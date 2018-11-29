2018-11-27T13:01:02+03:00
Конкурсы и тесты

Луначарский невзлюбил букву «ё», а Сталин её вернул

29 ноября празднует свой день рождения самая спорная буква алфавита
Наталия АНДРЕАССЕНkp.ru
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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Драматичная судьба! Букву «ё» то отменяли, то критиковали за «никчёмность», то памятники в её честь ставили. Словом, есть о чём вспомнить в нашем сегодняшнем тесте.

1Букву «ё» придумал:

Правильный ответ:29 ноября 1783 года, когда началось заседание только что созданной Академии российской словесности, её директор, княгиня Екатерина Дашкова, спросила у собравшихся учёных: сможет ли кто-то написать слово «ёлка»? Сама написала «іолка» и спросила: правильно ли, мол, изображать один звук двумя буквами? Неправильно, решило высокое собрание - и дали жизнь букве.

2Первым словом, отпечатанным с буквой «ё», было:

Правильный ответ:В 1797 году Николай Карамзин при подготовке к печати сборника «Аониды» заменил две буквы в слове «слiозы» на одну - «ё».

3Почему новая буква не сразу вошла в словари?

Правильный ответ:В толковый словарь XVIII века буква вошла не сразу, потому что это было недёшево. Никто не хотел мастерить новые литеры для типографии - гораздо выгоднее было использовать привычный набор.

4Откуда пошло выражение «ёлки-палки»?

Правильный ответ:В начале ХХ века в Москве было велено штрафовать ямщиков за матерную ругань. Они и придумали заменять ругательство словосочетанием «ёлки-палки» (на что их, возможно, натолкнули висевшие над вывесками кабаков еловые ветки).

5Что случилось с буквой «ё» после Октябрьской революции?

Правильный ответ:После революции решили упростить язык, отменив, в частности, непроизносимую букву «ять». Нарком просвещения Луначарский подписал декрет, в котором призывал: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё».

6Почему Сталин в 1942-м вернул букву «ё», хотя она почти не использовалась уже много лет?

Правильный ответ:При советской власти точки над «ё» пропали в большинстве слов - так было проще набирать эту букву в типографии. Но в начале войны Сталину на глаза попали германские карты. В них немецкие картографы вписывали названия наших населённых пунктов с точностью до точек. Если деревня называлась Дёмино, то и на русском, и на немецком было написано «Дёмино».

7Почему именно в Ульяновске открыли памятник букве «ё»?

Правильный ответ:Памятник букве «ё» высотой около 2 метров открыли в Ульяновске в 2005 году. Объяснили: мол, потому, что Карамзин, который первым применил её в книге, был уроженцем именно Симбирской губернии. Наш человек!

8Как появилось выражение «ёшкин кот»?

Правильный ответ:Ёшкин кот - это кот знаменитой Бабы-яги, которую еще называют бабкой Ёжкой (букву «ж» потом часто стали заменять на «ш»). По славянской мифологии, он был людоедом. И однажды пришел за бабкой Ёжкой. Но хитрая старуха накормила кота человеческими останками. С тех пор он часто захаживал к бабке за угощением.

9Должны ли мы использовать букву «ё» сейчас?

Правильный ответ:Федеральный закон № 53 «О государственном языке РФ» от 2005 года обязывает использовать букву «ё» в именах и фамилиях граждан РФ в официальных документах: удостоверениях личности, паспортах, документах об образовании и пр.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не очень хорошо знакомы с буквой «ё». А зря! Такие истории вокруг этой буковки.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы со всем уважением относитесь к букве «ё» и знаете много о ней. Так держать!
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P.S. Как ни возвращали букву «ё» в строй, но и в наше время принято заменять её в печати на «е». Только в этом тесте мы проявили должное уважение к 7-й букве алфавита. Клёво же?

КСТАТИ

В русском языке около 12 500 слов с буквой «ё».

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