Птица счастья сегодняшнего дня

Сейчас куриное мясо в России самое популярное. Оно составляет больше половины в общем потреблении мясной продукции.

А до ХХ века кур разводили очень мало. Те, что были, очень плохо питались и из-за жесткости мяса были практически несъедобными. Ели в основном яйца, особенно те, что получали зимой: они были вкусными и считались очень полезными.

- Что-то я сегодня тако-о-ой голодный!

Потом постепенно стали специально разводить мясные породы кур. Очень многие из них вывели американские селекционеры. Мясные породы отличаются от яичных тем, что могут наращивать много мясных тканей на груди. Это то самое белое мясо, которое является самым полезным и диетическим в курице. Так вот благодаря селекции скелет птицы изменялся, развивалась его грудная часть, и в итоге с одной птицы стало возможно получать больше белого мяса. Мясные курицы крупнее птиц яичных пород. Уже в возрасте нескольких месяцев они весили больше 2,5 кг.

Сегодня куриное мясо самое недорогое, а в давние времена его цена была довольно приличной и позволить себе курятину могли не все.

Теперь в среднем за год один россиянин съедает больше 34 кг куриного мяса. Тем более сегодня курицу можно быстро и несложно приготовить. Причем блюд тут огромное множество: от простейшей вареной курочки до чихиртмы (грузинский суп на основе куриного бульона).

Пресс-секретарь Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова Дмитрий Гордеев говорит, что потребление мяса птицы постоянно растет, и приводит такие цифры. 5 лет назад годовое потребление составляло 29 кг на человека, 10 лет назад - 22,5 кг, а 15 лет назад - всего 16,1 кг.

Больше, чем в России, курицы едят только в Израиле и США: примерно 50 кг в год. А так в среднем в мире ежегодно каждый человек потребляет только 13,5 кг курицы. Меньше всего мяса птицы едят в Нигерии, Эфиопии, Индии.

Российские производители от потребителей не отстают. В прошлом году произвели почти 5 млн. тонн куриного мяса. В 2016-м было меньше: 4,6 млн. За пять лет объемы куриного производства увеличились на 44%. За 10 лет выросли на 183%, а за 15 лет - на целых 457%!

Курицу мы почти не импортируем. Самообеспеченность мясом птицы в России (отношение объема производства к объему потребления) составляет 98%, то есть покрывает потребности людей почти полностью. 10 лет назад этот показатель был совсем другим. Он составлял 60%, а 15 лет назад и вовсе только 41%.

В прошлом году ввоз мяса птицы снизился до 231,5 тыс. тонн. Это самый низкий показатель с 2001 года. Экспорт же составил 164,9 тыс. тонн (на 49% больше, чем было в 2016 году). За прошедшие пять лет Россия стала экспортировать в 4 раза больше птицы. По предварительным прогнозам, в этом году данный показатель составит около 190 тысяч тонн.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ.

КУРИНАЯ АНАТОМИЯ

Куриное мясо полезное, и диетологи рекомендуют обязательно включать его в свой рацион.

Почему? Курица легко переваривается, помогает организму усваивать кальций, куриный бульон лечит простуду и восстанавливает иммунитет, без опаски набрать лишний вес ее можно есть тем, кто сидит на диете. А еще в курином мясе много важных элементов. Так, в 100 г курицы содержится 21 г белка, 9 г жиров, 0,5 г углеводов. В ней много витаминов (B, C, E, A), а еще цинк, калий, фосфор.

Мясо курицы бывает двух видов, как вино: красное и белое. Белое - это грудка, а все остальные части - красное (потому что в них содержится железо).

Части курицы различаются по своему составу. Грудка считается самым диетическим мясом, потому что тут меньше всего жира с холестерином. Если очистить грудку от кожи, то жиров в ней будет в 11 раз меньше, чем в окорочках! Но самое жирное в курице - это кожа и крылышки, так как в них содержится много жира и очень мало белка. Поэтому ими лучше не злоупотреблять.

- Перед приготовлением надо очищать курицу от кожи и по возможности не жарить в масле. Во-первых, повышается калорийность пищи. Во-вторых, при нагреве более 100 градусов все омега-3, 6 и 9 жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, трансформируются в токсичные соединения. Чем больше полинасыщенных жирных кислот в масле, тем оно токсичнее во время жарки. Они превращаются в альдегиды и кетоны. А эти токсины в виде свободных радикалов уничтожают наши клетки и органы, изнашивая их в десятки раз быстрее. Поэтому лучше отварить (в воде, на пару) или запечь в фольге. И никаких маринадов из майонеза, - рассказала «КП» диетолог, нутрициолог Марина Удалых.

ИЩЕМ ТУШКУ НА ПРОТУШКУ

Как выбрать качественное куриное мясо? В первую очередь нужно выбирать по производителю. Приобретать надо только такую курицу, которую произвели известные компании. Покупать лучше охлажденную курицу, а не замороженную.

По данным Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова, самыми крупными производителями куриного мяса в России являются группа «Черкизово», «Приосколье», ГАП «Ресурс» и «Белгранкорм». А наиболее любимые россиянами куриные бренды это «Петелинка», «Троекурово», «Первая свежесть».

Смотреть на производителя нужно, но это тоже не панацея. Стоит предварительно оценить внешний вид мяса. Курицу лучше готовить сразу, не замораживая. Если это невозможно, то потом размораживать ее надо в холодильнике (вынув из морозильника) или с помощью микроволновки. Не нужно оставлять курицу надолго лежать при комнатной температуре. Ну и конечно, это мясо, как и любое другое, перед готовкой надо хорошо вымыть.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Выбери меня!

Тушка должна быть белого цвета, с желтоватым жиром, с чистой поверхностью.

Кожа должна быть целой, без разрывов и повреждений.

Упаковка должна быть целостной, с указанием ГОСТа, без снега и льда внутри.

Срок годности проверяйте всегда! Целая охлажденная тушка может храниться всего 5 суток, а отдельные ее части - от 4 дней до недели. Если на упаковке указаны более длительные сроки, то от покупки лучше отказаться.

Запах тушки скажет вам о ее качестве. Если есть возможность, понюхайте ее.

Нажмите пальцами на птицу - при надавливании свежее мясо должно быстро восстановить форму.

В магазине, где большинство людей делают покупки, произвести все эти манипуляции довольно сложно. Точно проверить, хороший ли продукт вам продали, можно, но уже дома. Надо проткнуть курицу горячим ножом - если появится плохой запах, значит, продукт испорченный.