Седина им к лицу: без пластики и уколов красоты «бабушки-модели» теснят длинноногих красавиц

Они работали в аптеках, были курьерами, художниками... Но случай изменил их планы и наши герои смогли освоить новую профессию, когда большинство их ровесников отправляется на заслуженный отдых. Говорите, что модели уходят на пенсию в 30-35? Эти модели только вышли на подиум в 60. И заслужили признание не только ровесников, но и молодой аудитории. Красивым можно быть любом возрасте, что и доказывают наши герои, бросая вызов старости.

sergey_arctica Фотограф @flea_view Продюсер @xeniaxenia Стиль Евгений Ежов Макияж Марина Яновская Причёска Юлия Седу / Наталья Горобчук

Татьяна Неклюдова, 62 года

Рост 156 см, объемы - 92-75-92 см.

До своего дебюта в качестве модели работала Татьяна… курьером. Но судьба поджидала ее на Невском проспекте, когда она бежала с посылкой к очередному адресату. Девушка, отвечающая за подбор актеров массовки для фильма Алексея Учителя «Матильда», остановила 59-летнюю Татьяну и предложила сняться в одной из сцен. Она согласилась. Во время съемок кто-то сфотографиовал Татьяну на мобильный телефон и выложил снимок в сеть - так элегантную пенсионерку заметили представители модельного агентства. Ее хоть и нарекли «фотобабушкой», но глядя на эту женщину, язык не поворачивается назвать так настоящую леди. До того как стать первой в России пожилой моделью для рекламы нижнего белья, Татьяне пришлось освоить множество профессий. Еще в перестроечные годы муж оставил ее с двумя детьми, которых она поднимала сама. Из инженера ей пришлось переквалифицироваться в продавщицу, поработать няней, сиделкой, почтальоном. И не растратить за эти тяжелые годы ни красоту, ни живость характера, ни удивительную пластичность - Татьяна в свои 62 года так сидит на шпагате, как не снилось большинству молодых девушек.

t.neklyudova Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой, Удивлённой и нежной такой, Безмятежной, свободной, красивой, Вам неведомы лень и покой...

t.neklyudova Ах, какое блаженство знать, что я совершенство, знать, что я идеал ....

t.neklyudova Моя небольшая фильмография ...

t.neklyudova Раз получили лайки от уважаемых мною людей , выставлю ещё !

t.neklyudova Это фото стало победителем в американском конкурсе фотографов и теперь украшает главную страницу сайта!

t.neklyudova Для чего нужна растяжка ?)

Виктор Сосновцев, 76 лет

Рост 175 см, талия 82 см.

Виктор Афанасьевич совсем недавно был только мастером по созданию керамических свистулек и даже участвовал в шоу Максима Галкина «Старше всех». А теперь он модель специализированного агентства для людей солидного возраста «Олдушка». Образ Сосновцева и правда привлекает внимание. Ему безумно идут головные уборы и он с удовольствием их носит. В стильном берете выглядит как свободный художник, а в шапочке - как Дед Мороз. Это стало фишкой Сосновцева, он и по подиуму ходит в шапке.

У 76-летнего пенсионера, который родился в Ханты-Мансийске, учился в Кишиневе, а живет в Москве, роскошная борода и прекрасная улыбка без всяких виниров. В столице у него есть любимое место на Гоголевском бульваре. Там лавочка, где он устраивает представления со своими свистульками и радует всех, кто интересуется его творчеством. А работу модели воспринимает с не меньшим интересом, как и все новое, что происходит в его жизни.

oldushkamodels Виктор Сосновцев / модельное агентство OLDUSHKA

oldushkamodels Виктор Сосновцев, 73 года

oldushkamodels Виктор / модельное агентство OLDUSHKAДля испанского бренда

victorsosnovtsev Виктор Сосновцев

oldushkamodels На показе студентов магистерской программы Мода Школы дизайна Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШ

victorsosnovtsev Готовим ПРЕДНОВОГОДНЮЮ обложку глянцевого журнала ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ

Валентина Ясень, 63 года

Рост 175 см, объемы - 73-60-80 см.

Эта 63-летняя пенсионерка из Петербурга до того, как ворваться в мир моды, работала в аптеке. Известность к ней пришла в лучших традициях Золушек от модельного бизнеса. Фотографию Валентины Ясень увидела влиятельный фотограф, предложила сотрудничество и пошло-поехало.

