожим".

Ты понимаешь, мы живем в атмосфере террора, глобального террора. Что такое список «Миротворец»? Это настоящий террор. У меня даже есть «Мгновенник». Об этом написанный. Я просто вчера его не перепечатала...

- Мне показалось, что вы мне не всю правду говорите. Потому что у меня такое ощущение, что есть там - в ваших стихах - какое-то волшебство.

- Есть, конечно.

- А вы про это не говорите.

- Саша, волшебство этой как бы простоты, этой прямоты - оно держится на мастерстве. Очень высокая планка мастерства. А это то, чему они и завидуют.

Потому что я очень сложный поэт. Они сами об этом писали. Невероятно сложный. У меня очень много слоев.

У меня - телескоп. Я вижу все, что происходит с точки зрения и Земли, и космоса. У меня бесконечно связь между корой головной и земной. И небесной. Это очень сложная жизнь.

- Понятно.

- Это сложная жизнь в слове. Они удивляются, почему я могу бесконечно это делать. Они даже себе не представляют, насколько мастерство, которым я владею, дает возможность выхода на любые интонации. И на любую точку, в которой сходятся глубь и высь.

- Спасибо. Мы с вашего позволения покажем ваше новое стихотворение нашим посетителям сайта…

- Это ради бога. Это замечательные стихи.

- Да.

- И пусть все, которые русофобствуют, пусть они лопнут от зависти.

- Понял.

- И это еще не все, что я могу. Я тебя еще порадую не один раз.

- Спасибо.

- И ты должен знать, что мне звонят многие разные всякие люди, которые хотят интервью, стихи. Я им отвечаю, что нет, это только для Гамова, потому что он мой друг. Не потому, что он берет интервью у знаменитых людей. А просто потому, что он мой человеческий друг и все.

- Спасибо вам огромное. За интервью...

И, конечно, за стихи!

Юнна Мориц: «Но сколько бы Россию ни марали, и Крым, и Севастополь к ней удрали» 00:00 00:00

* * *

Для запада Россия – лютый враг:

Россия не вторгается в Ирак,

Не погружает Ливию во мрак,

Не вешает Саддама и на части

Не рвёт Каддафи, хохоча от счастья!

Россия – вредоносная страна,

Переписать историю должна:

Не победила Гитлера она!

Америка с Европой победили,

А русские им только навредили!

Россия угрожает всем подряд:

Ей льют и сыплют ненависти яд,

И травят, травят, но она не травится,

Привыкла к яду этому красавица, –

Страна такая западу не нравится!

Для запада Россия – в горле кость

И просто лишний на планете гость.

Но сколько бы Россию ни марали,

А в плане исторической морали,

И Крым, и Севастополь к ней удрали.

Для запада Россия – лютый враг:

Не вторгнешься в Россию, как в Ирак,

Не омайданишь пятою колонной,

Колонной русофобии зловонной,

Где флаг погрома – знак великих благ!

Россию надо гнать с планеты прочь,

Россия – дьявол кровожадной власти:

Нет виселиц, никто живьём на части

Не рвёт Каддафи, хохоча от счастья, –

Но в этом запад нам готов помочь!

В любой момент готовы нам помочь

Погромы, снайперы, египетская ночь!

Юнна Мориц. Ноябрь, 2018 г.