2018-11-28T18:05:43+03:00
Звезды

Директору центра, в котором лежал перед смертью Дмитрий Марьянов, предъявили обвинение

Оксане Богдановой грозит до 6 лет тюрьмы
Семен ЕЛЕНИН
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5 октября 2017 года друзья доставили Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запоя. Фото: PhotoXPress.ru5 октября 2017 года друзья доставили Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запоя. Фото: PhotoXPress.ru
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Спустя год с лишним со дня смерти актера Дмитрия Марьянова в уголовном деле наконец-то появился обвиняемый. Следственный комитет предъявил обвинение директору реабилитационного центра «Феникс», в котором звезда фильмов «Выше Радуги» и «День радио» провел последние полторы недели своей жизни.

Насколько известно, 5 октября 2017 года друзья доставили Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запоя. Как стало известно позже, здесь ему делали некие инъекции. 15 октября актеру стало плохо, он потерял сознание, работники центра отвезли его в Лобненскую больницу (до этого звонили в скорую, но диспетчер заявила, что свободных машин нет), но врачи не смогли ничего сделать - оторвался тромб.

В реабилитационном центре уверяли, что своим пациентам оказывали только «психологическую помощь», однако во время расследования выяснилось, что помимо этого мужчинам кололи и некие препараты. Хотя лицензии на это у центра не было.

В реабилитационном центре уверяли, что своим пациентам оказывали только «психологическую помощь»

В реабилитационном центре уверяли, что своим пациентам оказывали только «психологическую помощь»

- По данным следствия, в реабилитационном центре актеру вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту.

Директору центра «Феникс» Оксане Богдановой предъявлено обвинение по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека». Это - до 6 лет тюрьмы.

Сама женщина сейчас находится под подпиской о невыезде.

Оксана Богданова

Оксана Богданова

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13 месяцев назад актер Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался при странных обстоятельствах, которые несколько месяцев обсуждала вся страна. 47-летний актер скончался в больнице подмосковного города Лобня 15 октября 2017 года из-за оторвавшегося тромба. Его привезли туда на «Скорой» из наркологической клиники. По факту гибели артиста против медиков и сотрудников наркоцентра возбудили уголовное дело, а также инициировали проверки других учреждений для страдающих от алкогольной и наркозависимости (подробности).

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По сей день не выяснены все обстоятельства гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова, ушедшего из жизни 15 октября прошлого года. Напомним: причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Артист проходил реабилитацию в подмосковном центре «Феникс». Следствие установило, что его сотрудники не сразу позвонили в «Скорую», когда Марьянову стало плохо. А потом и вовсе отменили вызов, решив везти его в больницу сами (подробности).

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15 октября - годовщина смерти актера Дмитрия Марьянова. Напомним, последние свои дни 47-летний артист провел в частном подмосковном центре «Феникс» для реабилитации алко- и наркозависимых. Отсюда живым он уже не вышел - по официальной версии, скончался в машине по дороге в больницу из-за оторвавшегося тромба (подробности).

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