Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

Совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России Роскачество проводит масштабное всероссийское исследование вина — 320 российских марок пройдут оценку дегустаторов. Участвуют крымские, краснодарские, ростовские вина. Сенсорные испытания проводит дегустационная комиссия, в которую вошел Нобелевский лауреат, итальянский ученый-эколог Риккардо Валентини.

- Приоритет при выборе торговых марок для исследования отдавался винам, произведенным только из российского винограда, выпущенным тиражом более 100 тыс. бутылок. Преимущественно в исследование войдет продукция среднего ценового сегмента, доступная широкому кругу покупателей на значительной части территории страны. Цена 75% отобранных вин составляет от 200 до 700 рублей за бутылку, - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Результаты исследования оформят в «Винный гид России», каталог качественных вин с подробными характеристиками каждого продукта.

Пока же эксперты дали рекомендации по выбору качественного вина и рассказали, как правильно читать этикетку.

1. Сорт винограда — со вкусом яблок, крыжовника и даже сливок

Сортовым вином может считаться образец, в котором не менее 85% одного сорта. Самые распространенные в мире или, так называемые «международные» сорта винограда: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг. В России они также занимают самые большие площади посадок - 89 тысяч гектаров. Идентифицировать сорт винограда можно по этикетке – производитель указывает сорт винограда на маркировке бутылки.

Сортовым вином может считаться образец, в котором не менее 85% одного сорта

У каждого сорта есть свои вкусовые и ароматические нюансы:

* Каберне Совиньон в аромате обладает доминирующем тоном черной смородины, паслена.

* Мерло чаще всего напоминает об ароматах вишни, красных фруктов и ягод.

* Пино Нуар требует большого внимания винодела и может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков. Правда, добиться этой тонкости непросто.

* Совиньон Блан – оттенки крыжовника, листа смородины, считается самым ароматным.

* Шардоне многолик – от зеленого яблока до тропических фруктов и сливочных нот в выдержанных винах.

* Рислинг, как и Пино Нуар, сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под жарким солнцем дает больше фруктов и так называемые петрольные (бензиновые или керосиновые) тона.

- Кроме международных сортов, в России немало и своих собственных, эндемичных или автохтонных. Донские Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный, Сибирьковый, крымский Кокур белый, Кефесия, постепенно завоевывают своих почитателей в России и за ее пределами. Ведь казачий сорт Пухляковский есть только у нас, - рассказывает руководитель дегустационной группы Роскачества, глава Союза сомелье Артур Саркисян.

Перспективны в России и сорта Закавказья – Ркацители, Саперави, а также менее распространенные «европейцы» - от белого Алиготе до красного Каберне Фран.

2. Название — ассамбляж, купаж и прочие терруары

Название вина может быть фантазийным, но чаще сочетает название винодельни с указанием сортов винограда. В последние годы производители все чаще используют в названиях различные заимствованный для русского языка слова из лексикона виноделов – Кюве, Терруар, Ассамбляж, Купаж и т.д.

- Ассамбляжными или купажными винами чаще всего называют вина, произведенные из нескольких сортов винограда. Слово «терруар» на этикетке означает, что виноград для этого вина вырос в особых почвенно-климатических условиях, благоприятных для развития лозы. Называя свои вина «терруарными» производитель стремится подчеркнуть их особый стиль, принадлежность к определенной географической точке. Недаром классик российского виноделия князь Лев Голицын говорил, что вино – продукт местности, - отмечает замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Некоторые производители, подчеркивая принадлежность вин к определенному региону, стараются отразить в самом названии конкретные географические наименования. Например, Таманский полуостров в Краснодарском крае – вино оттуда может называться «Таманским» или Южный берег Крыма, где вино может именоваться «Южнобережным».

Сейчас в России реализуется программа развития контроля качества вин по происхождению. Она пришла к нам из Франции. Чем более конкретно указан регион, территория вокруг деревни, название конкретного клочка земли, тем вино дороже. Вино «из Бордо» стоит несколько сот рублей, а с маленького и очень уважаемого участка в Бургундии цена бутылки может превышать несколько сот тысяч, а то и миллион.

Далеко не сразу, но похожая система приживется и в России. Сейчас у нас определено несколько зон «Защищенного географического указания»: Крым (территория полуострова вместе с городом Севастополь). Кубань (Краснодарский край), Долина Дона (Ростовская область), Дагестан (одноименная республика), Ставрополь (Ставропольский край), Долина Терека (Кабардино-Балкария, Республика Осетия), Нижняя Волга (Волгоградская область).

Внутри некоторых из этих регионов уже выделяются суб-регионы со своими терруарами. Например, на Кубани это Крымск, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Таманский полуостров и др. Есть и более точно выделенные зоны виноградарства, где производят Вина Защищенного наименования места происхождения (ВЗНМП). Первая из таких территорий, зарегистрированных государством, – это Семигорье: склон недалеко от города Новороссийск, сплошь покрытый ровными рядами виноградников.

