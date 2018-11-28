Как Сталин переиграл Рузвельта и Черчилля

УСПОКОИТЬ СТАЛИНА

- Обеспечению безопасности встречи трех лидеров в Иране в конце ноября 1943-го придавали огромное значение все стороны, но только Сталин мог добраться из Москвы в Тегеран сухопутным путем по территории своей страны, за исключением последних 700 километров. Почему был выбран комплексный маршрут: поезд до Баку, потом самолет до столицы Ирана?

- Шла война, и опасность оказаться под огнем вражеского самолета была реальна. Взгляните и на дату перелета – конец ноября - не самое благоприятное время с точки зрения погодных условий. А аэродромов с необходимым навигационным оборудованием в европейской части страны было мало.

Достаточно напомнить, как добирался до Баку на пути в Тегеран переводчик советского вождя Валентин Бережков. А он это делал на грузовом «Дугласе», при минимуме удобств, с дозаправкой на полевом аэродроме, летели на низкой высоте, остерегаясь залетных немецких истребителей.

- В СССР высшее руководство прежде авиацию старалось не использовать?

- С 1930-х годов постановлением ЦК ВКП(б) крупным политическим, военным, хозяйственным руководителям, включая членов Политбюро, наркомов, начальников главков, прямо запрещалось передвигаться на авиатехнике, если было возможно использовать наземные виды транспорта. Запрет был следствием авиакатастроф, вроде известного крушения в 1932 г. восьми-моторного гиганта «Максим Горький». Исключение из правила делалось лишь когда другого способа добраться не было. В мае-июне 1942 г. нарком иностранных дел Молотов на четырехмоторном бомбардировщике ТБ-7 (Пе-8) совершил дальний даже по сегодняшним меркам (около 20 тыс. км) и крайне рискованный перелет на Британские острова, а затем в США.

Полагаю, маршрут Сталина и способ его доставки в Тегеран был продуман, исходя из всех указанных соображений: до Баку на поезде, а из Баку до Тегерана – по воздуху.

- Почему Сталин решил, что на Тегеранскую конференцию его должен доставить самолет, которым управляет cамый молодой маршал страны Александр Голованов?

- Кто именно доставит его в Тегеран, Сталин решил еще в Москве. По решению вождя отвечал за его перелет именно Голованов. Кому еще, как не ему, командующему Авиацией дальнего действия Ставки ВГК, имевшему немалый опыт организации полетов на большие расстояния и над незнакомой территорией, должен был поручить эту миссию Сталин?

- Правда ли, что Сталин хотел, чтобы Голованов совершил пробный вылет в Тегеран и обратно, а сам собирался отправиться в полет на следующий день, но Голованов его убедил вылетать сразу?

- По воспоминаниям самого Голованова, он был вызван в салон-вагон Сталина сразу по прибытии литерного поезда в Баку. Александр Евгеньевич доложил, что погода на всем маршруте – словно по заказу: безоблачно, болтанка отсутствует. Вождь, ссылаясь на то, что в запасе есть еще один день, предложил Голованову вначале самостоятельно проложить в Тегеран путь: слетать туда и вечером вернуться обратно. А полет с высокопоставленными пассажирами совершить на следующий день. Голованов предложил не рисковать с погодой и вылетать в этот же день. «Ну что же, – сказал Сталин, – раз вы отвечаете за полет и настаиваете , придется подчиниться».

Советская делегация во главе с Иосифом Сталиным в Тегеране.Фото: EAST NEWS

- Отчего в итоге полетели двумя самолетами из Баку, но Голованов управлял резервным, а «Дуглас» С-47, где летели Сталин, Молотов и Берия вел шеф-пилот Берии Виктор Грачев, который будто бы узнал о полете в последний момент?

- А почему вас удивляет, что двумя самолетами?

Пилотом самолета, на котором летели члены делегации Сталин, Молотов, Ворошилов, а также Берия, отвечавший за обеспечение безопасности всей поездки, был не маршал Голованов, а полковник Виктор Грачев. Его кандидатуру согласовали еще в Москве. Грачев был шеф-пилотом Берии - тот и рекомендовал его для выполнения задания. Мнение о Грачеве Сталин выяснил у Голованова заранее. Голованов еще в 30-е годы, работая в Восточно-Сибирском управлении Гражданского воздушного флота, летал с ним вместе. Голованов поручился за надежность бериевского шеф-пилота.

