Футбольным «Джентльменом года-2018» стал полузащитник сборной России Роман Зобнин

Четверть века «Комсомольская правда» вручает необычную, но очень нужную для российского футбола премию - «Джентльмен года». Вот уже 25 лет подряд мы выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этот раз премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru, и мнения наших экспертов было единодушным: в 2018 году Джентльменом года должен быть Роман Зобнин!

В эти непростые для «Спартака» времена именно он является для трибун настоящим лидером команды. Таким же надежным, каким был для всей страны летом, когда в составе сборной России со своими товарищами делал все, чтобы вновь повернуть людей лицом к национальной команде.

Мы вместе с Романом ждали Церемонию награждения премии. Но в матче «Спартак» - «Крылья Советов» случилось очень неприятное: Зобнин получил серьезную травму. Через день в Риме ему уже делали операцию на колене. «Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава», - объяснял нам врач «Спартака» Михаил Вартапетов и уверял, что восстановление в таких случаях занимает примерно месяц. А мы все равно волновались: во-первых, хотелось видеть Романа на поле, а во-вторых - поглядеть, как он будет выглядеть в стильном смокинге Джентльмена года.

А ведь еще несколько дней назад мы встречались с Романом в элитном ателье «Императорский портной». У нашей премии есть необычный приз - смокинг, и Джентльмен 2018 года приехал на съемку мерок. Возможно, никогда еще у мастерской не было такого обаятельного клиента. Роман Зобнин примерял строгий классический костюм и рассказывал, как он узнал, что его признали «Джентльменом года».

Приз футбольного Джентльмена года - элегантный смокинг. Чтобы всё сидело безупречно, Роману пришлось наведаться в элитное ателье «Императорский портной»Фото: Иван МАКЕЕВ

- Когда мне сказали, что премию вручат мне, я подумал что это розыгрыш какой-то, - улыбался Роман. - Даже когда ехал снимать мерки для смокинга, сомневался, что это все серьезно. Но я Темой Ребровым, которого признавали «Джентльмен года» в 2017-м, поговорил. Спросил его, что и как. Подготовился, в общем, как мог.

А в это время на примерке творилось что-то необычное. Мастера с лентами «сантиметров» вились вокруг Джентльмена и цокали языками: все фасоны, которые предлагали Роману, шли ему невероятно. Казалось, что для Зобнина классические костюмы так же привычны, как и футбольная форма. А сам он явно чувствовал себя в них так же уверенно, как в центре поля на позиции бокс-ту-бокс в расстановке «Спартака» и сборной России.

- Роман, смокинг - это прямо ваше! Вы раньше носили такие вещи?

- Да, у меня немало классических костюмов в гардеробе. Спортивной одежды, конечно, больше, но на любый мероприятия я хожу в классике. Театры, концерты - меня этим не смутить. Не могу сказать, что мне это не нравится. Я считаю, что костюм немного подходит мне.

- Вы сейчас крушите все стереотипы о российских футболистах напрочь. Театры? Какие?

- Мюзиклы очень люблю. «Призрак оперы» больше всего понравился. Я прямо впечатлен был.

Полузащитник московского Спартака Роман Зобнин во время интервью "Комсомолке".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Самый стильный человек в нашем футболе? Массимо Каррера?

- Да, очень стильно одевался! И на матчи, и на базе после тренировки всегда в разных костюмах приходил, и всегда невероятно стильных. Мы в команде немного даже шутили на эту тему.

Мы говорили с Романом о его семье, и он рассказывал, что его отец и брат - профессиональные летчики, управляют огромными «аэробусами», а он сам всегда хотел быть только футболистом. Мы спрашивали о конфликтах в «Спартаке», и вице-капитан команды честно отвечал, что в отношениях между игроками «красно-белых» вообще нет никаких проблем. Мы конечно же вспоминали чемпионат мира. И мы почему-то много говорили о травмах...

- У меня нет страха получить травму, - спокойно рассказывал Роман. И вспоминал, как в прошлом году он тоже получил серьезное повреждение, и болельщики по просьбе его жены записали короткие видео со словами поддержки.

Роман Зобнин в составе сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против хорватов. ФОТО EPA\TASS

- Я смотрел, не мог сдержать слез, - говорил Зобнин. - Представляете, маленький мальчик с 47-м номером на спине на футбольном поле говорит, что верит в меня, желает быстрее выздоравливать!

Очень может быть, что сейчас он тоже достанет то видео, и еще раз посмотрит те кадры со словами поддержки. А скоро на Церемонии вручения премии «Джентльмен года», которая пройдет в московском ресторане Assunta Madre, мы скажем эти слова ему самому.

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У «Комсомольской правды» есть футбольная традиция. Вот уже 25-й раз подряд под Новый год мы с помощью болельщиков и экспертов выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этом году премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru. Встречайте: «Джентльмен года-2018» - Роман Зобнин! (подробности)