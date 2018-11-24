Откуда у чиновников миллиарды долларов

Выход второй книги крупного отечественного бизнесмена Александра Лебедева «Погоня за украденным триллионом» намечен на начало декабря. Она еще даже не отпечатана в типографии, а на предзаказах уже занимает лидирующие позиции в рейтингах интернет-магазинов. Почему такой ажиотаж?

Первая книга Лебедева - автобиографическая «Охота на банкира» - стала бестселлером. В ней рассказывалось об «общаке Ельцина», финансировании предвыборной кампании Януковича, о тайнах международной коррупции. Вторая книга посвящена тому, как ушлые дельцы-банкиры вывели из России огромные деньжищи, а потом скрылись на Западе.

Автор предоставил «Комсомолке» эксклюзивные права на публикацию отрывков.

«Положить банк на бочок»

В преступные схемы по хищению денег из банков оказываются вовлечены не только владельцы и топ-менеджеры, но и мелкие клерки вплоть до девушек на кассе. Взять, например, схему, которая на банковском жаргоне называется «оленевод». Допустим, руководство некоего банка ведет его к преднамеренному банкротству (на все той же беловоротничковой фене - хочет «положить на бочок») и понимает, что через энное количество дней контора «накроется». Тогда в дело вступает «оленевод», который приводит в офис два стада специально обученных «оленей». Первое стадо открывает в банке депозиты на максимальную сумму, которая должна быть компенсирована по закону «О страховании вкладов» (сейчас это 1 млн. 400 тыс. рублей). Фокус в том, что никаких денег они не вносят - оформляются липовые проводки, но на руки «олени» получают настоящие договоры, с подписями и печатями. Сумма фальшивых депозитов тут же выдается второму стаду в виде потребительских кредитов, причем зачастую на ворованные чужие паспорта. Таким образом из банка выносятся наличные. Но это еще не все. После того как у банка отзывается лицензия, первые «олени» приходят со своими договорами в уполномоченный Агентством по страхованию вкладов банк (как правило, Сбер или ВТБ) и на совершенно законных основаниях получают от государства на руки уже украденные вторым стадом авуары.

По мотивам своей книги Александр Лебедев (справа) планирует снять сериал. На одну из главных ролей он пригласит своего хорошего знакомого - британского актера Хью Гранта. Фото: Личный архив А. Лебедева

Еще одна схема - «тетрадка»

Справедливости ради надо отметить, что Мальчевские (владельцы Мособлбанка, из него было выведено 172 млрд. руб.), хотя и поставили рекорд по объему забалансовых (спрятанных и не отраженных в официальной отчетности) вкладов, не стали чемпионами по наглости в применении этой схемы, именуемой на жаргоне банковских мошенников «тетрадкой». Их переплюнули жулики из легендарного Арксбанка, который вышел на авансцену как раз сразу после банкротства Мособлбанка и успел «попылесосить» до августа 2016 года. Арксбанк предлагал вкладчикам сумасшедшие процентные ставки по вкладам - до 10% в долларах. Его офисы штурмовали толпы «буратин», которые с шести утра записывались в очередь, чтобы расстаться с деньгами. Дальше все очень примитивно: человеку на руки выдавали выписку с одной цифрой, а у себя подшивали формуляр с другой. Никакой перекидки средств, фиктивного расторжения и заключения договора, как в Мособлбанке, не было - менеджеры просто изымали из кассы кэш. Когда афера вскрылась, выяснилось, что неучтенными оказались 39 млрд. рублей - 90% (!) средств пятидесяти тысяч вкладчиков. Расплачиваться, как всегда, пришлось государству. Зато один из совладельцев банка, некий Олег Санинский, стал крупнейшим девелопером Подмосковья - его фирме «Родные земли» принадлежит более 60 поселков с ласкающими слух названиями: Колоколово, Прибрежный, Буньковские Сосны, Руза Резорт, Сонино, Аквамарин, Ясные Зори, Луговой, Опушкино, Лесная Речка, Изумрудный Ручей...

В активах - рудники и прииски

Банкротство банка «Открытие» стало крупнейшим за всю историю российского банковского сектора. Это не оговорка - речь идет именно о банкротстве. То, что мы не увидели очередей обманутых вкладчиков и сегодня банк по-прежнему работает и выполняет обязательства перед клиентами, - заслуга исключительно государства в лице ЦБ, который оперативно взял «Открытие» на санацию. Точнее - нас с вами, налогоплательщиков, чьими деньгами теперь затыкают рекордные дыры в его балансе. Очень хорошо, что Генпрокуратура озаботилась проблемой возврата выведенных из «Открытия» активов, и мы просто обязаны помочь им в поиске пропавших денег. Для этого необходимо внимательно посмотреть на корреляцию между взрывной экспансией финансовой группы «Открытие», набиравшей в свои активы банки, страховые компании, алмазные рудники с золотыми приисками, пылесосившей деньги клиентов, и расцветом личных бизнес-империй некоторых ее крупнейших акционеров. Например, Александра Мамута, который до сих пор успешно покоряет вершины списка Forbes.

