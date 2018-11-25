2018-11-25T23:38:46+03:00
Происшествия

Невеста умерла перед свадьбой из-за ринопластики

Девушка решилась на операцию, чтобы со всех ракурсов шикарно выглядеть во время венчания
Александра ЛЯБИНА
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Анестезия во время ринопластики повредила Лауре головной мозг. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/Анестезия во время ринопластики повредила Лауре головной мозг. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/
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Лаура Авила и Энрике Круз встречались 10 лет. И наконец-то решились на свадьбу! Как и все женщины, 36-летняя Лаура на своём торжестве хотела выглядеть сногсшибательно. Одна беда: жительнице Далласа не нравился её нос...

Невеста решила сделать свой носик изящнее с помощью пластических хирургов. В США ринопластика стоит порядка 7,5 тысяч долларов. Но Лаура, хоть и была весьма востребованным риелтором, решила сэкономить. Она узнала, что в Мексике такая же операция стоит в три раза дешевле.

Так Энрике сделал предложение Лауре. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/

Так Энрике сделал предложение Лауре. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/

В Мехико Лаура поехала вместе с женихом Энрике. Кстати, это её родной город и ничто там не предвещало для девушки беды. Но стремление к красоте обернулось трагедией... Во время анестезии был повреждён головной мозг Лауры.

Лаура была яркой девушкой и любила провокационные образы. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/

Лаура была яркой девушкой и любила провокационные образы. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/

В состоянии комы девушку перевезли в США. Средства на её лечение неравнодушные американцы собрали в Интернете, сообщает Daily Mail. Но врачи объяснили: Лаура никогда не восстановится. Родные оказались перед страшным выбором. Отключить девушку от аппаратов искусственного жизнеобеспечения или оставить и надеяться на чудо? Посоветовавшись со специалистами, они выбрали первое. Лауру перевели в хоспис. Там девушка и умерла.

Лаура и Энрике были вместе 10 лет. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/

Лаура и Энрике были вместе 10 лет. Фото: facebook.com/LauraAvilaRealtor/

А клинику, где ей делали ринопластику, закрыли на время следствия. Об этом сообщила в Facebook сестра Лауры.

Напомним, минувшим летом в Москве было несколько случаев смерти в клиниках пластической хирургии (подробности)

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