2018-11-26T11:59:48+03:00
Спорт

Евгения Медведева: "Надоело уходить от ответа на вопрос, почему не пришла прощаться с Тутберидзе"

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады откровенно рассказала о переменах в своей карьере
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: REUTERS
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На этих выходных росийская фигуристка Евгения Медведева, которая последние годы была единоличным лидером в своем виде спорта, не смогла пробиться в финал Гран-При. Это - одна из главных серий турниров в мировом фигурном катании. Впервые в карьере 19-летняя спортсменка не прошла туда. А после соревнований во французском Гренобле дала откровенное интервью, рассказав о главных переменах в своей карьере.

Самые важный вопрос - почему Евгения Медведева, покидая своего тренера Этери Тутберидзе, не пришла к ней на откровенный разговор. Никак не попрощалась, а просто ушла - это уже давно волнует болельщиков. И в интервью "Р-Спорт" она сказала:

- Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело.

Про свои отношения с Алиной Загитовой прославленная фигуристка рассказала тоже откровенно. Она сказала, что у них все было хорошо между собой:

- Я не понимаю, откуда люди взяли, что у нас был какой-то конфликт. У нас с Алиной не было никакого конфликта. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было. Я миллион раз говорила, что я видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина.

Сама Евгения Медведева призналась, что очень благодарна всем людям из ее прошлой команды. Ибо без них у нее ничего не получилось. И рассказала, какой видит свою дальнейшую задачу в карьере:

- Теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы - русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто... Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится.

Напомним, что в этом сезоне Евгения Медведева выступила на двух этапах серии Гран-При - в Канаде она заняла третье место, а во Франции стала четвертой. В финале, который пройдет с 6 по 9 декабря, в женском одиночном катании выступят три российские фигуристки - Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

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