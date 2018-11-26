«В раю тебе лучше, чем на земле»: Дочь Осина посвятила папе песню
В минувший вторник родные и близкие простились с 54-летним музыкантом. Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Он скончался в своей московской квартире от остановки сердца. Певец страдал тяжелейшим алкоголизмом. Все тайные, а затем и публичные попытки спасти его не увенчались успехом.
Из родных у Евгения Осина осталась сестра Альбина по материнской линии и дочь Агния, ей 16 лет. Именно подростку все эти годы и теперь тяжелее всего пережить эту потерю. Она была на похоронах и читала для папы стихи. Теперь девушка опубликовала в своей соцсети отрывок песни, посвященной отцу. Песни своего сочинения.
Девочка унаследовала отцовский талант. Это слышно. У нее прекрасный голос, она пишет хорошую музыку и чувственные стихи.
"Папа, я так устала рыдать в подушку,
Вечно вытираю слезы со своего лица.
Я рада, что мы простились в понимании,
И что это было осенью.
Спасибо, что был рядом до конца.
Я скучаю по тебе и по своему детству
В раю тебе лучше, чем на земле
Но в моем сердце нет места
Я люблю тебя каждый день
С новой болью сильнее.
Ты прости, если что не так,
Я просто стала взрослее".
16-летняя Агния учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и у нее большие перспективы. Вот другая песня исполнении дочки Евгения Осина:
У девушки пока нет продюсера. Им бы совершенно точно стал отец, если бы был здоров. Но судьба сложилась иначе...
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