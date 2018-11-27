«С какой любовью они друг на друга смотрели!»: Гостья свадьбы короля Малайзии и «Мисс Москва 2015» рассказала о банкете на Рублевке

Свадьба короля Малайзии Султана Муххамеда V и Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва – 2015», прошла 22 ноября в роскошном комплексе «Barvikha Concert Hall» на знаменитой Рублевке. 25-летняя первая красавица столицы отдала свое сердце 49-летнему монарху. Фотографии с молодой женой король разместил в своем Твиттере.

В роскошном зале, одна аренда которого стоила миллион рублей, собралась вся столичная элита. В числе гостей была директор конкурса «Краса России», Татьяна Андреева. Она была организатором того самого конкурса «Мисс Москва - 2015».

- Это моя любимая девочка. Мы с ней очень дружны уже несколько лет. Хорошо помню ее победу. Она тогда всех не только небывалой природной красотой удивила, но и талантами. Она сама сшила купальники для конкурса, и надо сказать, получилось очень талантливо. Я хорошо знакома с родителями Оксаны. Это интеллигентная семья. У Оксаны есть брат и сестра. Родом они из Ростова, но уже давно живут в Москве. Папа работает врачом. Свою дочку они воспитали прекрасно. Это очень скромная, интеллектуально развитая девочка. А еще она очень правильная. Вы себе не представляете, как приятно было получить от нее приглашение на свадьбу.

Награждение Оксаны Воеводиной титулом "Мисс Москва", 2015 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вам свадьба понравилась?

- Было очень красиво и трогательно. Оксана — настоящая королева! Уверена, что у них искренние чувства. Вы даже не представляете, с какой любовью они друг на друга смотрели. Они познакомились больше года назад и, конечно, у них было достаточно времени, чтобы друг друга узнать. Но подробности раскрывать не могу - это личное!

Оксана Воеводина стала супругом монарха далёкой Малайзии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Родители Оксаны были на свадьбе?

- Да, конечно. Они дочку во всем поддерживают. Младшая сестра помогала Оксане, весь вечер от нее не отходила. Алкоголя действительно не было, но весело было очень. Артисты выступали, в том числе и звезды. К сожалению, имена разглашать нельзя.

Сразу после победы в конкурсе Оксана получила контракт с одним из крупных международных модельных агенств. Девушка выходила на лучшие подиумы мира. В Москве красавица появлялась редко.

Король Малайзии Султан Муххамед V и его русская супруга.

МНЕНИЕ

«У него может быть четыре жены, так что рано радоваться!»

- Свадьба это конечно хорошо, но считать нашу красавицу королевой Малайзии слишком поспешно. Дело в том что по правилам и положениям мусульманского мира у него может быть четыре жены. Главное условие — это наличие средств на их содержание. А король, как вы понимаете, человек не бедный. Так что рано радоваться, - прокомментировал декан факультета международных отношений МГИМО Юрий Булатов. - Само событие, безусловно, может укрепить международные отношения наших стран. Впрочем России и Малайзия и без того максимально дружественны. Россия имеет посольство в Куала-Лумпур с 1968 года. В Москве с этого же года работает посольство Малайзии.Сегодня Малайзия заинтересована в сотрудничестве с Россией в ряде областей, включая торговлю, авиацию, гуманитарное взаимодействие.

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Горы цветов, бриллианты, роскошные подарки и красавица невеста. Свадьба короля Малайзии Султана Муххамеда V и Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва – 2015», прошла 22 ноября в роскошном комплексе «BARVIKHA CONCERT HALL» на знаменитой Рублевке. 25-летняя первая красавица столицы отдала свое сердце 49-летнему монарху. Фотографии с молодой женой король разместил в своем Твиттере (подробности)