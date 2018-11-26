Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов

Масштабная украинская провокация в Черном и Азовском морях стала поводом для Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявить о введении военного положения в стране. Это решение в понедельник должна была подтвердить Верховная рада (на момент подписания номера заседание продолжалось).

Глава Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко объяснил «Комсомолке», почему введение военного положения в первую очередь направлено против простых украинцев, а не мифической «российской агрессии».

1. Президентские выборы будут перенесены

Введение военного положения автоматически отодвигает дату президентских выборов на Украине - они были намечены на 31 марта 2019 года. Важное уточнение: сейчас рейтинги у Порошенко крайне низкие (5 - 7%) и шансов переизбраться честно у него практически нет.

- Избирательная кампания должна была официально стартовать 31 декабря 2018 года - за 3 месяца до выборов, - комментирует Ищенко. - С учетом того, что военное положение предложено ввести на 2 месяца, то в намеченные сроки президентская кампания уже никак не уложится. Теоретически выборы могут быть назначены на 1 мая, но уже звучат голоса, что надо совместить их с парламентскими - 27 октября 2019 года. К тому же ничто не мешает Порошенко продлить военное положение еще на 2 месяца, потом еще на 2 и так далее. И таким образом продлить свое пребывание у власти. Для этого даже не нужно никаких новых провокаций, а просто сказать: «Крым не вернули, Донбасс в огне, давайте оставим военное положение».

Понятное дело, что за период военного положения Порошенко не просто получает уникальное преимущество перед другими кандидатами как «военный диктатор», он их может физически зачистить - изъять их имущество, запретить митинги и даже посадить.

2. Протесты населения будут подавляться, а неугодные СМИ - закрывать

Важнейшая причина введения военного положения - это возможности нового майдана на Украине. Протестов по разным поводам все больше, а военное положение прямо запрещает проведение уличных акций.

- Протесты на Украине начались без всякой связи с Россией, - напоминает Ищенко. - В последние дни, например, дороги и границы перекрывали так называемые евробляхеры (владельцы автомобилей с еврономерами, которым грозят дополнительные налоги. - Ред.). А это до 2 миллионов граждан. До этого протесты были из-за отсутствия отопления в городах. И число таких «точек напряжения» растет. Формально Порошенко получил возможность душить в зародыше все эти митинги, но хватит ли у него сил и возможностей? Полиция, армия, нацгвардия состоят тоже не из олигархов. Смогут и захотят ли они подавлять массовые народные выступления - большой вопрос.

Еще одним следствием военного положения станет жесткий контроль за СМИ, вплоть до закрытия неугодных газет и телеканалов. Все это ставит целью лишить голоса любых конкурентов в борьбе за власть.

3. Введут комендантский час, у граждан могут изымать имущество

Военное положение ограничивает многие свободы граждан. Государство имеет право ввести комендантский час, изымать для своих нужд имущество - например, брать под расписку автомобили для нужд армии или временно заселять в их квартиры военных. Кроме того, может быть введена трудовая повинность для граждан и принудительная мобилизация.

- Здесь надо понимать, что направлено это не против российских граждан, а против самих украинцев, - сказал эксперт «КП». - Российское имущество могли изымать и до того, и уже делали это. Если кто-то из российских собственников за пять лет еще не избавился от своих активов на Украине, то все вопросы только к нему. А вот права конфисковать имущество собственных граждан на Украине вводят впервые.

4. Границы могут закрыть

Особый режим передвижения граждан во время военного положения может означать полное закрытие границы с Россией и запрет на выезд из страны.

- Ключевой вопрос - будут ли закрывать границу только с Россией, - считает Ищенко. - Потому что, если будет надо кормить семью, гастарбайтеры поедут на заработки в Россию и через Белоруссию, и даже самолетом через Польшу. Если же полностью закрыть все границы, то встанет вопрос: что делать с этим десятком миллионов человек, которые получают деньги за рубежом, посылают их своим семьям и составляют большую долю украинской экономики? Такое решение грозит острейшим социальным взрывом. При всей тупости и безбашенности украинской власти я не думаю, что они на это пойдут.

Что касается российских граждан, то здесь военное положение мало что изменит. Их и раньше могли депортировать и не впускать в страну. Ну еще подкрутят гайки. Но прежде всего военное положение повлияет на самих украинцев, а не на иностранцев.

5.Украина может остаться без кредита МВФ

Украина ждет кредит в $1,5 млрд. от Международного валютного фонда. Но военное положение может затормозить этот транш, хотя в МВФ уже заявили, что юридических препятствий для сотрудничества с Киевом не появилось.

- Украина уже целый год ждет нового кредита от МВФ, - комментирует эксперт. - В уставе международной организации действительно не прописан запрет на помощь воюющей стране. Так, в свое время продолжалась поддержка Хорватии, которая вела боевые действия. Но дело в другом. В МВФ не горят желанием выделять деньги, потому что понимают, что они уйдут в черную дыру, их никогда не вернут. Поэтому их не выделяли до введения военного положения, хотя все формальные условия Украина выполнила, и могут не дать сейчас.

6. Транзит газа под угрозой?

Впереди холодная зима, и ряд экспертов выражают тревогу, что стремительно нищающая Украина может запросто начать воровать газ из транзитной трубы, идущей на Европу. А военное положение даст лишний повод для этого.

- Любая провокация хороша до тех пор, пока ничем не грозит, - отвечает Ищенко. - Доставка газа европейским потребителям - это проблема не только России, но и самого Евросоюза. Могу предположить, что газ европейцам важнее, чем блаженной памяти Украина. Так что срыв поставок топлива может угрожать самой идее украинской независимости.