Сейчас в России реализуется программа развития контроля качества вин по происхождению

ИЗ ИСТОРИИ НАЗВАНИЙ

Первыми были астраханские вина

В России традиция использования в названиях вин географических наименований имеет более чем двухсотлетнюю историю. Самыми первыми русскими винами были астраханские (ныне виноградники в этом регионе утрачены), терские (нынешняя территория Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Северного Дагестана) и донские из Цимлы, станиц Ведерниковской, Пухляковской, Золотовской и др. В конце XIX века пользовался спросом Рислинг с виноградника Алькадар (сейчас это территория Севастополя), Рислинг и Каберне Совиньон из Абрау. Позднее известность приобрели вина из Мысхако и Качинской долины в Крыму.

3. Тип вина — сухое, сладкое, тихое и по методу Шарма...

+ Вина делятся на несколько типов, например, в зависимости от содержания сахара: сухие, полусухие, полусладкие, сладкие.

Для игристых вин выделяются «очень сухие» категории «брют», «экстра-брют». Стоит сразу обратить внимание на термин «сухое вино». Не смешите виноделов вопросами про «винный порошок». Слово «сухое» имеет отношение только к содержанию сахара. Например, если при ферментации (брожении) сладкого виноградного сусла дрожжи переработали сахар практически до нуля, говорят, что вино «сбродило насухо».

Кстати, российские вина по национальному стандарту «суше» некоторых европейских. Например, Рислинг с одним и тем же уровнем сахара – 5 г/л в Германии будет считаться сухим, а у нас уже полусухим.

+ По технологическим особенностям выделяют тихие, игристые (шампанские), ликерные.

- Если вы поднесете к уху бокал с игристым вином, сможете услышать легкое шипение пузырьков углекислого газа. В бокале с «тихим» вином, как следует из названия стоит полная тишина. Винами «ликерными» или креплеными в России называют традиционные для жарких регионов – Южного берега Крыма, Геленджика, Дагестана, - говорит Артур Саркисян. - Это те образцы, при изготовлении которых используется крепкий алкоголь. Один из самых понятных примеров – это сладкие крымские мускаты. При брожении в еще очень сладкий виноградный сок с низким содержанием спирта добавляют спирты (виноградного спирта в России всегда недоставало, поэтому с XIX века использовался нейтральный зерновой – «хлебный»). В результате вино сохраняет природные виноградные сахара (дрожжи просто не успевают их переработать и становится достаточно крепким. Чтобы «поженить» виноградное вино со спиртом требуется длительная выдержка в дубовой бочке.

Для игристых вин существует своя терминология. Например, надпись «произведено классическим методом» указывает на то, что вторичное брожение вина (в процессе которого образуются те самые пузырьки углекислого газа) проводилось в бутылке. Это более сложная и дорогая технология и вина, сделанные «по классике», стоят обычно дороже.

Существует и менее затратный способ производства, когда вторичное брожение проводят не в бутылке, а в большой стальной емкости – «акратофоре». На этикетке или контр-этикетке такого вина можно встретить надпись «произведено по методу Шарма» (так он назван в честь одного из разработчиков технологии недорогого игристого).

Обратите внимание словосочетанием «российское шампанское» может называться и тот, и другой тип вина. Если к нему добавлено слово «выдержанное», значит после завершения брожения вино выдерживалось не менее 6 месяцев в емкости (для вин методом Шарма) или не менее 9 месяцев в бутылке (для «классики»).

Указание «коллекционное» обозначает, что вино выдержано в бутылке не менее 3 лет.

Вина делятся на несколько типов, например, в зависимости от содержания сахара

КСТАТИ

Стоит ли долго хранить вино?

Традиционно считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Но это верно далеко не для всех вин. Улучшают свой вкус в бутылке только лучшие вина, специально созданные виноделом в расчете на длительное хранение. Но даже такие вина требуют специальных условий:

* Лучше всего хранить бутылки лежа, чтобы вино омывало пробку, и та не рассыхалась со временем.

* Комфортная для вина - прохладная температура: 11-12 градусов для белых вин, чуть выше для красных.

* Не стоит хранить вино в серванте у окошка на самом видном месте. На свету большинство вин разрушаются.

* Недорогие игристые вина лучше пить в первые год-полтора после даты розлива. То же касается недорогих тихих вин. Выбирайте последний год урожая и ближайшую из имеющихся в наличии дату розлива.

* Вина, выдержанные в бочке, лучше выбирать постарше в расчете на то, что за время, проведенное бутылке, они уже достигли зрелости или планировать местечко под такую бутылку в своем погребе или винном холодильнике.