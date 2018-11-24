Алексей Иванов: «Ненастье» я смотрел по телевизору, чувствуя сопричастность со зрителями

Только что из «Редакции Елены Шубиной» вышел тираж его нового романа «Пищеблок». В феврале будет показан фильм по роману «Тобол», а в Подмосковье в самом разгаре съемки «Сердца Пармы». Об экранизациях, о том, как собрать пионерский фольклор, как правильно буцать буцками, и о мистических совпадениях один из самых популярных писателей страны рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Алексей Иванов: «Ненастье» я смотрел по телевизору, чувствуя сопричастность со зрителем 00:00 00:00

Пионеры-вампиры и другая мистика

- Алексей, три четверти вашей новой книги «Пищеблок» можно читать как увлекательное пособие по детскому пионерскому фольклору восьмидесятых. «Арбуз, дыня, попа синя. Арбуз, масло, попа красна…» Неужели сами вспомнили?

- Что-то сам, что-то не сам. Перед тем как начать работу, я составил расспросник-анкету с разделениями на считалки, шутки, обзывали, стишки, детские ценности, загадки, приколы, ругательства, страшные истории. Разослал друзьям и знакомым, и они вспоминали, о чем говорили в детстве. Пионерский фольклор - огромный, интереснейший пласт культуры, но писатели его используют крайне мало почему-то.

- А вы сами-то в лагере отдыхали? Буцками буцали?

- И отдыхал, и буцал. Фантик сворачиваешь в конвертик, кладешь на ладонь, ладонью стукаешь о край столешницы. Фантик летит и должен собою закрыть фантик, который валяется. Если ты закрыл, ты победил и забираешь фантик.

- С вашей книгой уже происходят мистические события?

- Самое интересное, что происходят. Когда редактор Елена Шубина читала «Пищеблок» на даче и дошла до сцены прощального костра, - то по соседству загорелся дом. Честное пионерское, я не поджигал! Я вообще в мистику не верю, хотя к ней хорошо отношусь. И неправильно рассматривать «Пищеблок» как мистическое произведение, роман ужасов или фантастический роман.

- Но там же у вас пионеры становятся вампирами. А советская символика вроде галстуков и значков их защищает и позволяет им выходить на свет божий.

- Элементы фантастики присутствуют во всех моих книжках, но не как жанр, а как прием. Чтобы понять, о чем этот роман, вы слово «вампиризм» замените словом «идеология». И все встанет на свои места. Я описываю существование идеологии, причем любой, необязательно советской.

Герой Александра Яценко - бывший «афганец» Герман Неволин после ограбления инкассаторов. В его жизни не оказалось счастья - одно «Ненастье». Фото: Кадр из фильма

«Советских Союзов было несколько»

- Кстати, какое у вас отношение к Союзу?

- Я считаю, что Советских Союзов было несколько. Один - это солнечная страна нашего детства, и мы его вспоминаем с нежностью. Другой - это социальное государство, которое обеспечивало права, покой, правопорядок и худо-бедно заботилось о людях. Этот Советский Союз мы идеализируем и хотим восстановить. Но есть еще и третий Союз - идеологическая машина подавления свободомыслия. Этот Союз нам не нужен категорически. Но, пытаясь восстановить социальный Советский Союз, мы почему-то восстанавливаем идеологический.

- А почему действие происходит во время Олимпиады-80?

- Лично для меня это время важно по нескольким причинам. Я три года работал над «Тоболом» и просто устал торчать в Петровской эпохе. Страшно надоели эти бороды, топоры, онучи, захотелось написать что-то поближе к собственной биографии. Восьмидесятые - время моего детства. А еще мой герой - мальчик-идеалист, поэтому хотелось, чтобы действие романа происходило в тот момент, когда бы он увидел свои идеалы в реальности. Таких периодов у нас в истории было не так много. Это 9 Мая, полет Гагарина и Олимпиада-80. Поэтому действие романа происходит во время Московской Олимпиады.

«Хочешь помочь режиссеру - уйди»

- Будет ли экранизация «Пищеблока»?

- Мне поступило уже три предложения, но я не спешу, жду еще предложений, а потом сравню и выберу. Не могу сказать, с кем я согласен сотрудничать: в кино я больше всего ценю драматургию, поэтому режиссеров не запоминаю.

- Одновременно с выходом книги «Пищеблок» вышел сериал Сергея Урсуляка «Ненастье». Понравился?

- Очень. Я посмотрел фильм сначала один, раньше всех, а потом вместе со зрителями по телевизору. Понял, что телевидение точно не умрет, несмотря ни на какой YouTube. Когда ты смотришь по телевизору - тебя настигает чувство сопричастности со всей нацией. Это очень приятное чувство и важный элемент осознания себя в человеческой общности.

Только что из «Редакции Елены Шубиной» вышел тираж романа «Пищеблок»

- А вы принимали участие в работе над сериалом?

- Никак не принимал, и с Сергеем Владимировичем впервые увиделся только в день показа последних двух серий. Я считаю, что если режиссеру доверяешь, то не должен ему мешать, вторгаться, хватать за рукав. Хочешь помочь - уйди. Недавно я был в Подмосковье на декорациях «Сердца Пармы», меня начали спрашивать: как то, как се сделать? Я сказал: «Делайте, как нужно для фильма». Все были удивлены. Принято считать, что автор первоисточника очень вреден, везде сует свой нос…

- Почему тогда с экранизацией фильма «Тобол» произошел инцидент и вы убрали свое имя из титров?

- Потому что в «Тоболе» я участвовал не как писатель, а как сценарист, это несколько другое. Когда ты сценарист - ты соавтор, несешь ответственность за все. Как соавтор я очень требователен, когда в фильме меня многое не устроило - я ушел и забрал имя. Правда, сейчас мы пришли с продюсерами к соглашению и в титрах напишут, что он создан по мотивам романа Иванова «Тобол». Понятно, что все это от лукавого, роман появился позже - когда фильм уже сняли, он еще не был дописан. Но в любом случае я имею к этому отношение, поэтому смотрите фильм в конце февраля.

- В этом году я была в Тобольске, там водят экскурсию по декорациям «Тобола». Сказали, что автором одной декорации были вы.

- Это правда, я начертил целое подворье моего героя Семена Ремезова. Дело в том, что я искусствовед, долгое время специализировался на деревянном зодчестве, хотя потом ушел в книжную графику… Но, в общем, я взял ватман и начертил. Руки все помнят.

- Простите за оригинальность, но хочется узнать, над чем работаете сейчас?

- Сейчас я занимаюсь проектом по теме речного флота. Предполагаю две книги: одну об истории флота, вторую - художественный роман. Есть задумка написать о минералах и самоцветах. Перед эфиром я в вашем книжном магазине, кстати, книгу о Вернадском купил (магазин с книжными проектами «Комсомольской правды» расположен на первом этаже здания редакции. - Ред.). Но мне предлагают другие проекты и, возможно, «Речфлот» и самоцветы перенесутся на неопределенный срок.

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