Александр Евгеньевич подчеркивает, что степень секретности была настолько велика, что даже пилота Грачева до последнего момента держали в неведении. О полете Сталина в Тегеран он узнал лишь тогда, когда из автомобиля вышел Верховный и направился к самолету. А летчики-истребители, которые сопровождали «Дуглас» С-47 из Баку до Тегерана и обратно, узнали о том, кого они эскортировали, лишь после объявления в газетах об их награждении за выполнение специального задания.

УБЕДИТЬ РУЗВЕЛЬТА

- Кто убедил Рузвельта поселиться в советском посольстве в Тегеране, а не в посольстве США?

– Отвечая на этот вопрос, сошлюсь на другого участника событий – сталинского переводчика Бережкова.

Рузвельта, чья резиденция находилась примерно в полутора километрах от советского посольства, приглашали поселиться на их территории и англичане, и русские (советское и британское посольства располагались в центре города на одной улице почти напротив друг друга). Американский президент, не желая оказаться в качестве гостя даже в невольной зависимости, вначале отклонил оба приглашения. Но в конечном счете соображения удобства, а, главное, безопасности всех участников встречи побудили его согласиться. Уже вернувшись в Вашингтон, Рузвельт 17 декабря заявил об информации, полученной от Сталина, о подготовке германской разведкой заговора с целью покушения на жизнь участников конференции.

В советском посольстве ему было удобно даже в чисто бытовом отношении. Из-за паралича ног Рузвельт передвигался только на коляске, а его комнаты выходили прямо в большой зал, где происходили пленарные заседания конференции.

Версии о том, что Рузвельт согласился остановиться в советском посольстве потому, что он якобы рассчитывал без присутствия Черчилля установить особо доверительные отношения со Сталиным в расчете на послевоенный передел мира между двумя самыми могущественными странами мира, серьезных проверок, на мой взгляд, не выдерживают.

- Операцию «Длинный прыжок» по покушению на лидеров трех стран антигитлеровской коалиции готовил знаменитый генерал Отто Скорцени, а курировали лично шеф абвера и Гитлер. На каком уровне в СССР готовилась контр-операция, в которой участвовал наш резидент в Иране Агаянц – и знал ли ее подробности Сталин?

- Советская внешняя разведка принимала необходимые меры по обеспечению безопасности глав государств «Большой тройки». В период подготовки к Тегеранской конференции ею были получены сведения о готовящемся германскими спецслужбами покушении на лидеров СССР, США и Великобритании. Были мобилизованы все оперативные возможности советских спецслужб в Иране для предотвращения террористической акции немцев. В данной работе отличилась группа «Амира», состоявшая из молодых людей, патриотически настроенных по отношению к СССР.

«Амир» – советский разведчик-нелегал, будущий Герой Советского Союза Геворк Вартанян. Разъезжая на велосипедах по городу и его окрестностям, члены группы «легкой кавалерии» вели наблюдение за немецкими разведчиками и их агентурой. Курировал эту группу Иван Агаянц – резидент советской внешней разведки в Иране, действовавший под прикрытием поста советника нашего посольства. В итоге наши спецслужбы получили информацию о высадке и передвижении в Тегеран на конспиративную квартиру германской разведки шести немецких парашютистов. Они являлись передовой группой, за которой должны были последовать главные исполнители.

Немцев взяли под наблюдение, их радиопереговоры с Берлином перехватывались. В разоблачении германских разведчиков-террористов советские и британские спецслужбы действовали скоординировано. Когда немецкая разведка узнала о провале передовой группы, она отказалась от продолжения операции кодовое название «Длинный прыжок».

Об этом Сталин не просто знал, но и информировал как Рузвельта, так и Черчилля.

ПРИВЛЕЧЬ ШАХА

- Зачем Сталину нужно было ехать на встречу с молодым иранским шахом – который сам позвонил Сталину из английского посольства с просьбой об аудиенции?

– Встреча Сталина с Мохаммедом Реза Пехлеви не была демонстрацией в адрес западных лидеров, а преследовала цель стимулировать советско-иранские контакты, которые позволяли усилить позиции СССР на Среднем Востоке. Не секрет, что развитию советско-иранских отношений тайно противодействовали англичане.

ГРУ, резидентом которого в Иране был полковник Борис Разин, постоянно докладывало руководству СССР о положении в Иране. В середине октября 1943 г. Разин сообщил начальнику ГРУ о том, что Мохаммед Реза Пехлеви посетил советский гарнизон, дислоцированный в Мешхеде. Молодой иранский монарх, взошедший на престол лишь за два года до этого, на приёме, устроенном в его честь, заявил о своей симпатии к Советскому Союзу и Красной армии, о намерении добиваться полной независимости своей страны.

Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране.Фото: EAST NEWS

- Что было на встрече Сталина с иранским шахом?

