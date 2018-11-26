Друзей не меняем: пес не сдвинулся с места пока его любимая игрушка была в стирке

Что может быть страшнее, чем лишиться своего любимца? Возможно тебе, человек, этого не понять, а вот четвероногому по имени Хабс знакома боль и страх разлуки, хоть и не долгой.

Хозяйка решила постирать плюшевого медведя, которого обожает ее питомец, но безобидная процедура заставила животное серьезно понервничать, а заодно, показала, что дружба у Хабса и медведя самая настоящая, мужская.

Пес ждет из стирки своего плюшевого друга.

Пес не сдвинулся с места все время, пока стиралась его любимая игрушка. Пройти мимо девушка не смогла и записала трогательное ожидание на видео, ролик оказался в сети и тут же стал вирусным. Он облетел сотни городов и несколько континентов.

Ролик посмотрели более 10 миллионов раз, а трогательные кадры набрали 870 тысяч лайков.

«У моей собаки есть плюшевый медведь, с которым он постоянно везде таскается. Так вот пёс сидел перед стиралкой весь цикл стирки, чтобы убедиться, что с его другом всё будет в порядке», - пишет владелица животного.

Кстати, после стирки мучения Хабса не закончились. Пока медведь был в сушилке он изрядно понервничал, зато встреча друзей была полна счастья.

Судя по довольному Хабсу, теперь он точно не выпустит своего приятеля из пасти, пишет «Ридус».

Собака со своим плюшевым любимцем

Кстати, многие пользователи делятся, что их питомцы так же болезненно разлучаются с друзьями и делятся трогательными снимками.

Подписчики активно делятся своими питомцами и их любимыми игрушками. ФОТО: https://twitter.com/jacquelineestey/status/1066377776658296837

Все чаще питомцы встречаются в компании медведей и крупных мягких игрушек, но есть и те, кто предпочитает пернатых.

Миниатюрная блондинка предпочитает пернатых. ФОТО: https://twitter.com/jacquelineestey/status/1066377776658296837

А вот еще парочка красавцев. Похожи?

Похожи? ФОТО: https://twitter.com/jacquelineestey/status/1066377776658296837

Любимцы есть не только у собак, но и у котов.