В Роскосмосе заявили, что устранили нарушение деформационного шва на космодроме Восточный

На космодроме Восточный в Амурской области обнаружили критический дефект стартового стола. Это следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту “Космодром Восточный”, размещенных на портале госзакупок от 23 ноября.

Как следует из документации, речь идет о строительстве стартового комплекса РН “Союз-2”, площадка 1С. Именно там нашли критический дефект стартового стола.

“Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. - 16.000 выполнен не по проекту 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический”, - отмечается в документе.

В ведомстве выделили и другие неисправности - нарушения в расположении и оформлении швов в бетонировании стены резервуара-накопителя сбора дождевых сточных вод, а также нарушения нормативных требований к выполнению стыковых соединений стержней, сеток и каркасов Центрального распределительного пункта. Всего на устранение этих дефектов, разработку технических решений и корректировку рабочей, проектной и сметной документации выделили 4,9 миллиона рублей.

27 ноября Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (дочерняя компания Роскосмоса) подтвердил информацию о критическом дефекте, однако подчеркнул, что он уже устранен.

“Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет”, - говорится в сообщении госкорпорации.