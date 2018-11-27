Бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Налоги для банкиров и нефтяников должны быть выше, а для остальных - ниже»

Уполномоченный по защите прав-предпринимателей Борис Титов шел на недавние президентские выборы, наверное, с самой продуманной экономической программой. Она называлась «Стратегия роста». В ней не было популистских лозунгов. Только здравый расчет, реальные стимулы для развития и критика действий нынешнего правительства. Ругать есть за что. Темпы роста экономики мизерные. Общая философия финансового блока - ничего не менять, а посильнее затянуть пояса и ждать очередного кризиса. О том, почему такая политика стратегически ошибочна, мы поговорили в эфире радио «КП».

«РАЗДАЕМ РЫБУ, НО КТО БУДЕТ ЕЕ ЛОВИТЬ?»

- Во время предвыборной кампании вы заявляли обширную экономическую программу. Как думаете, удалось донести ее суть?

- Большинство людей не задумываются над проблемами, пока все хорошо. Они начинают думать, только когда все меньше денег остается в кошельке. Мы выборы как раз и использовали, чтобы донести до населения необходимость предлагаемых нами реформ. Программа получилась не яркая, даже местами скучная, но жизненно необходимая. И главное - нас услышали власти. Президент дал поручение продолжить работу, которую мы вели над «Стратегией роста».

- Тогда же было две программы: ваша и кудринская. Чью в итоге выбрали?

- Ничью. Выбрали стратегию, которую целиком писала администрация президента. В частности Андрей Белоусов (бывший министр экономического развития) и его экспертное управление. Но нам дали поручение продолжать работу на базе аналитического центра при правительстве. Там много чиновников, бизнесменов и экспертов, причем не старой школы, которая 20 лет у власти, а тех, кто альтернативную точку зрения имеет.

- Ваши предложения будут принимать к сведению?

- Президент дал поручение. К февралю, надеемся выработать серьезную программу - дорожную карту развития несырьевого сектора экономики. Но проблема в том, что с нашими экономическими властями сложно говорить. Правительство вообще забыло про экономическую повестку дня. При всех заявлениях, что нам нужен рост экономики, делается все ровно наоборот. НДС на 2% растет, стоимость экспорта и продажи нефти на внутреннем рынке выравниваются. В итоге растут цены на бензин. Это антисоциальные решения.

- Но был ведь майский указ президента…

- Да, это социальные указы - на улучшение жизни граждан. Многие вещи полезные. Но там нет ничего о росте экономики. Мы подсчитали, это даст мизерный рост ВВП – 1,3% за пять лет. Все эти восемь триллионов рублей (а то и больше), которые выделяются на эти цели – это чистые траты. Никакого роста экономики они не дадут. Мы раздаем рыбу. А кто будет ловить ее и где они возьмут удочки, об этом никто не заботится. Как всегда только за счет нефти собираемся жить.

- В общем, живем как стандартная семья. Есть работа, худо-бедно кормим семью, но при этом не думаем, что нужно расти по карьерной лестнице и больше зарабатывать. Так получается?

- Мне кажется, даже до этого не дотягиваем. Наоборот, все ухудшается, доходы который год падают…

«СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 30% - ВОТ ЧТО ДЕРЖИТ БИЗНЕС В ТЕНИ»

- Напомните суть вашей «Стратегии роста»?

- Мы должны прекратить жить за счет нефти, за счет пятерки-десятки сырьевых компаний, которые составляют основу нашей экономики. В этом случае она легко управляемая в ручном режиме. Этакая модель госмонополизма, или сырьевого капитализма. Но мы хотим сделать экономику диверсифицированной. Нужно, чтобы реально развивалось производство, чтобы люди могли заниматься предпринимательством. Это наша цель – делать экономику независимой от сырья. И массовой. Чтобы были экономические свободы, и люди верили в то, что они могут спокойно вкладывать деньги в развитие и им ничего за это не будет.

- Ну правительство об этом тоже всегда говорит…

- Говорит, но делает все по-другому. Любой предприниматель, когда идет в тот или иной проект, взвешивает риски и доходность. Поэтому в первую очередь нам нужно снижать риски. Сегодня административная нагрузка, судебная, уголовная очень велики. Здесь у нас есть конкретная программа, чтобы в России стало свободнее работать. Не боясь, что завтра придут и все отнимут. Вторая часть программы - в повышении рентабельности. Никто не будет вкладывать деньги, если в будущем будет убыток. А у нас слишком высокие налоги. Причем они одинаковые, как для маленьких, так и для крупнейших и сверприбыльных компаний.

