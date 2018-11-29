О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка

С ПОХОДКОЙ СВЯЗАН ДАЖЕ ИНТЕЛЛЕКТ

Исследователи из Университета Южной Калифорнии недавно выступили с предложением включить в список стандартных индикаторов здоровья, таких как давление, вес и температура, ещё один: скорость ходьбы человека. По убеждению американских ученых этот показатель может многое рассказать медикам о состоянии организма. Что же можно узнать, глядя на идущего человека, и как, меняя походку, повлиять на здоровье? Рассказать об этом мы попросили известного невролога, врача спортивной медицины, члена Американской академии неврологии, кандадата медицинских наук Виктора Косса.

- Вы согласны, что, чем выше привычный темп ходьбы человека, тем лучше его состояние здоровья и ниже риск преждевременной смерти?

- В целом я согласен. При этом надо учитывать индивидуальные особенности каждого человека: рост, вес, состояние мышечной системы. У каждого свой тип ходьбы. И важно ходить в приделах физиологической нормы. Скажем, если вы пойдете быстро, пульс поднимется до 200 ударов в минуту, а дышать начнете чаще 20 раз в минуту, это будет совсем не полезно. Все происходящее в организме контролирует мозг. Для работы ему необходимо полноценное кровоснабжение, а сердце может хорошо выбрасывать кровь только при нормальной походке. Получается, что даже интеллект связан с походкой.

- Исследования говорят о том, что наблюдение за походкой может многое рассказать врачам о сердечно-сосудистых и когнитивных нарушениях, других заболеваниях. Неужели это так?

- Внимательный и грамотный врач по особенностям походки действительно может понять о пациенте очень многое. Если у человека неровная походка, разная амплитуда шагов, шаткость, нарушение координации движения ног, скованность и так далее – все это может быть признаками конкретных заболеваний. Но отвлеченно говорить сложно. В каждом конкретном случае по комплексу симптомов будет поставлен определенный диагноз.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие болезни меняют походку

* Ходьба, безусловно, связана с работой сердца, поясняет доктор Косс. Если у человека серьезные проблемы с сердечно сосудистой системой, то опытный врач-кардиолог сразу отличит такого пациента во время движения — как минимум, по характеру дыхания, одышке.

* Также заметно меняют походку нейродегенеративные заболевания: ДЦП, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

* У школьников нарушение осанки при походке может свидетельствовать об интеллектуальной усталости ребенка, его неуверенности и других психологических проблемах. «Если ребенок не занимается спортом, все время просиживает за компьютером, его перегружают в школе, а потом родители ругают за то, что он плохо учится, то возникает конфликт с действительностью, - рассказывает эксперт. - Ребенок закрывается, скукоживается, как черепашка, его мышцы зажимаются, и походка нарушается». В таких случаях помогут дополнительное внимание родителей и спортивные занятия. Только ни в коем случае не насильное запихивание в секцию, а подбор такого вида физнагрузок, которые по-настоящему увлекут и в то же время будут расслаблять ребенка — хоть танцы, хоть кружок тэквондо.

*Если человек во время ходьбы активно машет руками и покачивается, то возможны несколько вариантов. Первый, самый безобидный: некоторые люди привыкли ходить так с детства, тогда это их индивидуальняа особенность, которая, как правило, не говорит о каких-либо отклонениях. Если такая походка появляется уже в зрелом возрасте, то может быть следствием атеросклероза сосудов головного мозга (то есть «забивания» сосудов холестериновыми бляшками) и недостатка поступления кислорода к определенным зонам мозга. Также возможны проблемы в шейном отделе позвоночника; грыжи позвонковых дисков; стеноз (сужение) межпозвонкового канала, что может быть опасно для жизни. Диагностикой всех этих состояний занимаются в первую очередь врачи-неврологи.

ПОПРОБУЙ ДОМА: ПРОСТОЙ ТЕСТ

Его можно сделать самому - при этом кто-нибудь со стороны наблюдает и оценивает. Или - попросить пройти своих домочадцев, близких, наблюдая за ними, советует доктор Косс.

