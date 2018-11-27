Владимир Этуш: «Я — артист. Буду играть...»

Пару дней назад в театре им.Вахтангова отменили спектакль «Бенефис» из-за болезни 96-летнего Владимира Этуша. В этом спектакле у Владимира Абрамовича главная роль и замены ему быть не может. Тем не менее в день спектакля он почувствовал слабость.

Оказывается, две недели назад он перенес вирусную инфекцию. Принимал антибиотики. Четыре дня держалась температура 39 С. Потом температуру удалось сбить. По старой актерской привычке, чуть восстановившись, он решил выйти на сцену. И переоценил свои силы.

- Мы поспешили, надо было ему окрепнуть, - сказала нам жена Этуша Елена. - Слава Богу, ничего серьезного. Мы только что от врача. Врач сказал: надо выждать время. Все-таки надо учитывать возраст. Надеемся, к 13 декабря Владимир Абрамович восстановится полностью и выйдет на сцену театра им.Вахтангова в «Бенефисе».

- Что говорит Владимир Абрамович? Может быть, он уже устал от сцены?

- Что вы! Как раз он непреклонен, говорит: «Буду играть. Я же артист».