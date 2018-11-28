Новогодний стол 2019: И лишь коньяк держится огурцом!

Что бы там ни говорил Росстат о годовой инфляции, а россияне ее зачастую меряют именно по новогоднему столу. Тут все сразу весомо и зримо: выросли затраты на главный семейный праздник года при том же меню с красной икрой, неизменным оливье и селедкой под шубой - пусть не рассказывают сказки, что инфляции у нас почти что и нет.

В прошлом году новогодний стол, по подсчетам Росстата, подорожал (в сравнении с предыдущим празднеством) почти на 4%. Притом что официальная инфляция за 2017 год составила порядка 2,5% (что в принципе объяснимо: Росстат учитывает цены не только на продукты, а именно они-то, как самое необходимое, дорожают быстрее всего).

А что нынче? К чему готовиться? Ответ - в нашей таблице. Мы взяли список продуктов из новогодней корзины, которую в прошлом году обсчитывал Росстат. И посмотрели, как изменились цены за год и во сколько обойдется новогодний стол 2019.

В целом ситуация выглядит не самой драматической, если брать корзину в среднем. Но есть сюрпризы. Достаточно существенно за год подорожала курятина, которая в прошлом и позапрошлом годах в основном дешевела за счет ударного развития отечественного производства. Зато заметно упали в цене огурцы и помидоры. Удивляться не стоит: импортозамещение наконец дошло до тепличного сектора. Производство выросло, а за счет появившихся своих овощей несколько снизился уровень цен и на импортные закупки - конкуренция. Так что налегайте на салатики из свежих овощей, оно, говорят, и для здоровья полезно.

И еще о хорошем: уже второй год понемногу дешевеет отечественный коньяк. К сожалению, нельзя сказать того же о российском игристом вине - оно только дорожает.