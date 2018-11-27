2018-11-27T08:17:33+03:00
Политика

Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся ночью
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель поздно ночью позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Керченском проливе, и услышала много интересного.

Как сообщает сайт Кремля, президент России не стал щадить ни Киев, ни Берлин и "дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации".

Кроме этого он выразил Меркель серьезную озабоченность решениями Украины о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. "Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Всё это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине".

Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Хотя до сих пор ни Меркель, ни ее европейские коллеги, проявляющие живое участие в украинском кризисе, не спешили влиять на Петра Порошенко и компанию.

Президент России заверил, что представители российской погранслужбы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива. Если, конечно, европейцам что-то еще не понятно в случившемся.

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