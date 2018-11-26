Уникальную экспозицию в ЦВЗ «Манеж» посетили более четверти миллиона человек

Эта выставка была организована Патриаршим советом по культуре. Ее открытие приурочили ко Дню народного единства. Тогда же журналисты назвали это событие – главным культурным событием осени. Сейчас же очевидно, что эта художественная выставка стала одной из самых посещаемых за последние годы. Посмотреть на экспонаты пришли более 250 тысяч человек.

Сама экспозиция состоялась благодаря поддержке Правительства Москвы и при участии проекта «Россия — Моя История», РОСИЗО, Третьяковской галереи и 50 музеев со всей страны. Открывали выставку Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уникальность экспозиции в том, что организаторам удалось впервые собрать в едином пространстве коллекции региональных музеев. Интерес к выставке был настолько огромен, что в ее дни работы в Манеж не иссякала очередь из посетителей. Еще бы! Когда еще представится возможность увидеть сразу 280 самых значимых художественных произведений из 50 региональных музеев России.

Среди посетителей были и те, кто специально приехал ради выставки, из других городов.

В «Манеже» также была представлена древняя икона Божией Матери «Умиление» (XVI века) из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, особенно почитаемая верующими.

- Это шестая выставка, организованная проектом «Россия — Моя история» под эгидой Патриаршего совета по культуре. На этот раз мы решили показать столичной публике богатство нашей культуры через коллекции региональных музеев. В какой-то степени выставка является исторической, только на этот раз история рассказана через язык живописи: от XVII до XX века, – сообщил организатор проекта Иван Есин.

Выставка «Сокровища музеев России» - продолжение цикла «Россия — Моя история». В середине декабря состоится открытие обновленного исторического парка «Россия — Моя история» на ВДНХ, где на протяжении нескольких месяцев проходила масштабная реконструкция. В результате реконструкции к уже открытым выставкам «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе» добавятся новые залы и будет возведена четвертая мультимедийная экспозиция «Россия — Моя история. 1945–2016». В парке появятся новые игровые интерактивные залы для детей и взрослых, захватывающие исторические квесты, мультимедийные новшества и новый дизайн общественных зон.