Поставьте два стула в разных концах коридора или комнаты. Человеку нужно встать с первого стула, пройти по прямой и сесть на второй. Наблюдая за движениями, как происходит подъем, посадка и ходьба, врач поймет многое, а обычный наблюдатель как минимум увидит тревожные звоночки. В частности, такой тест может сигналить, в каком состоянии находятся спина, суставы, тазобедренный, поясничный и крестовый отделы позвоночника, есть ли проблемы с координацией движений, с сосудистой и мышечной системой. Очень важная характеристика — насколько уверенно идет человек.

ИДЕШЬ БЫСТРЕЕ — МОЛОДЕЕШЬ?

- Можно ли повлиять на состояние здоровья, изменив свою походку?

- Да. Более высокая скорость ходьбы помогает увеличить выносливость и даже уменьшить биологический возраст. Только без фанатизма — повторю еще раз, что во время ходьбы должно спокойно работать сердце и сохраняться нормальное дыхание. Если же человек начинает часто дышать и пульс подскакивает (см. выше), то это перенапряжение, небезопасное для организма. Словом, навык быстрой ходьбы может быть оченьполезен, но сам собой не возникает, нужны тренировки с постепенным повышением скорости.

НА ЗАМЕТКУ

Семь плюсов ходьбы

1. Это прекрасная, самая физиологичная, то есть полезная и безопасная для организма тренировка. Она развивает мышцы и улучшает физическую форму в целом.

2. Тренируется психика человека, поскольку долгая ходьба помогает достигать состояния релаксации (расслабления), избавляться от плохих мыслей, если сосредоточиться именно на шагах, дыхании.

3. Длительная ходьба в разумно быстром темпе тренирует сердце, укрепляет сердечно сосудистую систему.

4. Укрепляются суставы. Причем, в отличие от марафона или бега, не перегружается хрящевая ткань, поэтому при ходьбе практически не бывает травм.

5. Нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, поскольку постоянно напрягаются мышцы живота, улучшается перестальтика.

6. Из-за нагрузки мышц поясницы лучше работают почки, улучшается микроциркуляция почечной системы.

7. В предстательной железе у мужчин и в малом тазу у женщин ходьба вызывает процессы, препятствующие возникновению аденомы, доброкачественных опухолей.

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Чем заняться в дороге пешеходу

Если вас не смутит, что прохожие могут начать оборачиваться, то ходьбу можно совместить с простыми упражнениями, которые заметно повысят ее пользу.

* Вариант 1 - дыхательная гимнастика, подсказывает доктор Косс. Во время ходьбы на вдохе голову опускаете, на выдохе поднимаете, на вдохе поворачиваете влево, на выдохе - вправо. К этому можно прибавить раздувание и втягивание живота.

* Если во время ходьбы активно махать руками, это даст дополнительную полезную нагрузку на мышцы рук и плечевой пояс.

* Можно купить в спортмагазине специальные утяжелители на липучках для рук и ног. Виктор Косс рекомендует взять на ноги гирьки по 300 граммов, на руки — по 100 г. Ходьба с утяжелителями поможет быстрее терять лишний вес и в то же время накачивать мышцы. Еще хорошо сжимать эспандер.

ВОПРОС В ТЕМУ

А что насчет скандинавской ходьбы и бега?

Ходьба со специальными палками, похожими на лыжные, очень популярна в последнее время.

- Такая ходьба хороша тем, что задействуется верхний плечевой пояс, а само качество походки улучшается. Включаются те мышцы, которые без использования палок не работают вообще либо работают очень мало, поясняет врач.

- А в чем преимуществ и недостатки ходьбы по сравнению с бегом трусцой?

- Зависит от возраста. До 40 - 45 лет бег трусцой может быть более полезен, чем ходьба. Он отлично тренирует нервную, сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Но в более зрелом возрасте, когда суставы, мышцы, позвоночник и организм в целом становятся слабее, обычная ходьба для большинства людей становится полезнее и безопаснее бега.