Александр Васильев: Ольга Бузова стала иконой стиля

8 декабря Александру Васильеву исполняется 60 лет.

- Знаю, что хорошо выгляжу, но глупо скрывать возраст, когда про тебя написано в Википедии, - не без кокетства начал Васильев. - 16 декабря пройдет мой юбилейный вечер в концертном зале «Зарядье» «Я сегодня в моде». Это будет не только рассказ о жизни и профессии, но и показ коллекции платьев, которую я собрал. Вообще в моей коллекции 65 тысяч единиц. Будет и праздничный концерт мастеров искусств. Звезды балета, оперы, драматические артисты придут меня поздравить. Большинство из них - мои друзья. Кроме того, пройдет презентация моей книги «Фамильные ценности» (см. «Почитаем»).

Не гнушайтесь секонд-хендом

- 5 декабря в 16-м павильоне ВДНХ открывается ваша выставка «Гламур 80-х». Почему вы захотели вспомнить сравнительно недавнюю эпоху?

- На самом деле 80-е были очень давно, больше 30 лет назад. Это эпоха накладных плечей и огромных рукавов, люрекса, стразов, блестящей парчи. Этот стиль снова возвращается в моду. Так что не гнушайтесь магазинами секонд-хенд - там вы найдете много актуальных вещей. Мода 80-х - кричащая, броская, провокационная, в то же время невероятно красивая. Это эпоха Маргарет Тэтчер, Раисы Горбачевой, сериалов «Династия» и «Даллас», когда в моде были властные женщины. Кроме того, любые костюмные выставки пользуются большой популярностью у нас в стране.

Несколько десятилетий мы жили вне контекста мировой моды, в эпоху тотального дефицита. Наши женщины еще не наелись хорошей одеждой. Сейчас мы наверстываем тем, что открываем много дорогих бутиков. У нас много покупателей, готовых потратить большие деньги на наряды. Наши женщины любят красиво и модно одеться еще и потому, что мужчин в России существенно меньше, чем женщин. В острой конкуренции за сильный пол нашим дамам приходится больше ухаживать за собой, чем европейкам.

- Почему же в Европе мужчин больше, чем у нас?

- Там гендерное равенство из-за огромного количества иммигрантов и беженцев, среди которых в основном - активные мужчины. Я знаю множество примеров, когда русские пенсионерки приезжают в Италию или в Испанию и выходят там замуж. Наши женщины гораздо нежнее и кокетливее европеек. Они подкрашиваются, надевают обувь на каблучке, носят юбочки и выглядят очень женственно - на это мужчины клюют в любом возрасте.

Кстати, из-за социальных процессов, которые происходят в Европе, по прежнему моден стиль «беженка»: молодежь ходит в рваных джинсах и дырявой, как будто бы ношеной одежде. Имитации нарочитой нищеты.

По мнению Александра Васильева, именно Ольга Бузова сегодня отражает вкус нашего народаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зомби у витрин

- Нынешние подростки, как ни странно, в основном парни, одержимы брендоманией. Пройдитесь по самым модным магазинам Москвы, и вы увидите, что у витрин стоят школьники. Не на футбольном поле, не в картинг-клубе, а в ЦУМе проводят свой досуг тинейджеры. Они, как зомби, стоят у прилавков, где кроссовки продаются по 50 - 60 тысяч рублей. И очень напрягают выклянчиванием дорогих шмоток своих родителей. Вы покупаете себе обувь по таким ценам?

- Никогда в жизни! Зачем покупать кроссовки за тысячу долларов?! Во-первых, это резина, а во-вторых, штамповка. К тому же я совершенно не интересуюсь лакшери-брендами. Я покупал для коллекции винтажную обувь 30 - 50-х годов. Самая дорогая пара стоила 375 долларов. Мода - это бизнес. Вот на таких молодых мажорах, о которых вы рассказываете, этот бизнес зарабатывает. Родителям надо научиться говорить своим детям нет. Когда эти дети начнут сами зарабатывать, тогда они эти кроссовки и приобретут. Пусть идут работать!

