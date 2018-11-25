Семь здоровых привычек, которые изменят вашу жизнь

Иногда небольшие мелочи здорово портят жизнь и настроение, выводят из себя и лишают концентрации. Вместе с экспертами проекта «Культура здоровья» мы подобрали простые, но эффективные упражнения, которые помогут избавиться от стресса и настроиться на здоровый образ жизни.

1. Забываем про стресс.

Это упражнение можно выполнять как на работе (понадобится 5-10 минут для концентрации), так и дома, особенно эффективно оно перед сном.

- Техника называется «картинка», - говорит психотерапевт Анна Виноградова. - Это визуальное представление какого-то приятного для вас места или события. Вспомните, когда вам было хорошо и спокойно и постарайтесь вернуться в это состояние, чтобы уменьшить напряжение, вызванное стрессовой ситуацией. Закройте глаза и представьте себе это спокойное, умиротворенное место, событие или действие: прогулка по тихому пляжу на закате, плеск волн, которые ласкают берег, постарайтесь ощутить запах соленого морского ветра... Для лучшей концентрации можно найти в интернете подходящий аудиофон: шум дождя, моря и пр.

Считается, что особенно эффективно это упражнение перед сном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Концентрируемся и успокаиваемся с точечным массажем.

Раскройте пальцы левой руки и на вдохе большим пальцем правой легко надавите на центр левой ладони. Попробуйте повторить 5 раз, а потом переключитесь на правую руку. Такого же эффекта можно достичь, взяв в обе руки по грецкому ореху и одновременно «покатав» их в ладонях 1-2 минуты.

3. Учимся читать эмоции и контролировать их.

По данным американских психологов, наше благополучие, в том числе и финансовое, на 85% зависит от эмоционального интеллекта. Это полезный навык, лишь на треть процентов зависящий от наших внутренних качеств. Ведь распознавание и управление личными эмоциями и эмоциями окружающих людей можно «наработать».

- Попробуйте упражнение «немой телевизор» – просмотр фильмов и телепередач без звука, - советует психотерапевт Анна Виноградова. - Найдите какой-нибудь художественный фильм и некоторое время посмотрите его, наблюдая за жестами, мимикой и расположением в пространстве героев и размышляя, какие эмоции они сейчас испытывают. Посмотрите фрагмент нового кино и сцены из фильма, который вы уже видели, оцените разницу – мешает или помогает знание сюжета сопоставлять «невербальность» (жесты, мимику) с эмоциями?

Научившись читать эмоции, мы сможем вернее подбирать ключики к собеседнику.

Благополучие, в том числе и финансовое, на 85% зависит от эмоционального интеллекта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Справляемся с бурей эмоций

Примите удобную позу, закройте глаза и расслабьте все мышцы. Представьте, что на расстоянии около метра от вас горят семь свечей. Сделайте медленный глубокий вдох, немного задержите дыхание. Представьте, что вам нужно задуть одну из свечей. Сильно подуйте в этом направлении, вытолкнув весь воздух из легких, одновременно представляйте, как сбивается пламя свечи, и она гаснет. Повторяйте эти действия, пока все семь воображаемых свечей не будут погашены.

5. Учимся диалогу с телом.

Если никак не удается полюбить спорт, хотя все вокруг восхваляют эффект от тренажерного зала, фитнеса и бега, научитесь фокусироваться не на достижениях во время тренировки, а на диалоге со своим телом, причем изо дня в день. Попробуйте советы от сертифицированного тренера по пилатесу и танцам Марии Котовой.

Начните отслеживать нейтральное положение тела - это такое положение, при котором нагрузка на скелет и мышцы сбалансирована и минимальна. Причем, вне зависимости от того, стоите вы или сидите. Главные условия просты:

* Тянитесь макушкой вверх.

* Плечи мягко расправлены и опущены вниз, все тело стремится вниз.

* Вес тела распределен в равной мере на обе ноги.

Если ваше привычное положение тела разбалансировано, то восстановить и стабилизировать его поможет пилатес, йога и классы на баланс.

6. Дышите осознанно.

Наблюдайте и управляйте дыханием не только на тренировках, но и жизни. Когда мы активны, преобладает грудное дыхание: задействуется весь объем легких и все мышцы, управляющие дыханием. Следуйте простым правилам во время быстрой ходьбы или в спортзале:

* Дышите как бы в нижние ребра, тогда при при выдохе ребра будут опускаться вниз к тазу, а живот останется расслабленным.

* Во время упражнений на вдохе разгибайтесь, на выдохе сгибайтесь. Можно сопровождать это громким звуком выдоха.

7. Избавиться от изжоги просто

Изжогу провоцирует не только фастфуд, еда на бегу, неправильные перекусы. Мы привыкли «заедать» изжогу антацидами. Но можно избежать изжоги, следуя советам Натальи Стуковой, врача-гастроэнтеролога, диетолога, к.м.н.

* Сократите количество шоколада, мятных леденцов и алкоголя в своем рационе.

* Не затягивайте живот облегающей одеждой и тугими поясами, дайте своему желудку работать спокойно, без давления.

* Отдыхайте после еды, но не лежа, а сидя: горизонтальное положение способствует забросу содержимого желудка в пищевод. Лучше этот час сидя почитать или составить список задач на день.

* Постарайтесь не пить после еды час или хотя бы минут 40 - ни воду, ни чай.