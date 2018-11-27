«Желтый глаз тигра»: Был Балет - стал Куплет

Правда ли, что добычу и продажу янтаря в Калининграде крышевали бандиты?

- Все истории, показанные в сериале, - это реальные события, происходившие на территории Калининградской области в конце 1980-х и почти что до нынешних дней, - говорит режиссер фильма Марк Горобец. - Это правда о янтарном бизнесе. Он действительно контролировался бандитами, а государство долгое время не могло решить эту проблему. Сейчас, когда вышло уже несколько серий, нам пишут жители Калининграда и отмечают, что история рассказана очень реалистично и правдоподобно.

Главные герои фильма - это реально существовавшие люди?

- Все образы собирательные, - признается режиссер. - Например, художник Костя Левшин (Иван Ивашкин) представляет сразу всех талантливых резчиков по янтарю. Таких людей, как Василек (Максим Костромыкин), тоже было немало. Это образ человека, который копал и продавал янтарь. Тяжелейший труд, на котором гибли сотни! А вот, например, у Миши Бойко по кличке Куплет (Роман Курцын) есть реальный прототип. По кличке Балет, а настоящее имя Виктор Богдан - когда-то он был сержантом милиции, а потом пришел работать на янтарный комбинат и постепенно взял бизнес в свои руки. Его называли королем янтарных махинаций. Сейчас он в международном розыске.

Прототип Маши Королевой (Карина Андоленко) из сериала тоже жива и занимается определенным бизнесом.

В сериале показаны немецкие штольни с янтарем. Были ли они на самом деле?

- Да, они существуют, - говорит Горобец. - При отступлении немцы их засыпали, затапливали. Часть была найдена, их осваивали. Но настоящие немецкие запасы, говорят, пока никто не отыскал.

Как признается режиссер, в сериале показана все же некая романтизированная, красивая картинка добычи янтаря. В реальности разработка идет открытым способом - огромный карьер, где на разной высоте работают экскаваторы. Они берут породу, которая потом просеивается. Все это выглядит довольно прозаично и не по-киношному. Поэтому в сериале картинка другая - с таинственными подземельями, подвалами, ямами и загадочными штольнями.

Из-за чего вообще сыр-бор? В чем ценность янтаря?

В сериале показано, что в какой-то момент герои понимают: просто копать и продавать янтарь - это не великий бизнес, гораздо большие деньги приносит ювелирка. И речь идет не о простеньких колечках и бусах на нитке, которые продаются везде, а о произведениях искусства.

- Будет серия, в которой появятся работы Левшина - это будет собирательный образ работ разных художников, - рассказывает режиссер. - Когда мы все это выставили и начали снимать, мы поняли, какую огромную ценность это имеет! Начиная от икон и заканчивая коллекцией миниатюрных насекомых с музыкальными инструментами в руках. Эти работы стоят десятки, если не сотни миллионов рублей!

К слову, тот самый криминальный авторитет Балет хранил в своих тайниках более 60 тонн янтаря. По разным оценкам, цена этих сокровищ может достигать 1,5 млрд. рублей.

«Желтый глаз тигра». Понедельник - четверг, 22.30, Первый.