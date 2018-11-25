Почему нельзя отмечать юбилей Лермонтова и как связаны Гоголь и геморрой: самые яркие театральные байки профессора Инны Вишневской

"Я считаю, что нужно слушать тех, кому больше ста лет. Если их долго слушать, то они рано или поздно расскажут что-то необыкновенное". Так говорила Инна Вишневская, профессор ГИТИСа и Литинститута, легендарный театровед, "член всего, что толко можно", как сообщала о себе. Ей было 92 года. Меньше ста лет, но что-то необыкновенное она рассказывала постоянно. Про Виктора Розова, которому она заказывала покупать колготки в Париже, про визит к Раисе Максимовне Горбачевой, ради которого драматургу Вишневской пришлось искать и надевать на себя "большую парюру", про мужа Полины Виардо, которого Вишневская упорно назвала не Луи, а "Луем".

Ее обожали студенты. Сама классик, она воспитала огромное количество классиков. У нее учились и Александр Вампилов, и Михаил Угаров, и Нина Садур и многие-многие другие.

"КП" попросила студентов Инны Люциановны вспомнить ее остроумные изречения, сцены с ее участием, байки.

О себе

У женщины должно быть много разных званий. Вот раньше говорили: графиня такая-то, а теперь говорят: член. Вот я, например, член всего, что только можно.

После ГИТИСа меня послали преподавать в Ташкент, в Среднеазиатский Театральный институт имени Островского, сокращенно «СРАТИС», до сих пор их уговариваю поменять название…

Люблю я Белинского! Писала в ГИТИСе про него выпускной диплом. А в это время сделалась кампания по космополитизму. И тут-то выяснили, что я написала, будто Белинский учился у Гегеля, хотя всем известно что Гегель учился у Белинского. Меня объявили японским шпионом и выгнали из института.

Был в моей жизни такой эпизод как телевидение. Меня оттуда выгнали, когда я расслабилась и сказала, «Вера Засунич» и «Клара Целкин».

О театре

Запомните, дети. Когда в художественном театре снимают картину, остается след на обоях. Этот след называется реализмом. В малом театре остается не только след, но еще и гвоздь. Это называется натурализмом. А есть еще театр, где и стен никаких нет. Это формализм.

Почему считают, что плагиат - это плохо? Ничего не плохо. Может, вы сплагиатите еще лучше оригинала?

И еще запомните. Никогда не садитесь в современном театре в первый ряд. Вас изувечат.

Как-то раз я спросила билетершу, почему в Большом театре все мужики парами ходят. А она мне отвечает: в Большом театре большой дефицит пастижерных средств. Поэтому героев приклеивают к одной бороде по двое.

Однажды меня позвали в Большой театр на премьеру «Жизнь за царя». Перед тем как спектаклю начаться, всех, кто в ложе сидел, попросили сдать спички и зажигалки. Сказали: «внизу, прям под этой ложей Ельцин сидеть будет, чтоб не кинули». Пришел Ельцин. Интересно так пришел. С каждым, кто в конце каждого ряда сидел, он за руку поздоровался. А каждому ребенку руку на голову положил. А детей этих ему несли и несли. Я, честно говоря, никогда не видела, чтобы за вечер в Большом театре так много детей родилось.

Наконец, он сел, но бросать было уже нечем.

О литературе

Николай Васильевич Гоголь своим геморроем замучил весь мир. Он писал всюду, какие у кого рецепты есть от геморроя. А я за ним записываю. Пришла недавно в Институт проктологии и говорю: ребята, чудная тема есть для докторской диссертации: «Гоголь и геморрой».

Чтобы стать классиком, надо задавать три вопроса. Во-первых, нужно спрашивать, какой урожай. Вот наши писатели, везде, где бы ни находились, хоть у Гроба Господня, все спрашивают, как у нас с гречихой. Во-вторых, надо писать про свои болезни. Тургенев, мой любимец, Полине Виардо пишет: «Дорогая Полина, сегодня у меня был понос». Ну и третий вопрос, как там с деньгами. Я тоже чтобы быть великой, всегда во всех статьях пишу про урожай, про свое здоровье, и обязательно интересуюсь, как там деньги.

