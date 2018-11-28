Директору центра, в котором лежал перед смертью Дмитрий Марьянов, предъявили обвинение

Спустя год с лишним со дня смерти актера Дмитрия Марьянова в уголовном деле наконец-то появился обвиняемый. Следственный комитет предъявил обвинение директору реабилитационного центра «Феникс», в котором звезда фильмов «Выше Радуги» и «День радио» провел последние полторы недели своей жизни.

Насколько известно, 5 октября 2017 года друзья доставили Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запоя. Как стало известно позже, здесь ему делали некие инъекции. 15 октября актеру стало плохо, он потерял сознание, работники центра отвезли его в Лобненскую больницу (до этого звонили в скорую, но диспетчер заявила, что свободных машин нет), но врачи не смогли ничего сделать - оторвался тромб.

В реабилитационном центре уверяли, что своим пациентам оказывали только «психологическую помощь», однако во время расследования выяснилось, что помимо этого мужчинам кололи и некие препараты. Хотя лицензии на это у центра не было.

В реабилитационном центре уверяли, что своим пациентам оказывали только «психологическую помощь»

- По данным следствия, в реабилитационном центре актеру вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту.

Директору центра «Феникс» Оксане Богдановой предъявлено обвинение по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека». Это - до 6 лет тюрьмы.

Сама женщина сейчас находится под подпиской о невыезде.

Оксана Богданова

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