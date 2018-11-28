2018-11-27T18:21:11+03:00
Экономика

Новогодний стол 2019: И лишь коньяк держится огурцом!

Как изменилась стоимость праздничной закуски и выпивки и во сколько россиянам обойдется новогодний стол 2019
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
А вот шампанское за год немного подорожало. ФОТО: Фотобанк ЛориА вот шампанское за год немного подорожало. ФОТО: Фотобанк Лори
Изменить размер текста:

Что бы там ни говорил Росстат о годовой инфляции, а россияне ее зачастую меряют именно по новогоднему столу. Тут все сразу весомо и зримо: выросли затраты на главный семейный праздник года при том же меню с красной икрой, неизменным оливье и селедкой под шубой - пусть не рассказывают сказки, что инфляции у нас почти что и нет.

В прошлом году новогодний стол, по подсчетам Росстата, подорожал (в сравнении с предыдущим празднеством) почти на 4%. Притом что официальная инфляция за 2017 год составила порядка 2,5% (что в принципе объяснимо: Росстат учитывает цены не только на продукты, а именно они-то, как самое необходимое, дорожают быстрее всего).

А что нынче? К чему готовиться? Ответ - в нашей таблице. Мы взяли список продуктов из новогодней корзины, которую в прошлом году обсчитывал Росстат. И посмотрели, как изменились цены за год и во сколько обойдется новогодний стол 2019.

В целом ситуация выглядит не самой драматической, если брать корзину в среднем. Но есть сюрпризы. Достаточно существенно за год подорожала курятина, которая в прошлом и позапрошлом годах в основном дешевела за счет ударного развития отечественного производства. Зато заметно упали в цене огурцы и помидоры. Удивляться не стоит: импортозамещение наконец дошло до тепличного сектора. Производство выросло, а за счет появившихся своих овощей несколько снизился уровень цен и на импортные закупки - конкуренция. Так что налегайте на салатики из свежих овощей, оно, говорят, и для здоровья полезно.

И еще о хорошем: уже второй год понемногу дешевеет отечественный коньяк. К сожалению, нельзя сказать того же о российском игристом вине - оно только дорожает.

Почем гулянка у народа

Почем гулянка у народа

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хотела учиться за границей, но уехала в село: 24-летняя девушка-сыровар из Самары вошла в тройку лучших предпринимателей России
Анастасия Денисова училась на художника, но ради отца переехала в деревню, занялась молочным животноводством и в 24 года готова конкурировать с крупными брендами
Новости 24
США призвали Европу «делать больше» для Украины – санкции против России должны быть эффективнее
В Швейцарии туриста из США забыли пристегнуть к дельтаплану
Болтон отказался слушать аудиозапись убийства саудовского журналиста Хашукджи
Обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» приговорили к 14 годам тюрьмы
Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина на G20
Гейда лишил победы московский ЦСКА в матче Лиги Чемпионов с "Викторией"
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о запросе на переговоры с Путиным
Сергей Лавров посетил во Франции офис телеканала RT
Жители Туниса организовали акцию протеста против визита кронпринца Саудовской Аравии
Футболисты ЦСКА выигрывают 1:0 у чешской "Виктории" после 1 тайма в Лиге Чемпионов
Умер Стивен Хилленберг, создатель «Губки Боба»
Путин предоставил меценатам налоговые льготы
Джулиан Ассанж отдал кота, с которым жил в Лондоне
Президент подписал закон о налоге для самозанятых
В России появится мобильное приложение для фиксации ДТП