Брошенные женщины - наше все

- Раньше вы называли иконой стиля Ренату Литвинову, Эвелину Хромченко, Ксению Собчак. Кого сегодня мы добавим в этот список?

- Сейчас моду диктуют популярность в соцсетях, количество лайков и подписчиков в Инстаграме. Молодежь жаждет моментального успеха. Самая успешная в мире шоу-бизнеса - Ольга Бузова, у которой 13 миллионов подписчиков. Народу она нравится. Я не хочу наживать врагов и критиковать ее гардероб. Но именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках. У нее во всем усредненный стандарт. Образец обыденности. Ее пример позволяет и другим девушкам, мечтающим прославиться, думать, что и они смогут стать звездой. Тем более Ольга Бузова сумела монетизировать свою популярность в Инстаграме. Это привлекает еще больше. Глядя на нее, люди думают: мы тоже сможем так заработать. И, кроме того, она - разведенка: Бузову бросил муж. Это тоже добавляет ей популярности. В нашей стране любят брошенных женщин и жалеют их.

- Среди мужчин кто, по-вашему, иконы стиля?

- Думаю, самый популярный сегодня - Дмитрий Нагиев. А еще Сергей Шнуров. Я участвовал в его клипе «Ты просто космос, Стас». И это принесло мне много подписчиков в Инстаграме. Инстаграм стал критерием личного успеха. Что делать: мир очень изменчив, но в этом его прелесть. Я рад, что добился такой популярности. Но для этого мне пришлось много работать и заниматься самообразованием. В 60 лет я пожинаю плоды того, что успел посеять.

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Пошел на зов любви и уехал в Париж

Новая книга Александра Васильева называется «Фамильные ценности».

- О чем вы пишите на этот раз?

- У меня вышло три десятка книг о моде. Но впервые пишу об истории моей семьи. Эту книжку можно было бы назвать обретенными мемуарами. Объясню почему. Значительная часть книги - воспоминания моего отца и дяди - художника Александра Павловича Васильева и театрального режиссера Петра Павловича Васильева. Эти воспоминания никогда не публиковались. Они рассказывают о жизни в дореволюционной Самаре, где мой дедушка служил инспектором волжского судоходства. Мой папа много работал с корифеями театральной режиссуры 30 - 60-х годов. Он сделал более 300 спектаклей во МХАТе, Малом и Большом театрах, в Театре им. Моссовета и был очень востребован как сценограф. Свои воспоминания он передал в издательство «Искусство». Это был конец 80-х - начало 90-х годов - лихое перестроечное время. Первый экземпляр рукописи в издательстве потеряли, скорее всего, его попросту выбросили в корзину. И я думал, что мемуары отца пропали навсегда, но однажды познакомился с внучатой племянницей советской кинозвезды Любови Орловой Нонной Голиковой. Она рассказала, что была редактором неопубликованной книги моего отца и у нее дома на антресолях лежит второй экземпляр рукописи. Вот так случайно обнаружились потрясающе интересные и важные для меня мемуары моих предков, которые и легли в основу книги. К ним я добавил свои воспоминания о детстве, юности. Я рассказываю о времени, когда я работал бутафором в театре «Современник», поскольку учился в школе рабочей молодежи. Там, в «Современнике», мне сделали первую запись в трудовой книжке. И там же, в театре, я вступил в комсомол. Принимал меня не кто иной, как Стас Садальский. А рекомендацию давали Анастасия Вертинская и Константин Райкин, который был тогда комсомольским лидером. После окончания Школы-студии МХАТ я год работал в Театре на Малой Бронной в Москве и в 1982 году уехал во Францию.

- Зачем?

- Я был молод и пошел на зов любви. Полюбил девушку, которая уехала во Францию. И чтобы воссоединиться с ней, женился на француженке и уехал в Париж. Это сейчас включается разум при встрече с хорошенькой женщиной. А в молодости я не мог успокоиться. Адреналин бил в голову.