«Украл - отмыл - в Лондон»

Если вы подумали, что хищения присущи исключительно российской банковской системе, а на Западе у банкиров белыми и чистыми являются не только воротнички, но и деньги, то это глубокое заблуждение. Разумеется, у нас есть «национальная специфика» - например, банки-«пылесосы». Такое явление объясняется очень просто. В комедии «Джентльмены удачи» рецидивист Доцент так сформулировал жизненное кредо вора: «Украл - выпил - в тюрьму». У современных «червонных валетов» оно звучит иначе: «Украл - отмыл - в Лондон (Ниццу, Цюрих, Лос-Анджелес и т. д.)». Поэтому множество банков в России создается с единственной целью - быстро собрать деньги клиентов, украсть их, обанкротить контору и свалить подальше. Их коллегам на Западе бежать некуда. Не поедут же они в Россию в самом деле. Да даже если и поедут - не факт, что их не выдадут. Поэтому финансовые мошенники на Западе работают системно, на перспективу. Так, не делавший никаких инвестиций «инвестиционный фонд» величайшего на сегодняшний день афериста в истории Бернарда Мейдоффа просуществовал 48 лет.

Был чиновником в Москве, а в Лондоне стал денди

Некогда скромный заместитель министра финансов России и председатель правления государственного Внешэкономбанка, ни дня не работавший в частном секторе, после переезда в Туманный Альбион купил одно из самых красивых зданий лондонского Сити - бывший офис Midland Bank, считающийся шедевром мировой архитектуры. Дом, построенный сто лет назад, известен тем, что в нем проходили съемки фильма Goldfinger о Джеймсе Бонде - там были поставлены сцены в хранилище золотого резерва США Форт-Нокс. Покупка обошлась господину Чернухину в каких-то… 135 млн. долларов. Независимые эксперты оценивают состояние Чернухина, обнаружившееся после его отъезда в Лондон, минимум в 1 млрд. долларов. В 2014 году свою минуту славы получила его жена: на аукционе, который проводила Консервативная партия Великобритании для сбора средств на предстоящие выборы, Любовь Чернухина за 160 тыс. фунтов приобрела право сыграть в теннис с Дэвидом Кэмероном, бывшим в то время премьер-министром, и мэром Лондона, а впоследствии министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

Голливудские звезды Кевин Спейси и Джон Малкович давно приятельствуют с Александром Лебедевым. Бывали частыми гостями в Ялте, где бизнесмен покровительствует театру. Американским актерам тоже найдутся роли в будущем сериале. Личный архив А. Лебедева

Не авиакомпания, а финансовая пирамида

Крах «Трансаэро» в октябре 2015 года стал настоящим шоком для отрасли, и, если бы не экстренные действия «Аэрофлота», мог привести к настоящему транспортному коллапсу. Впрочем, для меня тут не было ничего удивительного - о том, что это рано или поздно случится, я говорил как минимум лет пять. Хозяева «Транс­аэро» тоже прекрасно знали об имеющихся проблемах и вполне осознанно их усугубляли, преследуя собственные корыстные интересы. Плешаковы (владельцы компании) специально вводили в заблуждение банки и надзорные органы, чтобы и дальше получать кредиты и госгарантии. По сути, «Трансаэро» работала по модели финансовой пирамиды. По моим оценкам, Плешаковы «вынесли» из компании не менее 1 млрд. долларов, после чего благополучно отъехали в Париж. Татьяна Анодина, которая тоже была акционером «Трансаэро», по-прежнему возглавляет межгосударственное авиационное ведомство.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Евгеньевич ЛЕБЕДЕВ - известный российский предприниматель, меценат и общественный деятель. Основатель и бенефициарный владелец Национальной резервной корпорации - финансово-промышленной группы, включающей Национальный резервный банк и десятки предприятий в различных отраслях реального сектора экономики. Депутат Государственной Думы IV созыва. Издатель британских газет Independent и Evening Standard, акционер и заместитель главного редактора «Новой газеты». Доктор экономических наук.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ О ПРИЧИНАХ КРИЗИСОВ

