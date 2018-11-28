2018-11-28T11:23:36+03:00
В мире

Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Воздушное судно не пересекало российскую границу, оставаясь над международными водами Черного моря
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

США уже второй раз за сутки проводят разведку с воздуха вблизи российских границ. Вечером 27 ноября в 30 км от крымского побережья был замечен патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon. Он мониторил ситуацию в акватории Керченского пролива, пишет мониторинговый портал PlaneRadar в Твиттере.

Самолет вылетел с базы Сигонелла, располагающейся на итальянской Сицилии, прошел вдоль Южного берега Крыма, мимо Керченского пролива, долетел до Геленджика, развернулся и направился обратно.

На протяжении всего полета экипаж не пересекал воздушное пространство России, оставаясь над международными водами Черного моря.

Известно, что военный самолет, входящий в 26-ю патрульную эскадрилью ВМС США, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и участия в противокорабельных и спасательных операциях. Его полет состоялся после того, как разведку осуществил дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он также пролетел вдоль морских границ Крыма, а также провел мониторинг разграничительной линии в Донбассе.

Подобные разведывательные полеты участились после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских корабля без предупреждения пересекли морскую государственную границу России. На требования погранслужбы РФ нарушители не реагировали. Российская сторона была вынуждена применить меры для опасно маневрирующих украинских судов. Корабли и экипажи были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы России».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Историк Александр Дюков: "Россия может привлечь к ответственности страны Балтии за преступления нацистских пособников"
Директор фонда «Историческая память» в эфире Радио "Комсомольская правда рассказал о том, что делать с прославлением гитлеровских пособников в странах Прибалтики
Новости 24
В южнокорейском суде прошли слушания по делу российского судна «Палладий»
Бельгийских врачей обвинили в проведении ошибочной эвтаназии
Испанский журналист проникся "дружеской атмосферой" в российском плацкарте
Пилот японской авиакомпании сел за штурвал в состоянии алкогольного опьянения
В ЦИК Грузии сообщили о десяти жалобах, полученных в ходе второго тура выборов президента
Бывший глава Nissan задекларировал лишь треть своего вознаграждения за 2017 год
Адвокат Ассанжа опроверг слухи о встречах его подзащитного с Манафортом
Количество экзаменационных упражнений для водителей предложили сократить
Лаврентьев заявил о постепенной стабилизации ситуации в Сирии
WikiLeaks решила подать в суд на Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом
Из 67 федеральных проектов Алтайский край примет участие в 52
Сотрудники Google призвали отменить запуск поисковика Dragonfly в Китае
В Финляндии заявили, что не претендуют на Карелию
Стоимость оливье к новому году вырастет минимум на 4 процента
В Грузии начался второй тур выборов президента
Картина Ивана Маковского «Игра в жмурки» продана на аукционе за 5,5 миллионов долларов
Самописец разбившегося в Индонезии Boeing 737 зафиксировал "борьбу человека и машины"
Национальный совет кинокритиков США назвал "Зеленую книгу" лучшим фильмом года
Взрыв на химзаводе в Китае: 22 человека погибли, еще 22 пострадали
В Киеве задержан мужчина, забросавший Андреевскую церковь "коктейлями Молотова"
Венесуэла сбила четыре самолета колумбийских наркоторговцев
США обвинили в мошенничестве шестерых россиян и двух граждан Казахстана
Погода в Москве на 28 ноября 2018 года: в столице похолодает до -9
Посольство России направило в госдеп США ноту протеста в связи с ужесточением условий содержания Бутиной
Трамп не намерен прекращать расследование Мюллера по «делу России»
Трамп обсудил с Трюдо закрытие заводов General Motors
Экс-сотрудница МВБ США обвинила российские СМИ в том, что они говорят правду
Глава ФНС: «Получить налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение совсем просто»
В Канаде медведь гризли растерзал женщину и ребенка