Как росла и падала ставка, % годовыхФото: Алексей СТЕФАНОВ

- Для маленьких есть упрощенка.

- Есть, но тем не менее налоги там не сильно ниже. Или у нас есть сельское хозяйство, которое имеет льготный режим – единый сельхозналог. Но количество налогов, которые они выплачивают к прибыли выше, чем в нефтяном секторе. То есть, в процентах налогов они платят меньше, но от прибыли это значительно бОльшая часть, чем в нефтяном секторе. Налоги должны быть умными. Надо брать там, где слишком густо, и оставлять, где недостаток. Надо развиваться, давать стимулы к развитию.

- А где слишком густо?

- Финансовый сектор. Огромные прибыли в банках. Сетевые магазины. Там тоже высокие нормы прибыли и мало налогов. У нефтяников то же самое. Если убрать налог на добычу полезных ископаемых, потому что это природная рента, это естественная часть, которую они должны отдать стране, то у них недостаточно высокая налоговая нагрузка.

- Тут даже спорить не с чем. А для остальных тогда какая должна быть налоговая система?

- Должны стимулироваться те, кто растет. За создание высокопроизводительных рабочих мест должны снижаться страховые платежи. Сейчас это 30%. И это основной налог, который держит бизнес в тени. Нам нужны новые рабочие места, вот главная цель экономики, а не снижение инфляции.

- В Центробанке по-другому считают.

- Это проблема нашего Центробанка. И проблема для страны, что он ставит так свою задачу. Низкая инфляция - это не цель. Это как один из показателей, как температура, но лечение болезни в другом. Например, в Америке главная цель - это хорошо оплачиваемая работа для населения. Трамп даже нашу цифру взял - 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Нам нужна такая же цель.

«МАЛЫЙ БИЗНЕС - ЭТО НЕ РАДИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ»

- Как вы относитесь к налогу на самозанятых? Его недавно во втором чтении в Госдуме приняли. Эксперимент скоро начнется в нескольких регионах…

- Надо понять, самозанятые и малый бизнес – это не ради доходов в бюджет. Эти люди несут другую функцию – социальную. Они создают товары и услуги, доступные для населения, которые спасали нас в кризис. Эти люди сами себе создают рабочие места. Но они в теневом секторе. 20 миллионов человек сейчас получают дополнительные доходы, с которых они не платят налоги. Этот бизнес надо выводить в светлую часть, но не пинками и угрозами.

- А чем тогда?

- Мы предлагали другое. Самозанятых много. Они все готовы были бы работать в белую, если бы государство четко высказало простые правила. Мы предлагаем такую схему. Заплати когда хочешь. Один раз. Хоть на три месяца вперед, хоть на три года. Никаких регистраций как ИП. Просто приди в МФЦ. Оплати патент или разрешение на работу. И работай сколько хочешь.

- И сколько должен стоить такой патент?

- Мы предлагали от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона в год. Это бы и копеечку еще принесло в региональный бюджет, но не это главное. Надо, чтобы эти люди чувствовали себя спокойно.

- Какая-то очень либеральная философия…

- Государство должно жить за счет оборота, за счет свободных и экономически активных людей. А не за счет нефти.

- Минфин в принципе и так предлагает очень низкую ставку - всего 4%…

- Это немного, но все равно воспринимается как налог. И это значит, что человеку надо показать все свои обороты и с каждой транзакции заплатить 4%. При этом есть верхний потолок. Если получаешь больше 200 тысяч в месяц, то уже обязан перерегистрироваться в ИП. Многие не захотят этого делать. А закон в итоге заработает только там, где обороты и так видны. Там, где люди работают через различные агрегаторы: Яндекс.Такси, YouDo и т.д. Но есть огромное количество людей, которые работают сами по себе. Вы думаете, они будут показывать свои обороты через мобильное приложение? Да никогда!

- Мы можем найти страну в мире, которая могла бы стать для нас примером?

- В Казахстане совокупная налоговая нагрузка сильно ниже, чем у нас. У них подоходный налог - 12%, а страховые платежи - не 30%, а 13%. Даже в развитых странах НДС, может, и выше, но у них огромное количество льгот для разных компаний малого бизнеса, экспортеров. Тот же Китай, вроде высокая налоговая нагрузка, но при этом огромное количество льгот для тех, кто развивается и инвестирует.

