Людмила Поргина: Мнимая любовница Коли заявила, что ее хотят убить

24 ноября актрисе Людмиле Поргиной, вдове Николая Караченцова, исполнилось 70 лет. Мы позвонили Людмиле Андреевне в Эмираты, куда она с внуками улетела вскоре после похорон мужа.

- В связи с траурными событиями я не отмечала юбилей, - рассказала «КП» вдова артиста. - В свой день рождения поехала в Шарджу - город в ОАЭ, отстояла литургию в православном храме. Возможно, весной соберу всех своих друзей, родственников, и мы отметим мое 70-летие. А пока очень грустно, не хочется веселиться.

Наш внук Петя - копия Коли. Его улыбка. Только Петя рыжий, голубоглазый. Род продолжается: Коленька будет жить в нашем сыне, внуках.

«Я должна была закрыть его в четырех стенах?»

- Людмила Андреевна, говорят, препараты на основе стволовых клеток, которые кололи Николаю Петровичу в Китае, могли вызвать рак?

- Там кололи не стволовые клетки. Китайские врачи убирали остатки крови в сосудах, в позвоночнике. Сгубило Колю не то, что он пострадал в той аварии, сгубил именно рак. Интоксикация организма пошла, почки отказали.

- Незадолго до смерти Николая Петровича вы нам рассказали, что его здоровье подкосили интервью балерины Елены Дмитриевой. Она вдруг решила рассказать, что у нее якобы на протяжении 23 лет был роман с вашим мужем...

- Мне звонили с телешоу со словами: «Возвращайтесь в Москву, Дмитриева написала заявление в полицию на друга Николая Петровича. Она утверждает, что ваши друзья хотят ее убить!» Я ответила: «У меня траур, не собираюсь участвовать в этом». Может, этой женщине заплатили телевизионщики, чтобы она придумала историю про роман с Колей. Нашей семье этого не надо. Все эти выдумки про любовниц просто смешны.

- Недавно Стас Садальский заявил: «Нехорошая история с Людой. Я ей сказал: как тебе не стыдно беспомощного человека так мотать по театрам?»

- Это его мнение. Коля не мог жить без спектаклей. Я что, должна была запретить ему, закрыть его в четырех стенах? Посмотрела бы, как Садальский поступил на моем месте. Не спать ночами, все время думать о лекарствах, переезжать из больницы в больницу. Эти 13 лет тоже были для меня открытием. Человек, который был сильным, вдруг стал физически немощным - но душа-то осталась все та же. Я уверена, что мой Коля попал в рай.

Теперь мне очень грустно одной в доме. Сейчас по просьбе мужа я помогаю его парализованному другу - каскадеру Коле Остапову, оплатила лечение, нашла помощника.

Людмила Поргина боролась за жизнь и здоровье мужа 13 летФото: Евгения ГУСЕВА

«Меня осуждают за бокал шампанского»

- Не хотите вернуться в профессию?

- Если пригласят сыграть бабушку-старушку, с радостью соглашусь. Это хоть как-то скрасит мое одиночество... Сейчас уже другое обсуждают. Мол, Людмила Поргина выпила бокал шампанского на поминках. А что тут такого? Я на поминках взяла слово: «Ребята, Коля попросил передать вам, что жизнь продолжается. Давайте выпьем за жизнь, чтобы мы могли еще что-то сделать». И как всегда кричал на наших семейных праздниках Коля: «Гип-гип, ура-ура-ура». Мы подняли бокал шампанского за жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Людмила Поргина о смерти Караченцова: «Коля умер достойно. Я была рядом»

По словам жены актёра, они планировали отметить его день рождения, пригласив всех друзей, но не успели

13 лет семья Караченцовых боролась за жизнь артиста. После той страшной аварии в 2005 году, когда Николай Петрович, несколько недель лежал в коме, казалось, его не вернуть к жизни. (подробности)