Вы, наверное, наблюдали за такой роковой фигурой как Лермонтов? Давно я заметила: как только Лермонтову хотят отпраздновать юбилей - мгновенно начинается война. Столетие отпраздновали - первая мировая началась. Передохнули и столетие со дня смерти решили отметить - Вторая мировая. Если тонет корабль - он обязательно называется «Лермонтов». И каждый раз, когда трогают пьесу «Маскарад» - что-то случается. Отмечали мы 150-летие со дня рождения. Уж на что предупреждала я, чтоб не трогали - не послушали. Отметили. Пока отмечали - Хрущева сняли.

И я предупреждаю - не хотите революций и контрреволюций - никаких «Маскарадов» и никаких юбилеев Лермонтова!

О коллегах

Пришла я к Марку Захарову на спектакль. Рядом Лепешинская сидит. Я у нее и спрашиваю: «Ольга Васильевна, вам уже четыреста лет, как вы сохранили такую шею?»

Повстречалась как-то с Чепуриным, драматургом, надеюсь, вы его не читали.

Мне кажется, что Ельцин начал делать все не так из-за меня. Заседали мы как-то в Кремле и решали что-то про премии. Вошел Борис Николаевич. Говорит, о, интеллигенция, а как бы я хотел познакомиться с интеллигенцией. И я в этот момент решила что хорошо бы элегантно высморкаться. Достаю платок и вижу удивленное лицо Лаврова. «Что это у тебя в руках?» - спрашивает. Смотрю, а я вместо платка выудила мужской носок. Большой стиранный белый носок с красной каймой.

Мне кажется с этой минуты с Ельциным что-то произошло.

О забастовке культурных работников

Однажды Губенко, который был министром культуры, нам сообщил, что завтра будет забастовка деятелей культуры. Шахтеры бастуют, морги бастуют. Должны деятели. «Как, - спрашиваем, - бастовать?» Он говорит: «Очень просто. Завтра в семь тридцать вечера на пять минут все прекращают свою деятельность и молчат. Отелло душит Дездемону на сцене, но пять минут молчит. Певцы пять минут не поют. Балерины на пять минут застывают в прыжке и тоже не издают ни звука.

В нашем институте нас вызвали в три часа. Пришел полный зал под расписку. Вышла директриса, говорит, забастовка назначена на семь тридцать, но к этому времени уже все уйдут поэтому проведем сейчас. Раз, два, три. Начали. Мы повесили головы, молчим. А в этот момент в зал вошла ученая-переученая из сектора древнерусского искусства. Ей было уже сто лет, конечно, на ней был салоп, кашне, капор, сарафан, перчатки, варежки, древнерусская статуя на груди. Она крикнула «кто умер?» А мы ни звука. Если ответим, все дело сорвем. Она кричит: «Кто-то важный умер?». В общем, когда пять минут кончились, и ей сказали, она уже все равно не услышала, потому что ее пришлось выносить.

О духах из валерянки

Была я как-то в Париже и были мы в фирме Шанель. Они принимали, удивлялись, почему у нас нет денег, мы с удовольствием рассказывали, всем было очень интересно. Там мне дали бесплатный совет, как из наших духов сделать французские. Говорят, мадам, берете ваши русские духи, капаете три капли валерьянки из пипетки, пусть сутки постоят и получатся духи «Бандит». Я домой приехала, все это дело провернула и пользовалась какое-то время, пока один шофер не сказал: женщина, что это от вас так валокордином пахнет?

СПРАВКА:

Прощание и отпевание состоится в понедельник, 26 ноября, в 11:00 в Морге Россолимо 12 (ЦПО ММА им.Сеченова). Далее - автобус на Николо-Архангельское кладбище к крематорию.

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