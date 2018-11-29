Луначарский невзлюбил букву «ё», а Сталин её вернул

Драматичная судьба! Букву «ё» то отменяли, то критиковали за «никчёмность», то памятники в её честь ставили. Словом, есть о чём вспомнить в нашем сегодняшнем тесте.

1 Букву «ё» придумал: Михаил Ломоносов. Сподвижница Екатерины Второй - Екатерина Дашкова. Дмитрий Менделеев во время научной работы о спирте. Правильный ответ: 29 ноября 1783 года, когда началось заседание только что созданной Академии российской словесности, её директор, княгиня Екатерина Дашкова, спросила у собравшихся учёных: сможет ли кто-то написать слово «ёлка»? Сама написала «іолка» и спросила: правильно ли, мол, изображать один звук двумя буквами? Неправильно, решило высокое собрание - и дали жизнь букве. 29 ноября 1783 года, когда началось заседание только что созданной Академии российской словесности, её директор, княгиня Екатерина Дашкова, спросила у собравшихся учёных: сможет ли кто-то написать слово «ёлка»? Сама написала «іолка» и спросила: правильно ли, мол, изображать один звук двумя буквами? Неправильно, решило высокое собрание - и дали жизнь букве. 2 Первым словом, отпечатанным с буквой «ё», было: «Слёзы». «Грёзы». «Ёлы-палы». Правильный ответ: В 1797 году Николай Карамзин при подготовке к печати сборника «Аониды» заменил две буквы в слове «слiозы» на одну - «ё». В 1797 году Николай Карамзин при подготовке к печати сборника «Аониды» заменил две буквы в слове «слiозы» на одну - «ё». 3 Почему новая буква не сразу вошла в словари? Виноват наш консерватизм - к новому привыкать сложно, ё-моё! Она ассоциировалась с неприличными словами. Это было недешевым удовольствием - сразу пришлось бы мастерить литеры новой буквы, чтобы её печатать. Правильный ответ: В толковый словарь XVIII века буква вошла не сразу, потому что это было недёшево. Никто не хотел мастерить новые литеры для типографии - гораздо выгоднее было использовать привычный набор. В толковый словарь XVIII века буква вошла не сразу, потому что это было недёшево. Никто не хотел мастерить новые литеры для типографии - гораздо выгоднее было использовать привычный набор. 4 Откуда пошло выражение «ёлки-палки»? С новогодних базаров, когда люди приходили за пушистыми ёлками, а натыкались в основном на чахлые «палки». В начале ХХ века ямщиков в Москве начали штрафовать за матерную брань, и выражение «ёлки-палки» заменило им ругательство. Из лесу, вестимо, когда в канун Рождества люди ехали туда за ёлками. Правильный ответ: В начале ХХ века в Москве было велено штрафовать ямщиков за матерную ругань. Они и придумали заменять ругательство словосочетанием «ёлки-палки» (на что их, возможно, натолкнули висевшие над вывесками кабаков еловые ветки). В начале ХХ века в Москве было велено штрафовать ямщиков за матерную ругань. Они и придумали заменять ругательство словосочетанием «ёлки-палки» (на что их, возможно, натолкнули висевшие над вывесками кабаков еловые ветки). 5 Что случилось с буквой «ё» после Октябрьской революции? Решили, что она необязательна. Оставили над ней только одну точку - ради экономии краски. Запретили, потому что в «Капитале» Маркса о ней - ни слова. Правильный ответ: После революции решили упростить язык, отменив, в частности, непроизносимую букву «ять». Нарком просвещения Луначарский подписал декрет, в котором призывал: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё». После революции решили упростить язык, отменив, в частности, непроизносимую букву «ять». Нарком просвещения Луначарский подписал декрет, в котором призывал: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё». 