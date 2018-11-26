Андрей Кончаловский рассказал, как вернул Бертолуччи желание снимать кино

В понедельник, 26 ноября ушел из жизни Бернардо Бертолуччи, признанный гений мирового кинематографа. Работы режиссера давно стали классикой, они его памятник. 77-летнего коллегу вспоминает Андрей Кончаловский, русский великий режиссер. По словам 81-летнего мэтра, Бертолуччи считал его своим братом и плакал над его картинами.

- Мы познакомились с Бертолуччи почти полвека назад, когда я снял «Дядю Ваню», - вспоминает Андрей Сергеевич. - В работе над фильмом мне очень многое подсказали снимки. Например, я нашел фотографию, где в полутемном интерьере стояли несколько оконных рам, прислоненных к стене. Эта фотография дала решение всей нашей декорации, она определила атмосферу картины.

Кончаловскому эта бытовая деталь позволила создать ощущение чеховской пьесы, образа запустения, потерянности, душевного неустройства героев в его картине 1970 года. И этот образ его итальянский коллега использовал в картине, которая вышла на экранах спустя два года.

Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Этот образ повлиял потом на Бертолуччи, - продолжает режиссер. - Он как раз посмотрел «Дядю Ваню», когда готовился к съемкам «Последнего танго в Париже». Вышел из зала заплаканный. «Я потрясен, — сказал он, — это все мне так близко. Я смотрел на экран и видел наш дом, наше имение — свою жизнь». И позже, в «Последнем танго» я заметил вдруг такой же пустой интерьер с пыльными рамами, приставленными к стене, и вспомнил Бертолуччи, выходящего после «Дяди Вани». Мне хочется думать, что этот образ подсказан ему моим фильмом, что мы давали друг другу импульс для творчества, искали кинематографические решения на близких путях.

Прошло еще 4 года и Бернандо Бертолуччи выпустил фильм «Двадцатый век». И теперь уже для Кончаловского стала вдохновением картина итальянского постановщика.

- Он [Бертолуччи] не скрывал, что не избежал влияния довженковской «Земли» (1930). В этом время я с Валентином Ежовым уже работал над сценарием «Сибириады» (1978), в которой я тоже не смог не избежать влияния шедеврального «Двадцатого века», - подчеркивает Андрей Сергеевич. - Большие произведения искусства всегда вызывают у меня желание работать.

Свои воспоминания Кончаловский проиллюстрировал фотоподтверждением их дружбы и взаимовлияния.

Свои воспоминания Кончаловский проиллюстрировал фотоподтверждениемФото: Личный архив

Перевод подписанного рукой Бернардо Бертолуччи: «Портрет итальянского кинематографиста после просмотра «Дяди Вани». Андрей, благодарю тебя за две вещи:

1. За то, что я нашел брата (в искусстве — А.К.).

2. За то, что ко мне вернулось желание снимать кино.

Бернардо»

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Нельзя сказать, что путь Бернардо Бертолуччи в искусство был трудным. Он родился в очень приличной, богатой пармской семье, его отец был писателем и поэтом, и сам Бертолуччи начал писать стихи в 15 лет - а в 21 уже получал за свои произведения престижные литературные премии. Но к этому возрасту его уже гораздо сильнее увлек кинематограф, и ничего удивительного в этом не было: в 50-е и 60-е итальянское кино переживало расцвет, который вряд ли когда-нибудь повторится. Фильмы Феллини, Висконти и Антониони гремели на фестивалях, на подходе была еще одна волна молодых талантов, и Бертолуччи окажется среди них одним из самых ярких. (подробности)