Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

США уже второй раз за сутки проводят разведку с воздуха вблизи российских границ. Вечером 27 ноября в 30 км от крымского побережья был замечен патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon. Он мониторил ситуацию в акватории Керченского пролива, пишет мониторинговый портал PlaneRadar в Твиттере.

Самолет вылетел с базы Сигонелла, располагающейся на итальянской Сицилии, прошел вдоль Южного берега Крыма, мимо Керченского пролива, долетел до Геленджика, развернулся и направился обратно.

На протяжении всего полета экипаж не пересекал воздушное пространство России, оставаясь над международными водами Черного моря.

Известно, что военный самолет, входящий в 26-ю патрульную эскадрилью ВМС США, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и участия в противокорабельных и спасательных операциях. Его полет состоялся после того, как разведку осуществил дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он также пролетел вдоль морских границ Крыма, а также провел мониторинг разграничительной линии в Донбассе.

Подобные разведывательные полеты участились после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских корабля без предупреждения пересекли морскую государственную границу России. На требования погранслужбы РФ нарушители не реагировали. Российская сторона была вынуждена применить меры для опасно маневрирующих украинских судов. Корабли и экипажи были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы России».