«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, жена короля Малайзии, оказалась участницей скандального телешоу?

Умница и красавица Оксана Горбатенко (теперь уже — Рихана), чья свадьба с королем Малайзии Махаммадом V стала главным событием последних дней, оказалась девушкой многоликой. Большинство знает ее под именем Оксана Воеводина как победительницу конкурса красоты «Мисс Москва — 2015». Но есть еще одно имя, которым, вероятно, девушка представлялась раньше, а теперь старается не афишировать. Некто Ксения Дягилева. В соцсетях осталось немало страниц, где у Ксении и Оксаны стоят одни и те же фото. Более того - несколько карточек Дягилевой были опубликованы в "Одноклассниках" на странице мамы - Людмилы Горбатенко (аккаунт был удален вчера).

Ксения Дягилева в шоу "Каникулы в Мексике".

Мисс Москва-2015 и жена короля Малайзии оказалась участницей скандального телешоу .

Разница между Оксаной Воеводиной и Ксенией Дягилевой настолько большая, что сложно поверить, что это один и тот же человек. Оксана — хорошая скромная девочка из многодетной семьи из Ростовской области. Ксюша — дерзкая тусовщица из Москвы. Оксана налегает на учебу, Ксюша обожает футбол и крутые тачки. Оксана — девушка одинокая (на конкурсе девушка призналась: «мое сердце свободно»), у Ксюши нет отбоя от поклонников: «Падают штабелями». Оксана думает о будущей карьере, открывает салон красоты, создает свою линию купальников и продвигает оздоровительный чай (дипломную работу в РЭУ имени Плеханова девушка защищала по продажам напитка в соцсетях — этим реальным проектом и планировала заниматься). А Ксюша рвется за сладкой жизнью и славой — и в 2013 году становится участницей телешоу «Каникулы в Мексике».

Оксана Горбатенко известна как обладательница титула "Мисс Москва 2015", которая теперь стала частью семьи короля Малайзии.

Проект этот, прямо скажем, скандальный: "Дом-2" нервно курит в сторонке. Под жгучим мексиканским солнцем парни и девушки «влюбляются, встречаются, женятся», только без колец и обязательств. Суть шоу в том, что 11 человек живут на вилле Жанны Фриске на берегу океана. Коктейли, вечеринки у бассейна, звездные гости… Задача участников — не вылететь из проекта. Остаются только пары, одна из которых становится победителем. Съемкам предшествовал длительный кастинг, где претенденты должны были показать себя во всей красе, чтобы создатели поверили: они точно зажгут на экране! Девушки обещали «наступить кому-нибудь на голову», «хорошо выпить», «заняться сексом на пляже» - кто во что горазд.

Ксюша, которая ехала на виллу «чтобы разобраться в себе», строила отношения с одним из самых эпатажных участников — Елисеем Полищуком, одним из главных сердцеедов в мексиканском раю. Правда, в финал они так и не вышли.

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