«У НАС ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ, ДАЖЕ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛИЦА»

- В целом какая у нас налоговая нагрузка?

- Высокая. Если на первое место ставить страны с самыми низкими налогами, то мы окажемся только на 108-м месте. Это не то, что нам рассказывают чиновники. Они всегда говорят про низкий подоходный налог - 13%. Но при этом он плоский, что не является большой заслугой государства. Ни одна капиталистическая страна себе этого не позволяет, такого капитализма.

- Может, наоборот, социализма - все же одинаково для всех…

- Нет. Это именно капитализм! Потому что для богатых это дешевый налог. То есть нагрузка одинаковая и для бедных, и для богатых. Но если добавить сюда страховые платежи, то там даже регрессивная шкала. Богатые платят меньше (при зарплате больше миллиона рублей в год ставка снижается до 10%. - Ред.). Социализмом тут и не пахнет. Это капитализм даже без человеческого лица. Самый дикий, который в налоговой системе существует.

- То есть нужно ввести прогрессивный налог?

- Когда ты получаешь 20 или 50 миллионов, у тебя есть возможность заплатить по прогрессивной шкале. У нас есть градация, она обсуждается. Мы считаем, что с зарплат свыше 12 млн. рублей в год, можно платить 25%, но даже не в бюджет, а хотя бы в Пенсионный фонд. Это будет некая социальная акция, чем грубое вмешательство государства.

- Не отпугнет 25%?

- Во-первых, должна быть плавная градация. Я привел пример только самой высокой ставки. Должны быть и меньше. Во-вторых, это только с сумм, которые превышают миллион в месяц. Давайте вспомним. Когда мы вводили плоскую шкалу, была задача вернуть из офшоров деньги богатых людей. Они вернули. Это показало, что, снизив ставку, доходы бюджета выросли. Может, то же самое сделать и сейчас? Например, снизить страховые платежи с 30% до 10 - 15%, но при этом поднять подоходный налог. В других странах он значительно выше, чем даже 25%. С высоких зарплат там платят и 70%, и 80%.

- И убегают к нам потом.

- Надо выбрать конкурентную ставку. Чтобы в другие страны не убежали, а остались бы у нас, но заплатили больше.

- Другими словами, нам нужно сбалансировать налоговую систему?

- Да, сделать ее более справедливой. Поэтому помимо роста налогов для богатых мы предлагаем не брать подоходный налог с минимальной зарплаты. Потому что это глупо. Опять приведу в сравнение Америку. Там огромные вычеты для тех, кто получает маленькую зарплату, у кого много детей, кто учится. И это правильно.

«НУЖНЫ МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ, А НЕ КАЗНАЧЕИ»

- Вы давно спорите с ЦБ насчет ключевой ставки. Там держат ее высокой, говоря, что тем самым они добиваются низкой инфляции…

- Если мы ставим высокую ключевую ставку, значит будут высокие ставки по кредитам. И не будет никакого роста. Сейчас именно это и происходит. В ЦБ считают, что если сделать ставку низкой, то в стране будет много денег, но мало товаров - и это вызовет высокую инфляцию. Но у нас инфляция по другим причинам. Потому что у нас рубль падает и импортные товары дорожают. И потому, что себестоимость производства растет. Это инфляция издержек. Электроэнергия дорожает, проценты по кредитам высокие, налоги сдираются. Вот бизнес и выбирает: или ему разоряться, или повышать цены. В нашей стране главный способ борьбы с инфляцией – это увеличение ВВП и рост производства.

- Получается замкнутый круг. Высокие ставки по кредитам как раз и не дают снижаться ценам… Почему же ЦБ занял такую жесткую позицию?

- Они не отвечают за экономику. В этом и проблема, что они только за инфляцию отвечают и за стабильность курса. При этом иногда они производят доклады, где рассказывают, что видят основную проблему сдерживания роста в стране тем, что у нас занятость полная и людей нет. Ну в какой стране они живут?! Да, в Москве, может, и так. Но в любом случае это не сдерживающий фактор. Отдайте это бизнесу. Дайте ему больше свобод и возможностей, и он найдет людей. По всей России люди ищут работу, ее нет. А все почему? Потому что у нас невыгодно что-либо производить. Слишком высокие налоги, тарифы, административные барьеры и прочее. Именно поэтому выгоднее круглый лес отвезти в Китай, чтобы там сделать бумагу. А потом завести ее обратно по импорту.

