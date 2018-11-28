Аистенок по кличке Сынок

Уже два года продолжается конкурс читательских рассказов и фотографий о дикой и не очень дикой природе. Работ приходит так много, что мы решили посвятить им специальный выпуск нашей рубрики.

История одного птенца

На хуторе Токари Бобруйского района живет наша кума Антонина. Рядом с ее двором растет липа. Кто и когда ее посадил, как и затащил на нее колесо от телеги, уже никто не знает. Но каждый год аистиный клекот дополняет жизнь хутора.

Однажды поднялась такая буря, что, казалось, липа не выдержит и сломается. Когда все утихло, Тонин муж пошел осматривать подворье и увидел, что под липой сидит маленький аистенок, который выпал из гнезда. Поднять его обратно не получилось. Поэтому было решено взять над им опеку и растить.

Аистенок быстро почувствовал доброту и тепло человека к нему. Малышу выделили уголок в сарайчике, где можно было спрятаться. Хозяин приносил и живой корм, которым обычно потчевали родители-аисты своих воспитанников. Аистенок ходил за своим хозяином, как щенок.

Шли дни и недели. Аистенок набирался силы, все чаще выпрямлял крылья, как бы пробуя оторваться от земли. И однажды это случилось, он полетел.

Полеты стали его ежедневным занятием. Он мог слетать на ближайшую от хутора болотину, но к обеду возвращался, как по часам. Бывало, Александр Иванович крикнет: «Сынок, Сынок где ты?» - и тот мгновенно был возле него. Между ними завязались доверительные отношения. Кроме хозяина, аистенок никому не позволял не только дотронуться, но даже к нему подойти. Об этом говорит фотография.

В средине августа аисты стали собираться к отлету на юг. Как-то особенно стал себя вести и аистенок. И вот наступило время, когда жители гнезда на липе с нее слетели, к ним присоединился аистенок, и клин, сделав прощальный круг над родными местами, исчез в голубой дали.

На следующий год аисты опять обжили гнездо на липе, но был ли там аистенок Сынок, осталось тайной.

Валерий Василевский, Могилевская обл., Глуск.

ФОТО:Эльмира САВЕЛЬЕВА

Большие прогулки

Мы живем в небольшом поселке, а рядом лес, очень часто приезжаем туда на велопрогулку всей семьей - я, мой муж и две дочки. Когда мы впервые увидели оленей, которые были совсем недалеко от дороги, я сразу влюбилась в этих удивительных животных, а восторг детей не передать словами. В следующую поездку мы взяли с собой фотоаппарат, так и началась наша фотоохота. Теперь у нас есть снимки оленей, лосей, бобра и даже лисы. После прогулки я люблю подолгу рассматривать фото и каждый раз прихожу к мысли, что мы живем в удивительном месте.

Эльмира Савельева.

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В гости к нам забрел енот. Вот!

Мама рассказывала, что еноты часто приходят на нежилые дачные участки в поисках еды... И тут совершенно случайно я увидела енота у нас во дворе, это там, где стоит микрорайон, где развита инфраструктура, где живут люди!

Оказывается, еноты совершенно не боятся людей и известны своей «наглостью». Спокойно обустраиваются недалеко от домов людей. А потом частенько наведываются в гости к человеку, угощаясь тем, что найдут на кухне.

Ксения Жукова, 14 лет, Туапсе.

ФОТО: Игорь ЛАБУТИН

Сила исскуства

Эта фотография сделана 25 декабря 2010 года. Очень интересные передачи Василия Михайловича Пескова заинтересовывали не только нас, но и нашу кошку Кузину.

Игорь Лабутин.

ФОТО: Леонид СТОРОЖЕНКО

Попутчица

Дело было в мае 2017 года на половине пути из Стокгольма в Таллин. До ближайшего берега в любую сторону было не менее 80 миль (150 км). На яхту села эта очаровательная пичуга. Осмотрелась и как бы спросила: «Можно я немного посплю?» Порхнула в уголок кокпита и пять минут спокойно поспала в уголке, между ногами. Проснулась, залетела в каюту. Обследовала ее: «Да, тесновато тут у вас!» - увидела, что я пишу СМС. Почитала, потом пожелала счастливого пути и улетела.

Такие встречи бывают в море.

Леонид Стороженко

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Редкий гость

Удалось мне заснять красивую и непривычную для Москвы птицу - кедровку. Обитает в основном в таежных лесах и является единственным массовым распространителем кедра в Сибири. Кедровка - хороший охотник, добывает мышей и запасает их на зиму в огромных количествах.

Евгения Севрюкова, Москва.

Если у вас тоже есть хорошие снимки дикой природы с интересным рассказом, присылайте их на sazonov@kp.ru.