Судьбоносный снимок, к слову, сделал ее сын Михаил. Он же убедил маму принять предложение и попробовать себя в качестве фотомодели.

И вот без малого 4 года она в модельном бизнесе. Валентину даже пригласили на шоу Ивана Урганта, после которого ей стали восхищаться многие российские знаменитости. А несколько дней назад ее назвали «Моделью года» по версии глянцевого журнала GQ. Своими победами она бесконечно радует своего сына и внучку. Кажется, у модели больше съемок в глянце, чем у любой молоденькой коллеги на старте.

По признанию Валентины, она никогда не прибегала к пластике или уколам красоты, предпочитая стареть красиво. А еще она когда-то стояла перед выбором, продолжать ли красить волосы в темный цвет. Сегодня Валентина не жалеет, что перестала стесняться седины.

valentinayasen Валентина Ясень / модельное агентство @oldushkamodels

valentinayasen Как и у всех женщин, у меня были претензии к себе, одно время стеснялась своих рук, например.

valentinayasen Сегодня, в 23:30 модель Валентина Ясень в гостях у Ивана Урганта @vecherniy_urgant

oldushkamodels Валентина Ясень / модельное агентство OLDUSHKA На показе студентов магистерской программы Мода Школы дизайна Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ

Ольга Кондрашева, 73 года

Рост 174 см, объемы - 94-80-102 см.

Ольга Сергеевна - одна из самых опытных возрастных моделей страны. Ей 73 года, она москвичка, прожившая много лет на Дальнем Востоке. Кондрашева окончила факультет биологии МГУ. С будущим мужем познакомилась еще студенткой на биостанции. С тех пор они вместе без

малого полвека. И когда мужу предложили работу в Институте биологии моря во Владивостоке, она отправилась за ним вместе с дочкой. Затем

родился сын. Вернуться в профессию биолога не удалось, будущая модель работала оператором стиральных машин, потом отвечала за лифтовые шахты в столице Приморья. Живя на на берегу Японского моря, она занялась азиаткой гимнастикой у-шу и до сих пор ее практикует. Когда грянули тяжелые 90-е, Кондрашева и ее семья вернулись в Москву. В столице она устроилась в регистратуру поликлиники, затем работала в ткацкой компании.

И было у нее хобби - съемки в массовке «Мосфильма». Самая яркая роль Ольги Сергеевны у Ренаты Литвиновой в «Последней сказке

Риты». И на очередных съемках ее познакомили с основателем модельного агентства «Олдушка», который был восхищен колоритной внешностью актрисы. Сегодня она снимается на телевидении, ходит на телешоу, где дает интервью как настоящая звезда, снимается в рекламе, в том числе у крупнейших сотовых операторов, чем обеспечивает себе неплохую прибавку к пенсии.

olga.kondrasheva KETIone FW 2017-2018

olga.kondrasheva Март 2016, съемка для @birdiemoscow

olga.kondrasheva Cyrille Gassiline Base SS 16

olga.kondrasheva Съемки для передачи "Модный приговор", июнь 2016

olga.kondrasheva Cyrille Gassiline Base FW 2016

olga.kondrasheva Cyrille Gassiline Base FW 2016 Photo by @ivankaydash

olga.kondrasheva Сегодня вечером по России-1 смотрите "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

КСТАТИ

В бой идут не одни старики

Сергей Арктика, 46 лет

Рост 187 см, объемы - 95-78-93 см.

Это единственный седовласый герой нашего материала, которому до пенсии еще далеко, но он отлично вписался в компанию

товарищей по модельному агентству для пожилых людей. А все благодаря тому, что его волосы рано потеряли цвет. Сергей начали седеть, когда ему не было и 30 лет — генетическая предрасположенность. Это не доставляло ему неудобств, но окружающие все чаще видели в нем не мужчину средних лет, а пенсионера. Он привык, смирился и решил использовать эту особенность, даже взял псевдоним - Арктика. Сергей не оставил основную работу - он защитник обладателей интеллектуальной собственности - но модельный бизнес стал его новым призванием. Чему рады его жена и дочка.

sergey_arctica Друзья, моделей агентства OLDUSHKA номинировали на премию "ТОП 50" издания @sobaka_ru в категории "мода"!

sergey_arctica Сергей Арктика / модельное агентство OLDUSHKA @oldushkamodels

sergey_arctica Сергей Арктика / модельное агентство @oldushkamodels Фотограф @ph.naf