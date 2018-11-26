«В раю тебе лучше, чем на земле»: Дочь Осина посвятила папе песню

В минувший вторник родные и близкие простились с 54-летним музыкантом. Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Он скончался в своей московской квартире от остановки сердца. Певец страдал тяжелейшим алкоголизмом. Все тайные, а затем и публичные попытки спасти его не увенчались успехом.

agniaosina Ком в горле. Больше ничего не скажу. Земля тебе пухом. 04.10.1964 17.11.2018

Из родных у Евгения Осина осталась сестра Альбина по материнской линии и дочь Агния, ей 16 лет. Именно подростку все эти годы и теперь тяжелее всего пережить эту потерю. Она была на похоронах и читала для папы стихи. Теперь девушка опубликовала в своей соцсети отрывок песни, посвященной отцу. Песни своего сочинения.

agniaosina Для Папы Я не могу петь спокойно.

Девочка унаследовала отцовский талант. Это слышно. У нее прекрасный голос, она пишет хорошую музыку и чувственные стихи.

"Папа, я так устала рыдать в подушку,

Вечно вытираю слезы со своего лица.

Я рада, что мы простились в понимании,

И что это было осенью.

Спасибо, что был рядом до конца.

Я скучаю по тебе и по своему детству

В раю тебе лучше, чем на земле

Но в моем сердце нет места

Я люблю тебя каждый день

С новой болью сильнее.

Ты прости, если что не так,

Я просто стала взрослее".

16-летняя Агния учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и у нее большие перспективы. Вот другая песня исполнении дочки Евгения Осина:

agniaosina Дочь Осина посвятила папе песню

У девушки пока нет продюсера. Им бы совершенно точно стал отец, если бы был здоров. Но судьба сложилась иначе...

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