- А Минэкономразвития что-то делает в этом направлении? У них же даже название подходящее...

- Это одна команда – финансовая. И другая ментальность. Или ты должен думать, как набить мошну, все время держать огромное количество денег на всякий случай. Или думать, как инвестировать в будущее, развиваться. Они не умеют развиваться. У них нет инвестиционного мышления. Этим должны обладать менеджеры по развитию, а не казначеи.

Гдн в мире самые высокие и низкие налогиФото: Алексей СТЕФАНОВ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Перестали ли «кошмарить» бизнес?

- Одна из ваших главных задач - это защита предпринимателей, которых незаконно обвиняют в правонарушениях. Фразе «хватит кошмарить бизнес» уже лет 10, наверное. Что-то изменилось за этот срок?

- В чем-то стало лучше, меньше стали сажать в СИЗО до судебного решения, но выросло количество людей под домашним арестом. Это не так страшно, но хотелось бы, чтобы применяли другие меры пресечения, например, залог или даже подписку о невыезде. Для бизнеса уйти за решетку или сидеть в собственных стенах - это уже невозможность управлять.

- Там же запрещают пользоваться интернетом, телефоном.

- Да, конечно. Лучше, чтобы была возможность управлять своим предприятием, потому что это рабочие места. Без владельца бизнес почти гарантированно гибнет. Больше 80% бизнесменов заявили, что даже возбуждение уголовного дела у многих приводило к полной или частичной остановке бизнеса.

- Сколько предпринимателей сейчас находятся за решеткой?

- Чуть меньше 4 тысяч. Раньше было 6 тысяч. Это не только предприниматели, а все, кто сидит по экономическим статьям. И многие по знаменитой 159-й - «Мошенничество».

- Вроде были цифры, что речь о десятках и сотнях тысяч…

- Это количество возбуждаемых уголовных дел. Это правда. Доходило до 140 тысяч, сейчас чуть снизилось. Но по-прежнему это большая проблема. Даже только возбуждение уголовного дела – это уже проблема. В этом случае уже не получится взять кредит, партнеры отворачиваются, контракты не выполняют.

- Все ли предприниматели белые и пушистые? Наверняка многие действительно нарушают закон…

- Конечно, мы далеко не каждому мы помогаем. Отсеиваем две трети всех обращений. У нас на общественных началах работают почти две тысячи людей. Только в Москве 60 юридических компаний и адвокатских бюро делают нам глубокую экспертизу. И говорят, виноват предприниматель или ему надо помогать.

- То есть плохих предпринимателей, получается, больше? Тех, что реально виноваты?

- Плохих тоже надо делить. Да, они нарушали, но почему? У нас многие платят в конвертах. Это прямое нарушение закона. Почему в конвертах? Потому что платить налоги невозможно. Страховые взносы в 30% - это слишком много. Выбор такой: или уходить с рынка и увольнять людей, или работать частично в черную. Но есть и недопустимые вещи: например, когда собрали деньги на проект, но ничего делать и не собирались. Это преступники.

- Как отделить одних от других?

- Очень просто. Если человек вложился, у него есть активы, завод, сельское хозяйство или стройка, он прирос к земле, он заякорился на ней через собственность. В этом случае к нему всегда должно быть более мягкое отношение. Потому что ясно, что он хотел сделать правильно. Он реально производит добавленную стоимость. А если это чисто финансовая история, «купи-продай», то это спекуляция и здесь может быть много нарушений. К таким нужен более строгий подход.

- Ну некоторые застройщики «заякорились», но это не помешало им кинуть дольщиков…

- Проблема обманутых дольщиков преувеличена. Мы провели анализ всего рынка. Если брать с 2008 года, то всего 0,03% людей не получили свои квартиры. В прошлом году чуть больше, потому что кризис настал. При этом найти такого застройщика, который шел, собирал деньги с дольщиков, заранее зная, что он убежит с деньгами, сложно. Мы искали, не нашли. Точнее в Татарстане один был. А все остальные – это люди, получившие проблему из-за того, что курс упал, выросли цены на стройматериалы, не получили вовремя разрешение на строительство, государство их промурыжило полтора-два года, и все время приходилось останавливать стройку. А это деньги, это тикает. По объективным причинам эти люди не выполнили обязательства. К ним должен быть другой подход. Им надо помогать завершать стройку.