2018-11-26T12:05:41+03:00
Звезды

Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Автор картин «Конформист» и «Последнее танго в Париже», режиссер Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет [видео]
Денис СУХОВ
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Бернардо Бертолуччи.Бернардо Бертолуччи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи – автор фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже». Именитый кинематографист ушел из жизни в возрасте 77 лет после долгой болезни. Об этом сообщает Repubblica.it

Бернардо Бертолуччи известен как одна из крупнейших фигур итальянского кинематографа, много работал как на родине, так и за ее пределами. Его фильмография отмечена такими шедеврами как «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Ускользающая красота», «Мечтатели». За постановку и сценарий к эпической картине «Последний император» Бертолуччи удостоился премии «Оскар».

8 культовых фильмов Бернардо Бертолуччи.

Во многих своих лентах режиссер обращался к табуированным формам человеческой сексуальности — инцесту, триолизму, гомосексуальности.

Вклад Бертолуччи в киноискусство неоднократно отмечался премией Каннского кинофестиваля. Его последней большой работой стала драма «Ты и я» (2012) с Теа Фалько и Якопо Ольмо Антинори в главных ролях.

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