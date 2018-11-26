Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи – автор фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже». Именитый кинематографист ушел из жизни в возрасте 77 лет после долгой болезни. Об этом сообщает Repubblica.it
Бернардо Бертолуччи известен как одна из крупнейших фигур итальянского кинематографа, много работал как на родине, так и за ее пределами. Его фильмография отмечена такими шедеврами как «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Ускользающая красота», «Мечтатели». За постановку и сценарий к эпической картине «Последний император» Бертолуччи удостоился премии «Оскар».
8 культовых фильмов Бернардо Бертолуччи.
Во многих своих лентах режиссер обращался к табуированным формам человеческой сексуальности — инцесту, триолизму, гомосексуальности.
Вклад Бертолуччи в киноискусство неоднократно отмечался премией Каннского кинофестиваля. Его последней большой работой стала драма «Ты и я» (2012) с Теа Фалько и Якопо Ольмо Антинори в главных ролях.