«Запад должен послать сигнал Киеву о недопустимости провокаций» - Лавров об инциденте в Керченском проливе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе рабочей встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом не мог не затронуть тему воскресной провокации украинских военных в Керченском проливе. Приводим наиболее значимые цитаты министра:

- Если украинская сторона и ее партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо послать очень сильный сигнал Киеву тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями, чтобы таких провокаций больше не допускалось.

- Два сотрудника Службы безопасности Украины, которые были на этих плавсредствах, уже дают показания. Эти показания доступны средствам массовой информации. И всем, по-моему, должно быть предельно ясно, как и почему это произошло. Мы подчеркнули, что инцидент был сознательно спровоцирован».

- Если бы украинские суда использовали тот опыт, который у них уже есть, когда они в сентябре этого года запросили разрешение, уведомили о своем проходе из Черного в Азовское море, им были предоставлены услуги лоцмана, и все прошло без сучка и задоринки. Почему сейчас они пошли по другому пути, я думаю, здесь уже оценок звучит много, и все те, кто понимают, о чем идет речь, и как развивается внутриполитическая ситуация на Украине, конечно, могут делать свои выводы.

- Не вижу необходимости в посредниках по инциденту в районе Керченского пролива. Я думаю, что это сугубо практический вопрос.