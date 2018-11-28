2018-11-28T16:10:17+03:00
Общество

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, жена короля Малайзии, оказалась участницей скандального телешоу?

В 2013 году 20-летняя девушка участвовала в телепроекте «Каникулы в Мексике-2» [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Супруга короля Малайзии Оксана Воеводина перед замужеством жила яркой жизнью столичной тусовщицы.Супруга короля Малайзии Оксана Воеводина перед замужеством жила яркой жизнью столичной тусовщицы.
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Умница и красавица Оксана Горбатенко (теперь уже — Рихана), чья свадьба с королем Малайзии Махаммадом V стала главным событием последних дней, оказалась девушкой многоликой. Большинство знает ее под именем Оксана Воеводина как победительницу конкурса красоты «Мисс Москва — 2015». Но есть еще одно имя, которым, вероятно, девушка представлялась раньше, а теперь старается не афишировать. Некто Ксения Дягилева. В соцсетях осталось немало страниц, где у Ксении и Оксаны стоят одни и те же фото. Более того - несколько карточек Дягилевой были опубликованы в "Одноклассниках" на странице мамы - Людмилы Горбатенко (аккаунт был удален вчера).

Ксения Дягилева в шоу "Каникулы в Мексике".

Ксения Дягилева в шоу "Каникулы в Мексике".

Мисс Москва-2015 и жена короля Малайзии оказалась участницей скандального телешоу .

Разница между Оксаной Воеводиной и Ксенией Дягилевой настолько большая, что сложно поверить, что это один и тот же человек. Оксана — хорошая скромная девочка из многодетной семьи из Ростовской области. Ксюша — дерзкая тусовщица из Москвы. Оксана налегает на учебу, Ксюша обожает футбол и крутые тачки. Оксана — девушка одинокая (на конкурсе девушка призналась: «мое сердце свободно»), у Ксюши нет отбоя от поклонников: «Падают штабелями». Оксана думает о будущей карьере, открывает салон красоты, создает свою линию купальников и продвигает оздоровительный чай (дипломную работу в РЭУ имени Плеханова девушка защищала по продажам напитка в соцсетях — этим реальным проектом и планировала заниматься). А Ксюша рвется за сладкой жизнью и славой — и в 2013 году становится участницей телешоу «Каникулы в Мексике».

Оксана Горбатенко известна как обладательница титула "Мисс Москва 2015", которая теперь стала частью семьи короля Малайзии.

Оксана Горбатенко известна как обладательница титула "Мисс Москва 2015", которая теперь стала частью семьи короля Малайзии.

Проект этот, прямо скажем, скандальный: "Дом-2" нервно курит в сторонке. Под жгучим мексиканским солнцем парни и девушки «влюбляются, встречаются, женятся», только без колец и обязательств. Суть шоу в том, что 11 человек живут на вилле Жанны Фриске на берегу океана. Коктейли, вечеринки у бассейна, звездные гости… Задача участников — не вылететь из проекта. Остаются только пары, одна из которых становится победителем. Съемкам предшествовал длительный кастинг, где претенденты должны были показать себя во всей красе, чтобы создатели поверили: они точно зажгут на экране! Девушки обещали «наступить кому-нибудь на голову», «хорошо выпить», «заняться сексом на пляже» - кто во что горазд.

Ксюша, которая ехала на виллу «чтобы разобраться в себе», строила отношения с одним из самых эпатажных участников — Елисеем Полищуком, одним из главных сердцеедов в мексиканском раю. Правда, в финал они так и не вышли.

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