2018-11-27T18:30:32+03:00
Звезды

Владимир Этуш: «Я — артист. Буду играть...»

Народный любимец уже выздоравливает, в середине декабря обещает выйти на сцену
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Оказывается, две недели назад актер перенес вирусную инфекциюОказывается, две недели назад актер перенес вирусную инфекциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пару дней назад в театре им.Вахтангова отменили спектакль «Бенефис» из-за болезни 96-летнего Владимира Этуша. В этом спектакле у Владимира Абрамовича главная роль и замены ему быть не может. Тем не менее в день спектакля он почувствовал слабость.

Оказывается, две недели назад он перенес вирусную инфекцию. Принимал антибиотики. Четыре дня держалась температура 39 С. Потом температуру удалось сбить. По старой актерской привычке, чуть восстановившись, он решил выйти на сцену. И переоценил свои силы.

- Мы поспешили, надо было ему окрепнуть, - сказала нам жена Этуша Елена. - Слава Богу, ничего серьезного. Мы только что от врача. Врач сказал: надо выждать время. Все-таки надо учитывать возраст. Надеемся, к 13 декабря Владимир Абрамович восстановится полностью и выйдет на сцену театра им.Вахтангова в «Бенефисе».

- Что говорит Владимир Абрамович? Может быть, он уже устал от сцены?

- Что вы! Как раз он непреклонен, говорит: «Буду играть. Я же артист».

Еще больше материалов по теме: «Владимир Этуш: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиян
На станции метро «Юго-Западная» в Москве человек погиб под колесами поездами
ФСО снова проведет учения в районе Кремля
Власти США оценили ущерб от пожара в Калифорнии в миллиардах долларах
Президент раскритиковал застой в научных исследованиях
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Франции иранскую сделку
Дженнифер Лопес отказала российскому хоккеисту в автографе
Десятки детей пострадали от пожара в немецкой школе
Сбой в Facebook: пользователям снова приходят прочитанные сообщения
Создатель Facebook не пришел на заседание по фейковым новостям
В ЕК заявили, что большое торговое соглашение между Евросоюзом и США невозможно
ЕСПЧ прекратил рассмотрение дела Берлускони без вынесения вердикта
Япония планирует закупить у США 100 истребителей F-35A
На российском рынке появится более доступное и эффективное лекарство для больных ВИЧ
Германия по ошибке депортировала гражданина России
Нефтяные цены стабилизировались у отметки в $60 в преддверии саммита G20 в Аргентине