2018-11-27T14:29:34+03:00
Спорт

Матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен - Каруана: армагеддон уж близок

В матче за звание чемпиона мира по шахматам все 12 классических партий завершились вничью. Теперь все решит тай-брейк
Сергей КИРИЛЛОВ
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В 12-й партии матча Карлсен, имея хорошую позицию черными, предложил ничью.В 12-й партии матча Карлсен, имея хорошую позицию черными, предложил ничью.Фото: REUTERS
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Такого, чтобы соперники «в основное время» так и не размочили счет в матче за за шахматную корону, еще не было. Вот и в 12-й партии Магнус Карлсен, имея хорошую позицию черными, предложил ничью. Претендент Фабиано Каруана, забравшийся в цейтнот, с радостью ее принял. Таким образом шахматисты установили своеобразный рекорд. (До этого 9 ничейных партий на старте еще в 1995 году сделали в своем матче Гарри Каспаров и Вишванатан Ананд.)

Теперь титул разыграют на тай-брейке, который состоит из четырех партий в быстрые шахматы по 25 минут каждому с добавлением 10 секунд на ход.

Шахматные комментаторы говорят, что у Магнуса Карлсена в таком формате шансов на победу больше, поскольку он является чемпионом мира по рапиду и блицу. Напомним, что два года назад Карлсен на тай-брейке чемпионского матча обыграла Сергея Карякина со счетом 3:1.

Но если и быстрые партии не выявят победителя, то соперники проведут еще две партии в блиц (по 5 минут с добавлением 3 секунд на ход). При равенстве в счете проводятся еще две, и так далее.

Если счет будет равным и после пяти серий, то состоится армагеддон. Игрок, выигравший жеребьевку, сможет выбрать цвет. Белые получат пять минут, а черные - 4 минуты на 60 ходов. Начиная с 61-го соперникам будет добавляться по 3 секунды на ход. При ничьей в партии в матче побеждают черные.

Любопытно, что призовой фонд в 1 миллион евро после тай-брейка уже делится иначе. Если бы чемпион стал известен после партий с классическим контролем, то он бы заработал 60 процентов от всей суммы, а после тай-брейка уже только 55 процентов. 45 процентов теперь получит проигравший.

Тай-брейк состоится в среду.

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