Никита Михалков: Меня не любят люди, которые меня не знают

Журналист позвал на свой Ютуб-проект «вДудь» Никиту Михалкова, одного из немногих российских режиссеров, известных мировому киносообществу. Обладатель «Оскара» согласился на беседу с условием записи на одном кадре - без монтажа.

- Всегда есть возможность манипулировать текстом человека, переставлять его. Если уж ты ошибаешься, пусть так и идет. Я вообще люблю снимать большими кусками, - объяснил свое желание Никита Сергеевич.

«Фильм «Родня» отстоял Андропов»

Лучшим фильмом этого года 73-летний режиссер почти без раздумий назвал сериал Семена Слепакова «Домашний арест». Звезда «Comedy club», сценарист и продюсер этого сатирического проекта о чиновниках удостоился похвалы от своего старшего коллеги:

- Ну это Гоголь современный. Я даже позвонил Семену и поздравил. Это очень талантливо, очень весело.

Ведущий вспомнил историю с правкой последней сцены картины «Раба любви», где героиня Елены Соловей произносит: «Господа, вы звери! Вы будете прокляты своей страной!».

По словам Михалкова, в первоначальном варианте она говорила так: «Это ошибка, господа, это ошибка», но ему не дали оставить эти слова и сцену пришлось переозвучить. И рассказал, как проходила «приемка» другого его культового фильма.

- На партсобрании после картины «Родня» я совершил невероятно дерзкий и опасный поступок. Я пришел с диктофоном и оставил его под страницами, когда меня попросили выйти, - вспомнил Никита Сергеевич. - Потом я в машине слушал, как меня обсуждали коллеги. Это было сильное ощущение. Там шел разговор о том, как переснять картину. Кто переснимет? Может быть Данелия? Когда он узнал, сказал: «Вы что, с ума сошли?» Владимир Досталь правильно сказал: «Эту картину нельзя переделать, ее можно только закрыть». Картине присвоили четвертую категорию (малое количество копий и покат в периферийных кинотеатрах - Ред.). А потом ее посмотрел Андропов и позвонил Ермашу (Филипп Ермаш - председатель Государственного комитета СССР по кинематографии с 1978 по1986 годы - Ред.): «Хорошее кино ты сделал, Филипп!». В те времена плохое кино делал режиссер, а хорошее - министр. И все, пошла картина!

Никита Сергеевич объяснил и ее один советский киношный термин, который мог существовать только во времена цензуры.

- Это было время, когда выдумали так называемых «зайчиков», - рассказал Михалков, - когда ты вставляешь в картину явно непроходимые вещи. Потом ты их вынимаешь, ругаясь, плача, объясняясь. Чтобы оставили то, что имеет смысл. Это был серьезный покер.

«Я не сумасшедший, который считает, что все делает гениально»

На грубый вопрос: «Снимал ли Михалков говно?», режиссер ответил:

- Ну, наверное, снимал. Хотя я не считаю их говном, не считаю. Но есть люди, которые это считают и я с ними не спорю, - заявил Никита Сергеевич. - Я не сумасшедший, который считает, что все, что он делает, гениально, - добавил постановщик.

Неприятную тему о мигалках Дудь тоже затронул. Михалков заявил, что в двух инцидентах с нарушением правил ПДД (произошедших давно) участвовал не он, а его водитель, которого он не уволил, но сделал ему устный выговор. В самой же необходимости спецсигналов был уверен:

- Тебе предлагали (иметь мигалку)? А мне предложили и я согласился.

Известную же в медийной среде байку о манере Михалкова отвечать на телефонные звонки, называясь водителем Петром, твердо опровергать не стал:

- Я не думаю, что это могло быть так явно. И тем более я нечасто этим пользуюсь, - ушел он от прямого ответа.

- Михалкова многие не любят, почему? - задал вопрос Юрий Дудь.

- Не страшно быть нелюбимым не за что. Страшно, когда есть за что не любить, - объяснил Никита Сергеевич. - Меня не любят люди, которые меня не знают. Я не испытываю комплексов по этому поводу. На каждый роток не накинешь платок. Только червонец нравится всем, как говорил Бунин. Человек - это единство противоположностей. Если я почувствую, что меня не любят люди, которые меня знают - Саша Адабашьян, Артемьев Леша (композитор Эдуард Артемьев, которого режиссер зовет его церковным именем Алексей - Ред.), Юра Купер - это будет трагедия для меня, реальная трагедия. А остальное - Бог видит.

«Я не видел, что для Ельцина власть - мечта, а не крест»

Дудь спрсил Михалкова и том, почему он в 1996 году поддерживал Бориса Ельцина, а ныне является ярым противником «Ельцин центра»?

- Разбирайте людей, Юра. Когда я (в 1996-м - Ред.) говорил про Ельцина, альтернативы ему не было и я не знал того, что потом узнали все, я в том числе. Меня учила мама: «Бойся людей, для кого власть - мечта, а не крест». Я не видел тогда, что для Ельцина власть есть мечта, - сказал Никита Сергеевич.

А свое желание участвовать в общественно-политической жизни Никита Сергеевич объяснил так:

- Я существую в этом обществе и так или иначе надеюсь влиять на него, потому что оно влияет на меня.

Беседа зашла и о Владимире Путине, с которым Никита Сергеевич дружит. Михалков рассказал как эта дружба началась:

- Довольно давно. Еще до того, как он был президентом, до того, как он был премьер-министром. Он уже работал в администрации (президента - Ред.). Меня пригласили со странным вопросом: «Действительно ли вы собираетесь баллотироваться в президенты?» Я сказал, что нет. Так мы и познакомились. Он верный друг. Мы встречаемся по каким-то поводам, но они не носят регулярного характера. Я имею возможность общаться и рад этой возможности. Но стараюсь ей не злоупотреблять. Я никогда и ничего не попросил у него для себя. Однажды, когда он у меня был и ребята из ФСО сказали: «Знаешь, почему он у тебя любит бывать? Потому что он никогда не выходил отсюда с папкой бумаг, которые ему насовали люди, которые присутствовали».

Было немало и других вопросов, однако ни на один из них Юрий Дудь не смог получить прямого и однозначного ответа.

Кроме, пожалуй, вопроса про усы. Никита Сергеевич откровенно и однозначно заявил, что не брил их ни разу, с тех пор как впервые отрастил.