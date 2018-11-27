Экипаж Аполлона-10 сфотографировал рядом с Землей НЛО в форме унитаза

Снимок с НЛО у Земли известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) отыскал в архиве NASA среди других, которые были сделаны во время полета экипажа Аполлона-10 (Apollo 10) к Луне. В кадр попал некий странный объект.

Скотт разглядел, что часть НЛО имеет форму диска — он светлый. К диску примыкает нечто плоское, а в середине возвышается темный купол. Столь сложная конструкция несомненно представляет собой корабль пришельцев, находившихся на орбите нашей планеты. Они как раз следили за полетом американцев. Издалека — не приближаясь. И запечатлелись случайно.

Снимок НЛО из архива: чтобы разглядеть на нем НЛО, фото надо сильно увеличить.

На увеличенном снимке НЛО уже заметен.

Не все однако точно так же истолковали то, что увидел виртуальный археолог. Некоторые сочли, что более всего НЛО похож на унитаз — только без сливного бачка. Унитаз обращен к наблюдателям своей чашей, которую Скотт почему-то принял за купол. С трудом верится, что там — в унитазе - могут быть инопланетяне.

НЛО крупно. Чем не унитаз?!

Здравых версий три. НЛО может быть отделившийся ступенью ракеты, на которой стартовали астронавты. Или это какой-то микроскопический объект — возможно пылинка, которая прилипла к уже проявленной пленке. НЛО может быть и дефектом съемки — искаженным изображением звезды или той же Луны, к которой направлялись американцы. Звезды, имеющиеся на оригинальном архивном снимке, то же выглядят странно — в виде каких-то петель, спиралей и клякс.

Или вся Земля тогда была окружена кораблями пришельцев? Вряд ли. Скорее камера дрожала.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Генеральная репетиция

Полет Аполлона-10 стал генеральной репетицией полета Аполлона-11, который впервые доставил людей на Луну. Аполлон-10 был оснащен всем необходимым, чтобы сделать это раньше. Но в NASA решили не рисковать.

Томас Стаффорд, Джон Янг и Юджин Сернан долетели до Луны, вышли на ее орбиту и снизились. Сернан и Стаффорд даже перешли в посадочный — лунный - модуль, отделились от командного и полетали самостоятельно. Только высаживаться на поверхность не стали. Пристыковались обратно и все вместе отправились домой.

Земля с борта Аполлона-10, который находился у Луны.

Аполлон-10 стартовал 18 мая 1969 года, вернулся на Землю 26 мая.

В апреле 1972 года Янг высадится на Луну как командир корабля Аполлон-16. Сернан, став командиром Аполлона-17, побывает на Луне в декабре 1972 года.