«Прозрачная граница»: Как в Россию попадают контрабандные товары

В Россию хлынул поток контрабандных товаров. На первом месте - сигареты. Затем идут лекарства, алкоголь и продукты питания. Главные каналы поставок - Казахстан и Беларусь. Преступники научились пользоваться полупрозрачными границами, которые действуют в Евразийском экономическом союзе. И большой разницей в акцизной политике. Почему так происходит? Куда смотрят таможенники? И чем это может грозить нашей экономике? Корреспондент «КП» побывал на глобальном саммите по незаконной торговле, который недавно прошел в Абу-Даби.

ФАЛЬШИВЫЙ ТРАНЗИТ

- Общий объем нелегальной торговли в мире составляет $2 трлн. И в ближайшие годы он может увеличиться вдвое, - предсказывает Джордж Роблинг, руководитель таможенного управления Европейского агентства по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Самый «вкусный» рынок для контрабандистов - сигареты. Их себестоимость невелика - 15 - 20 центов за пачку. А акцизы в развитых странах очень высокие. Такие, что в розничной стоимости пачки они составляют от 60 до 90%.

- Преступники всегда пользуются разницей между ценами в разных странах, поэтому товары идут в совершенно разных направлениях, - говорит Дэвид Луна, директор консалтинговой компании Luna Global Networks.

Поэтому, если удается найти лазейки, контрабанда получается очень выгодной, даже если везти товар через полмира. К примеру, только в свободной зоне Джебель Али в Объединенных Арабских Эмиратах работают 24 фабрики по производству сигарет. Затем эта продукция расходится в разные страны, в том числе и в Россию. Но не официально.

- Это называется фальшивый транзит, - говорит один из российских чиновников, пожелавший сохранить анонимность. - К примеру, те же сигареты из ОАЭ едут якобы в Кыргызстан. Судно приходит в Европу. Продукцию сгружают на фуры и она заходит на территорию Евразийского экономического союза через Беларусь. По бумагам все чисто. Фуры попадают в Россию, чтобы двигаться дальше по направлению к Бишкеку. И по дороге 90% товара теряется. Его сгружают на подпольных складах. Фуры двигаются дальше. В пункте назначения ставится отметка, как будто в Кыргызстан пришло все до последней пачки. Естественно, не без заинтересованного участия местных таможенников. В итоге по бумагам все чисто, а на самом деле в нашей стране осталась куча контрабанды .

Еще один способ - когда товары идут напрямую из Казахстана и Беларуси. То есть преступники покупают продукцию на местных заводах и отправляют ее в Россию. Фуры идут с поддельными документами. Например, в декларации указывают, что в грузовике бытовая химия или туалетная бумага. В ближних паллетах действительно лежат они. Но так как фура обычно забита под завязку, коробки наглухо обмотаны пленкой, а таможенники не в силах проверить каждую сантиметр каждой машины, то большая часть контрабанды спокойно пересекает границу. Даже без применения мохнатой лапы.

О величине нелегального рынка говорят косвенные подсчеты. К примеру, по статистике те же белорусские фабрики выпускают в два раза больше, чем потребляют жители республики. А в России независимые эксперты в рамках рейдов по мелким магазинам и осматривая мусорки находят там нелегальные пачки, без каких-либо акцизов.

ВСЕ ДЕЛО - В РАЗНИЦЕ АКЦИЗОВ

Акцизы на сигареты во многих странах мира поднимают по двум логичным причинам. Во-первых, это как налог на вредные привычки. По логике чиновников, чем дороже табак, тем меньше желающих быть курильщиками. Во-вторых, рост акцизов повышает доходы бюджета. Уже сейчас сборы в российскую казну от продажи сигарет составляют 600 млрд. рублей в год. Это вторая по значимости «дойная корова» в стране после нефти и газа. Для сравнения, акцизы на пиво и крепкий алкоголь приносят казне вполовину меньше.

Такая политика кажется беспроигрышной. И здоровье нации, и богатство страны в одном флаконе. Но только до определенного момента.

- Есть поворотная точка, после которой поднимать акцизы уже контрпродуктивно, - говорит Брендан ЛеМольт , вице-президент по налоговым вопросам и борьбе с незаконной торговлей JTI. - К примеру, в Нью-Йорке доля незаконной торговли уже составляет 60%. В Малайзии то же самое - около 50%. В Великобритании сигареты стоят в среднем 7 - 8 фунтов стерлингов (650 - 700 рублей. - Ред.), но их легко можно найти вдвое дешевле - за 3 - 4 фунта.

По словам экспертов, контрабанда на «Туманный Альбион» настолько выгодна, что даже если в страну попадает только один из десяти контейнеров, то мошенники уже окупают все свои расходы. В России коэффициент пока не такой высокий. Но акцизы внутри ЕАЭС до сих пор отличаются в разы. Если в Беларуси и Казахстане средняя пачка стоит 50 - 60 рублей, то в России - уже 100 рублей. И такая разница делает бизнес на контрабанде крайне прибыльным.

