«Богатыря Сашу мы похоронили дома»: модель опубликовала в Сеть фото с мертворожденным сыном

Эту историю уже несколько дней обсуждают сотни пользователей инстаграма: известная модель и блогер Яна Яцковская сразу же после того, как родила мертвого ребенка, опубликовала фото с ним в инстаграме. Пользователи шокировал этот поступок, и сотни людей стали писать молодой маме, что это не самый щадящий способ, чтобы справиться с горем.

Эта история началась 10 дней назад на Мальдивах, куда Яна вместе с супругой и дочкой улетели отдыхать. В какой-то момент, модель, которая уже была на большом сроке беременности, почувствовала что с ней «что-то не так». Как признаась она потом на ее интересное положение наложился и стресс, и ссоры с мужем, и перелет. Когда местные врачи заявили, что у нее замершая беременность, чистку в больнице на острове в Индийском океане Яцковская делать не захотела, решила (и муж поддержал ее решение) лететь к знакомым врачам в Киев.

youryani Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика.

В украинской столице она успела "родить малыша", сердце которого уже не билось. Затем Яна завернула его в одеяло и сделала снимок, который и разместила в соцсети, сопроводив подписью, что она стала мамой во второй раз. "Мамой нашего небесного мальчика", — добавила Яна. Модель добавила, что это был богатырь Саша.

«Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает. В моем сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слезы. Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать», — написала Яна.

youryani Что делать с ребёнком на Мальдивах? Да мы её из воды еле вытаскиваем

Однако большинству поведение девушки показалось не очень адекватным: десятки комментариев под фото. «Как можно родить ребенка и тут же попросить сфотографироваться с ним для инстаграма?», «Чем дальше, тем страшнее. Совсем уже в инсте помешались, раз такое фото выкладывает!», - написали фолловеры.

Позже Яна объяснила, что для нее это фото с сыном, которого они с мужем очень любят, и он для них "полноценный человек, член семьи".

Яна также напомнила, что в некоторых странах (например, в Германии) родившегося мертвым ребенка красиво одевают и отдают родителям, дают возможность попрощаться. Однако, отмечает она, "в российском мире это мало кто понимает": "мамы чистятся и даже не смотрят на своих детей".

Модель же своего малыша никому не отдала и похоронила как члена семьи. В ответ на такой откровенный рассказ о трагедии откликнулось много женщин, которые выразили восхищение силой духа матери, потерявшей своего ребенка, но сумевшей так отнестись к произошедшему.