«Золотой граммофон-2018»: Брежнева впечатлила микротопиком, а Лобода - рыбьими скелетами

На церемонии шутили, что рок-музыка медленно отползает в сторону тех антресолей, где уже давно пылятся фокстрот и бибоп. Но в моде этот стиль по-прежнему актуален - по крайней мере в облике артисток, почтивших церемонию своим присутствием, что-то рокерское точно было…

Филипп Киркоров

Смотреть на короля шмоточников всегда интересно - тем более на этот раз он нарядился в костюм, разукрашенный цветами и пистолетами. А на самой церемонии выступил в роскошном красном классическом костюме, «облагородив» свой хит «Цвет настроения синий» джазовым звучанием.

Вера БрежневаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вера Брежнева

Годы идут, мы не молодеем. А Вера молодеет. Ну или по крайней мере точно не стареет - все благодаря отличным генам и усердным занятиям спортом. Певица появилась за кулисами Кремля в микротопике, отделанном блестящими кнопками, а к нему подобрала кожаные штаны. Выглядела блистательно - хотя повторять это в домашних условиях мы никому не рекомендуем!

Светлана ЛободаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Лобода

Светлана украсила себя огромными серьгами в виде рыбьих скелетов. И надела оригинальное платье - коротенькое, открывающее ноги, с пышным воротником. Такого не постыдилась бы и сама Леди Гага! Артистка еще больше похудела - не так давно она перенесла операцию по удалению камней из почек и была вынуждена придерживаться строгой диеты.

Диана АрбенинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диана Арбенина

Солистка группы «Ночные Снайперы» - одна из самых татуированных женщин в нашем шоу-бизнесе. Благодаря ее платью-комбинации мы смогли разглядеть как старые, так и новые работы тату-мастеров.