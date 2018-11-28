2018-11-28T16:08:58+03:00
Звезды

После новости о беременности, Виктория Лопырева перестала публиковать в соцсетях фото в полный рост

Похоже, модели все тяжелее скрывать свое интересное положение
Ольга АНТОНОВА
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Недавно появилась новость о том, что свадьба Виктории Лопыревой и Николая Баскова так и не состоитсяНедавно появилась новость о том, что свадьба Виктории Лопыревой и Николая Баскова так и не состоитсяФото: Личный архив
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Три недели назад «Комсомолка» написала о том, что Виктория Лопырева беременна. Пассажиры, летевшие с ней в самолете, опубликовали в соцсетях фото, на котором сильно виден округлившийся животик. Однако, сама звезда свое интересное положение никак комментировать не стала. Возможно потому что сразу же возникнут вопросы об отце ребенка, а, похоже, сама модель пока не готова распространяться на эту тему. Но как только эта новость появилась, красавица перестала публиковать в своих соцсетях свежие фото в полный рост, чтобы не было видно изменившуюся фигуру. Сейчас она если и постит свежие снимки, то старается выбрать такую позу, где незаметно то, что красавица явно поправилась. Однако, как бы Виктория не пыталась, не всегда удается это сделать. Так, например, на фото из римской оперы Лопырева выбрала свободный наряд, который был надет как будто специально, чтобы не подчеркивать округлившуюся фигуру красавицы. Однако, живот все равно оказался заметен даже под неприталенным платьем. А скажем, поздравляя родительницу с днем Матери, телеведущая и вовсе выбрала старый снимок, где и мама и дочь предстали стройными, и в длинных, вечерних платьях.

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Надо отметить, что в последнее время Лопырева и сильно ограничило время своего пребывания в свете. Меньше публикует фото и новостей о себе в соцсетях. А последние месяцы и вовсе провела в Дубаи на закрытой, частной вилле, где она точно не могла столкнуться ни с кем из знакомых.

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Напомним, недавно появилась новость о том, что свадьба Виктории Лопыревой и Николая Баскова так и не состоится. А сама пара приняла решение расстаться. В последний раз Басков и Лопырева выходили вместе в свет в мае, в Дубае на фестивале «Матрешка», который организовывала Виктория. Потом они если и пересекались, то на корпоративах. Плюс ко всему не было Николая и на дне рождения Вики. А потом и Лопырева не приехала на съемки бенефиса Баскова в шоу Малахова, не посетила важный для Коли концерт в Кремлевском дворце, где он презентовал альбом современной духовной музыки «Верую».

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Виктория с мамой
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Более того: поклонники, увидев в Инстаграме последние фотографии Вики в мини-балахонах (телеведущая, видимо, случайно выложила снимки, потому что почти сразу же удалила), уверены, что Лопырева скоро станет мамой. Говорят, что блондинка находится на пятом месяце беременности, но пока не хочет комментировать новый статус, поэтому размещает в соцсетях старые фото в бикини. (подробности)

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