- Информация о ней скудна. Поэтому сошлюсь на воспоминания Главного маршала авиации Голованова. Александр Евгеньевич особо обратил внимание на то подчеркнутое уважение, которое проявил к молодому правителю советский вождь. Если шаху пришлось долго ждать приема Черчиллем, то Сталин, наоборот, через дипломатов попросил принять его, оставляя последнее слово за Мохаммедом Реза Пехлеви. «В точно назначенный час, – писал Голованов, – товарищ Сталин был у шаха Ирана, приветствовал его и имел с ним продолжительную беседу, чем подчеркнул, что всякий гость должен отдать дань признания хозяину, посетить его и отблагодарить за оказанное гостеприимство».

Сталин, зная, что сидевший напротив него молодой человек увлечен авиацией, тут же подарил ему лёгкий самолет. «Казалось бы, незначительный случай, – подчеркнул Голованов, – а по сути дела – политика, и немалая...». Да, политика, позволившая Советского Союзу сохранять с Ираном дружеские отношения вплоть до свержения Реза Пехлеви в 1979 г.

А вот о чем вспоминал разведчик Вартанян, бывший свидетелем встречи двух лидеров: «Я видел Сталина с расстояния пяти метров, когда он поехал с Ворошиловым и Молотовым в шахский дворец поблагодарить шаха Ирана Мухаммеда Реза Пехлеви за гостеприимство. Это был... важный шаг, который имел тогда большой резонанс в иранском обществе. Ни Рузвельт, ни Черчилль этого не догадались сделать. Шах был тронут таким жестом внимания со стороны Сталина. Когда Сталин вошел в тронный зал, шах вскочил, подбежал и упал на колени, чтобы попытаться поцеловать его руку. Но Сталин наклонился и поднял шаха, не дав ему поцеловать свою руку».

Перед отлетом в Баку Сталин заслушал отчёт полковника Разина о его работе, интересовался общим состоянием иранской армии, расспросил о посещении шаха советской воинской части и о мероприятиях по организации в Иране танковой и авиационной школ с нашей материальной частью и инструкторами. Резидент доложил также о состоянии иранской армии и иранском генералитете, а также о влиянии англичан на военное руководство Ирана. Сталин дал указания резиденту ГРУ поощрять намерения шаха и его ближайшего окружения, которых запугивали англичане, придерживаться ориентации на СССР и поддерживать. Глава Советского правительства высказал намерение предоставить иранцам около 20 боевых самолетов и такое же количество танков, а также готовить для Ирана военные кадры.

- Кто из советских военачальников консультировал Сталина по военной составляющей переговоров?

- Сталина в Тегеран сопровождал начальник Оперативного управления Генштаба Штеменко. Сергей Матвеевич три раза в день собирал по телеграфу и телефону ВЧ сведения об обстановке на фронтах и докладывал их Верховному. Почти ежедневно первый заместитель начальника Генштаба Антонов передавал ему проекты распоряжений, которые необходимо было скрепить подписью Верховного Главнокомандующего. Один или два раза Сталин сам разговаривал с Антоновым. Был также случай, когда он лично связывался с командующими 1-м Украинским и Белорусским фронтами генералами армии Ватутиным и Рокоссовским и выяснял у них возможности ликвидировать контрнаступление противника под Киевом.

Связь работала устойчиво. К слову, именно этой необходимостью Сталин в первую очередь мотивировал перед западными союзниками выбор Тегерана как места первой конференции Большой тройки.

ОБЪЕДИНИТЬ МИР

- В чем главные итоги Тегерана-43?

- Тегеранская конференция, став первым в истории саммитом глав государств, объединившихся в Антигитлеровскую коалицию, смогла при всех противоречиях между ее участниками принять важнейшие решения, определившие исход войны в пользу Объединенных Наций. Были намечены контуры послевоенного устройства мира, положено начало решению польского вопроса, состоялась договоренность о создании международной организации, которая должна была прийти на смену Лиге наций – будущей ООН. Сталин заверил союзников, что после разгрома нацистской Германии СССР примет участие военными средствами к принуждению Японии к капитуляции. И советская делегация сумела, наконец, добиться от союзников твердого согласия на открытие в Западной Европе в мае 44-го второго фронта.

НАШЕ ДОСЬЕ

Юрий Рубцов родился 20 июня 1955 года в Ростовской области. Доктор исторических наук, эксперт Комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ, возглавлял отдел экспертно-аналитического управления Генштаба ВС РФ. Автор таких работ, как «Маршалы Сталина», «Штрафники Великой Отечественной», «Генеральская правда».