6 Почему Сталин в 1942-м вернул букву «ё», хотя она почти не использовалась уже много лет? Чтобы можно было доходчивее донести смысл выражения «ёпрст» до подчиненных. Потому что немецкие военные карты с обозначением наших деревень и городов оказались точнее отечественных. Потому что он хотел войти в историю еще и как букволюб и буквовед. Правильный ответ: При советской власти точки над «ё» пропали в большинстве слов - так было проще набирать эту букву в типографии. Но в начале войны Сталину на глаза попали германские карты. В них немецкие картографы вписывали названия наших населённых пунктов с точностью до точек. Если деревня называлась Дёмино, то и на русском, и на немецком было написано «Дёмино». При советской власти точки над «ё» пропали в большинстве слов - так было проще набирать эту букву в типографии. Но в начале войны Сталину на глаза попали германские карты. В них немецкие картографы вписывали названия наших населённых пунктов с точностью до точек. Если деревня называлась Дёмино, то и на русском, и на немецком было написано «Дёмино». 7 Почему именно в Ульяновске открыли памятник букве «ё»? Тут родился Ленин. Да просто решили прославиться весёлой акцией! Потому что Карамзин, который первым применил эту букву в книге, был уроженцем Симбирской губернии. Правильный ответ: Памятник букве «ё» высотой около 2 метров открыли в Ульяновске в 2005 году. Объяснили: мол, потому, что Карамзин, который первым применил её в книге, был уроженцем именно Симбирской губернии. Наш человек! Памятник букве «ё» высотой около 2 метров открыли в Ульяновске в 2005 году. Объяснили: мол, потому, что Карамзин, который первым применил её в книге, был уроженцем именно Симбирской губернии. Наш человек! 8 Как появилось выражение «ёшкин кот»? Это же кот сказочной Бабы-яги, которую еще называют бабкой Ёжкой. Его придумали рыболовы на реке Ёшка в Ярославской области, потому что местные коты вечно воровали у них из-под носа рыбу. Это символ города Йошкар-Ола, который сокращенно называют Йошкой. Правильный ответ: Ёшкин кот - это кот знаменитой Бабы-яги, которую еще называют бабкой Ёжкой (букву «ж» потом часто стали заменять на «ш»). По славянской мифологии, он был людоедом. И однажды пришел за бабкой Ёжкой. Но хитрая старуха накормила кота человеческими останками. С тех пор он часто захаживал к бабке за угощением. Ёшкин кот - это кот знаменитой Бабы-яги, которую еще называют бабкой Ёжкой (букву «ж» потом часто стали заменять на «ш»). По славянской мифологии, он был людоедом. И однажды пришел за бабкой Ёжкой. Но хитрая старуха накормила кота человеческими останками. С тех пор он часто захаживал к бабке за угощением. 9 Должны ли мы использовать букву «ё» сейчас? На наше усмотрение - демократия же, ёлклмн! Буква «ё» должна использоваться в официальных документах - удостоверениях личности, паспортах и пр. Нет. Кстати, готовится закон и об отмене мягкого знака на конце слов «печь», «речь», «сволочь» и т. д.: он же все равно не произносится! Правильный ответ: Федеральный закон № 53 «О государственном языке РФ» от 2005 года обязывает использовать букву «ё» в именах и фамилиях граждан РФ в официальных документах: удостоверениях личности, паспортах, документах об образовании и пр. Федеральный закон № 53 «О государственном языке РФ» от 2005 года обязывает использовать букву «ё» в именах и фамилиях граждан РФ в официальных документах: удостоверениях личности, паспортах, документах об образовании и пр. ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы не очень хорошо знакомы с буквой «ё». А зря! Такие истории вокруг этой буковки. Поделиться ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы со всем уважением относитесь к букве «ё» и знаете много о ней. Так держать! Поделиться

P.S. Как ни возвращали букву «ё» в строй, но и в наше время принято заменять её в печати на «е». Только в этом тесте мы проявили должное уважение к 7-й букве алфавита. Клёво же?

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В русском языке около 12 500 слов с буквой «ё».