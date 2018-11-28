Какой яблочный сок в пакетах самый лучший: новое исследование Роскачества

Эксперты Роскачества проверили 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. По результатам исследования лучший сок производится в Краснодарском крае (5 торговых марок) и Липецкой области (4 торговые марки соответственно).

Товары 21 торговой марки превышают показатели ГОСТа и могут считаться самыми лучшими:

«4 сезона»,

«Агуша»,

«Вико»,

«Волжский Посад»,

«Дары Кубани»,

«Добрый»,

«Иваныч»,

«Золотая Русь»,

«О!»,

«Просто Азбука»,

«Сады Придонья»,

«Тёма»,

«Фруктовый сад»,

«Фрутоняня»,

«Я»,

Fine life,

Global Village,

J7,

Rich,

Santal,

Villa Dini.

Причем высокий бал получили как самые дорогие, так и самые дешевые соки. Топ-3 самых дешевых яблочных соков составили «Дары Кубани» (39 рублей, 5 баллов), «Волжский Посад» (39,9 рублей, 5 баллов) и «Удачный» (39,99 рублей, 4,5 балла). Топ-3 самых дорогих соков составили Granini (323,82 рублей, 4,65 балла), Pago (203,65 рублей, 4,65 балла) и Swell (166,67 рублей, 4,515 балла).

Нарушений не обнаружили

Яблочный сок проверили на наличие нитратов, пестицидов, микотоксина патулина (грибов, которые образуются в виде белых шариков на сгнивших яблоках), концентрацию натрия, нарушения по микробиологии, на содержание подсластителей, красителей и консервантов.

Критичных нарушений не выявили: ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени – это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок.

Ни красителей, ни консервантов. Но не всегда хорошая вода

В лабораториях развенчали главный миф о пакетированных соках: в яблочном не нашли ни красители, ни сахарозаменители, ни подсластители и консерванты. То есть сок — это просто сок, а не смесь воды, красителей и подсластителей, как думают многие.

Хотя вода там все-таки есть: в восстановленных соках. Соки делятся на восстановленные и прямого отжима. Восстановленные — это смесь воды и концентрированного пюре, полученного из фруктов. Концентрированное пюре - это самый удобный и экономичный способ транспортировки до завода. Там пюре восстанавливают до состояния свежеотжатого сока. По факту, производитель просто возвращает в него первоначальное количество воды. И здесь есть два важных фактора: какую воду он добавляет и сколько.

– Природная вода содержит в своем составе натрий на уровне около 100–300 мг/л, в зависимости от местности, – рассказывает руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич. – Водоподготовительные станции обеспечивают очистку воды от механических примесей и железа, а также снижают показатели жесткости воды и содержания солей, которые могут повлиять на качество приготавливаемых продуктов. Высокие значения содержания натрия показывают недостаточно хорошую работу всей системы водоочистки на предприятии.

Повышенное содержание солей натрия, косвенно указывающее на то, что вода для того или иного сока была очищена хуже, чем использованная для других, было зафиксировано в шести случаях: в сокх 7 Heaven, О’КЕЙ, «Полезный», «Удачный день», Life Premium и Swell.

По показателю концентрации натрия можно было бы определить и то, не продают ли нам восстановленный сок под видом сока прямого отжима (последний чуть более полезен). Во всех исследованных соках прямого отжима уровень содержания натрия соответствует природному, характерному для яблок, то есть фальсификации нет.

А если разбавляют?

Чтобы определить, разбавляют ли сок производители, специалисты оценили содержание в соке сорбита, яблочной кислоты, калия и магния, а также массовую долю растворимых сухих веществ. Эксперты Роскачества выделили четыре марки, которые больше сокосодержащие продукты, чем соки — это «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день». Полезных веществ в них меньше, чем в других.

КСТАТИ

Как определить качество по этикетке

Как говорят эксперты, «эталонного» по вкусу яблочного сока не существует, так как есть множество сортов яблок, отличающихся природным содержанием сахаров, кислот, экстрактивных веществ. Все это влияет на вкус яблок – и, соответственно, вкус яблочных соков будет различаться. То есть по вкусу каждый выбирает свой сок сам. А то, что пакетированный сок качественный и безопасный, мы уже знаем. Но о качестве может сказать еще и упаковка, которая, разумеется, должна быть целой, не мятой. При покупке яблочного сока обязательно обращайте внимание на надписи на упаковке, в первую очередь на срок годности. И срок хранения после вскрытия упаковки.

Коме того, в маркировке продукта должно быть указано:

1) Наименование продукта. Правильные варианты наименований: «Яблочный сок», «Сок яблочный» или «Сок из яблок».

2) Вид сока. «Прямого отжима» или «Восстановленный» (или «Изготовленный из концентрированного сока/пюре»).

3) Пищевая ценность. Обязательно указание содержания углеводов и энергетической ценности (в кДж и в Ккал) либо в 100 граммах или в 100 миллилитрах, либо в одной порции продукта (с указанием размера порции).

4) Изготовитель и адрес производства. На упаковке сока должно быть указано наименование изготовителя и его место нахождения (определяется местом регистрации юридического лица). При несовпадении с адресом изготовителя также указывается адрес производства.

5) Состав яблочного сока разрешается не указывать. Но если он есть, то должен выглядеть так: «Состав: яблочный сок» или «Состав: яблочный сок, яблочное пюре». На восстановленных соках вблизи указания состава обязательно добавляется надпись «Изготовлен из концентрированного сока/пюре».

6) Обращайте внимание на надписи «С мякотью» или «Осветленный», если они есть на упаковке. Осветленный яблочный сок – прозрачный, массовая доля осадка в нем не превышает 0,3%. Яблочный сок с мякотью – сок, содержащий более 8% мякоти яблок от общего объема сока.

7) На этикетке яблочного сока может быть надпись «Без добавления сахара». Так как яблоки и сок из них содержат природные сахара, сахар в сок не добавляется. Вместе с этой надписью на упаковке также должно быть написано: «Содержит сахара природного (естественного) происхождения».

При этом надпись «Без сахара» – не допускается.