- Отсутствие границ, разница в ценах и возможность безлимитного ввоза сигарет из ЕАЭС для личного потребления создают все предпосылки для роста контрабанды, - говорит Сергей Головко, вице-президент JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям. – Сегодня можно легально привезти хоть целый грузовик сигарет из Беларуси и сказать, что ты просто много куришь. А потом перепродать и получить 100% прибыли. В итоге, по данным исследований, сегодня уже каждая пятая пачка сигарет, продающаяся в Брянской и Смоленской областях, является нелегальной, привезенной из Беларуси. А общий ущерб государства от недополученных акцизов только в этом году превысит 50 млрд. рублей. И эта сумма будет расти.

И наконец, стали появляться подпольные табачные фабрики внутри страны. Оборудование по производству сигарет можно найти сравнительно недорого - одна линия обойдется в несколько десятков тысяч долларов При этом производители оборудования могут не сообщать, кому именно они его поставили. Дальше подпольные цеховики без проблем покупают настоящие акцизные марки, наклеивают их на контрафактные пачки и продают их дешевле, чем величина налога в легальных сигаретах (55 рублей в 2018 году), сетуют эксперты.

Сколько стоит пачка в разных странах.

ЧЕРНЫЙ РЫНОК ВЫРОС В 8 РАЗ

По мнению экспертов, дело не только в потерях бюджета или в том, что контрафактные сигареты могут быть произведены с нарушением технологии и нести еще большую опасность для здоровья.

- Контрабанда товаров поддерживается крупной организованной преступностью, - говорит Брендан ЛеМольт. - Как и любой бизнес, она старается расширить ассортимент. Начнут с сигарет, а потом, когда наладят «зеленый коридор», смогут поставлять наркотики, оружие. Да все что угодно.

То есть, не обращая внимание на проблему сейчас, в будущем мы можем получить гораздо более серьезные проблемы. Кроме того, дальнейший рост акцизов может привести к замедлению экономики. Дело в том, что на сигареты приходится около 15% оборота в розничных сетях. Это примерно 1,2 - 1,3 трлн. рублей в год. И если в деньгах этот показатель за последние пять лет вырос на 60%, то количество продаваемых пачек, наоборот, упало на 20%.

По словам экспертов, конечно, это связано и с тем, что кто-то бросил курить. Но таких меньшинство. Зачастую потребители просто начинают покупать более дешевую продукцию. В том числе контрафактную. К примеру, сейчас средний курильщик тратит на легальные сигареты около 13% своего дохода А доля «левых» сигарет, по данным исследовательской компании Nielsen, выросла в стране за последние три года с 1% до 8,4% (более 20 млрд. штук).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Уравнять штрафы за сбыт нелегального алкоголя и сигарет

По словам экспертов, решить проблему можно. Причем комплексно. Есть экономический, технологический и административный пути. Во-первых, нужно уравнять акцизы внутри Евразийского экономического союза. Разрыв в ценах на сигареты - это главный стимул, толкающий на преступление.

- Мы готовы к тому, если государство будет и дальше поднимать акцизы. Но это нужно делать только вместе с другими странами-членами ЕАЭС, - говорит Сергей Головко.

А здесь единого мнения как раз и нет. И Казахстан, и Беларусь выторговали себя отсрочку минимум до 2021 года. Обосновывая это тем, что их потребители не готовы к высоким ценам на сигареты. А пока сохраняется диспропорция, заниматься контрабандой будет выгодно.

Во-вторых, за незаконную продажу сигарет нужно ввести уголовное наказание или резко повысить штрафы. Например, уравняв их с теми, что взимаются за незаконную продажу алкоголя. Сейчас, даже если поймать продавца нелегальных сигарет за руку, максимум, что ему грозит, это небольшой административный штраф (до пяти тысяч рублей), который он окупит за пару часов работы.

В-третьих, эксперты предлагают снабжать каждую фуру GPS-датчиком и специальной меткой, сигнализирующей, если фура была вскрыта в неположенном месте. Это поможет бороться с контрафактом и выявить те места, где работают злоумышленники. Если не применить такой комплексный подход, то доля «левых» сигарет на российском рынке будет и дальше расти. А это в конечном итоге приведет и к еще большему падению доходов бюджета…

- Если ничего не делать и при этом дальше повышать акцизы, можно убить легальную индустрию - курицу, несущую если не золотые, то позолоченные яйца, - сетует Сергей Головко.

Как росла доля нелегальных сигарет в России.

СПРАВКА «КП»

Пять признаков нелегальных сигарет

1. Цена ниже 55 рублей за пачку

2. Акцизная марка другой страны или нет акцизной марки вовсе

3. Предупреждающая надпись не на русском языке

4. Не указана МРЦ (максимальная розничная цена)

5. Нет даты производства на нижней грани пачки.