Всему виной грязные деньги

Деньги - такая субстанция, которая не может пребывать в покое, она нуждается в движении. Международная олигархия использует 60-триллионный «грязный бассейн» для игры на фондовом рынке, что приводит к возникновению огромных «пузырей» и кризисов. Типичный пример - мировой финансовый обвал, десятилетний юбилей которого мы отмечали недавно. Почему никому не приходит в голову, что волшебные взлеты и падения акций Facebook, Google и Amazon объясняются вовсе не рыночной конъюнктурой, а спекуляциями инвесторов, оперирующих грязными деньгами? Бум криптовалют, этого золота виртуального мира, напрямую связан с теневым оборотом капиталов, выведенных из легального оборота коррупционерами и мошенниками. Ведь проследить движение тех же биткоинов по анонимным кошелькам технически невозможно. Капитализация рынка криптовалют уже подбирается к отметке в $1 трлн. и продолжает расти угрожающими темпами. Если предположить, что «крипта» стала привлекательной «резервной валютой» для международной финансово-офшорной олигархии, в нее может быть конвертирована значительная часть массива грязных денег.

...Причиной миграционного кризиса в Европе стали вовсе не гражданские войны в Ливии и Сирии, которые, слава богу, сходят на нет, - они являются лишь одними из его факторов. Сама «арабская весна», дестабилизировавшая весь Ближний Восток и Северную Африку, вызвана фундаментальными проблемами современной цивилизации, выходящими далеко за пределы этого региона. Если бы не было грабежа финансовых ресурсов коррумпированными плутократами в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, люди там были бы богаче, не чувствовали бы себя социально униженными и, вероятно, даже не помышляли бы отправиться в смертельно опасное путешествие на утлых суденышках контрабандистов к берегам Европы. Но ведь именно благодаря созданной странами Запада системе третьего колониализма коррупция стала международным явлением. Может быть, лидерам Европы пора перестать по-страусиному прятать голову в песок и пытаться лечить пораженный злокачественной опухолью организм средневековыми припарками и кровопусканием? Если причиной повышения уровня Мирового океана является антропогенное потепление климата и вызванное им таяние ледников, то никакие дамбы не спасут от всемирного потопа - надо устранять причину. Офшорный неоколониализм вошел в экзистенциальное противоречие с интересами самой североатлантической цивилизации. Только его полный демонтаж, то есть отказ от статуса земли обетованной для мошенников и коррупционеров со всего мира, перераспределение финансовых ресурсов в пользу наций, которые страны «золотого миллиарда» считают периферийными, сможет спасти сам «золотой миллиард».

«Комсомолка» публикует отрывки из новой книги российского бизнесмена Александра Лебедева

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Джон Малкович, Кевин Спейси и Хью Грант сыграют в сериале по мотивам книги

Александр Лебедев рассказал «КП», чем займется после публикации расследования о делишках офшорной мафии.

- Моя новая книга - это своеобразный квест. Там 19 глав, каждая - это расследование отдельной аферы на миллиарды долларов. Не только в России, но и на Западе. Я попытался раскрыть схемы вывода денег и банкротства крупнейших российских банков. Есть глава, посвященная обману клиентов таким «респектабельным» швейцарским банком, как Credit Suisse. Отдельная история - пособничество офшорных финансистов в отмывании коррупционных откатов проворовавшимися чиновниками из России.

А еще я затеял телесериал уровня Netflix с рабочим названием «Охота на банкиров». Это будет докудрама - фильм, основанный на фактическом материале, но с игровыми эпизодами и актерами. Причем к участию намерен привлечь мировых звезд, с которыми лично знаком: Джона Малковича, Кевина Спейси, Хью Гранта, Иэна Маккеллена, Стивена Фрая. Каждая серия будет посвящена какой-то крупной международной афере, конкретному мегамошеннику или банде. Например, первая будет о Сергее Пугачеве, владельце одного из крупнейших российских банков - Межпромбанка, обанкротившегося в 2010 году. Он украл оттуда все деньги клиентов, в том числе средства государственных оборонных предприятий и кредит от Центробанка на миллиард долларов. Потом убежал в Лондон, где пытался получить «политическое убежище». Английский суд ему не поверил, арестовал активы и приговорил к двум годам тюрьмы за обман правосудия. Тогда он перебрался во Францию, где теперь прячется и от российской полиции, и от британской, прикрываясь французским паспортом. Очень интересная история!

Мы сейчас формируем съемочную группу, проводим кастинг. Планируем уже к лету будущего года выпустить пилот.