Президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун: «Наша цель - услышать учителей, понять их потребности и учесть их опыт»

Издательству «Просвещение» исполняется 88 лет. Ведущее издательство учебной литературы за время своего существования преобразовалось в Группу компаний полного цикла, разрабатывающую комплексы образовательных продуктов: от учебников до строительства и оснащения школ. Президент Группы компаний Владимир Узун считает, что важнейшими аспектами развития «Просвещения» на ближайший период станут партнерское взаимодействие с педагогами, совместные с региональными властями проекты по развитию образовательных систем и гибкое реагирование на индивидуальные запросы школ.

- В чем заключается особенность вашего подхода к обеспечению высокого образовательного результата страны?

- «Просвещение», как один из крупнейших игроков рынка, несет безусловную ответственность за гармоничное развитие образовательной экосистемы.

Уровень образования должен соответствовать современности и даже предвосхищать запросы на будущие знания и компетенции. В наше время дети технологически часто более подкованы, чем учителя, и мы видим необходимость в создании нового формата коммуникации со всеми преподавателями, а потом и родительским сообществом. Учитель, как считал Конфуций, — человек, который развивая новое, лелеет старое. Как бы ни менялись образовательные программы, линейки учебников, не внедрялись новые цифровые инструменты учителю всегда помогает его преподавательский опыт. Наша цель - услышать учителей, понять их потребности, учесть их опыт. В совокупности с нашими разработками, современными технологиями, к которым мы имеем доступ и активно развиваем сами, это станет основой для нового этапа нашего партнерства.

- Как вы планируете установить связь со всеми педагогами страны и аккумулировать их опыт?

- Мы уже являемся, по сути, национальным интегратором образовательных программ и продуктов. Запущены и эффективно действуют не один год проекты в Чеченской республике, Сахалинской области и других регионах. Теперь наша первоочередная задача - создать новую платформу для открытой коммуникации с учителями. Это даст нам возможность поддерживать постоянную связь и предоставлять учителям оперативный доступ ко всем нашим продуктам и их промоверсиям. Вы знаете, что в 90-х в период резкого дефицита учебников распространилась практика, когда учителя копировали один чудом раздобытый современный учебник, и даже переписывали его от руки? Сейчас в этом нет нужды. Все наши продукты всегда доступны в печатном формате, а электронные версии книг и пособий по всем направлениям обучения в будущем будут представлены на нашей платформе.

Мы хотим услышать учителя и дать ему возможность максимально проявить свои таланты. Несмотря на то, что обучение проходит в рамках текущих школьных программ, даже в одной параллели к разным классам нужен свой подход. Мы можем помочь учителям при помощи комплекса наших продуктов адаптировать материал, формируя для него индивидуальную образовательную траекторию и соблюдая при этом федеральный государственный образовательный стандарт.

- Индивидуальная траектория будет формироваться в основном с помощью электронных материалов?

- Электронная платформа — новый и удобный способ коммуникации, который не отменяет продолжения работы в оффлайне. Например, пока общество находится в стадии перехода к электронным учебникам мы будем продолжать корректировку их печатных версий. Органы управления образованием ориентированы на обновление учебников не реже, чем раз в пять лет. За это время мы сможем получить отзывы учителей, в том числе с помощью платформы, о их использовании в процессе обучения, что-то поменять, что-то добавить, усовершенствовать структуру материала для новой версии изданий.

Параллельно с этим мы будем разрабатывать новые технологичные продукты. Реальность изменяется невероятно быстро, цифровое развитие накладывает отпечаток на трансформацию всех сфер жизни и молниеносно это, к сожалению, нельзя отразить в учебниках. А вот сообщить об этом педагогам и всем участникам образовательного процесса, вооружить их самой актуальной информацией – наша прямая задача. Мы ищем способы дать педагогам возможность узнавать на платформе «Просвещения» обо всех тенденциях и новостях в привязке к школьной программе. Современные коммуникационные решения позволят быстро реагировать на запросы учителей и учеников, осуществлять «тонкую настройку».

Частично такая функция реализована в столичной системе МЭШ (Московская электронная школа). Которая, к слову, вошла в топ-100 лучших международных проектов.

- Разве преподаватели сами не могут найти нужную информацию в сети, а затем транслировать ее ученикам? В свободном доступе множество методических материалов, разработанных другими педагогами, не говоря уже о новостях.

- Самостоятельно найти, проанализировать и систематизировать нужные материалы сложно, когда ты живешь в условиях острого дефицита времени. Более того, ни у кого нет уверенности, насколько найденное подойдет к программе, насколько можно верить источникам? Проще говоря, не фейки ли это? Ведь никто не даёт чужим готовым разработкам, опубликованным в сети, сертификата качества. Цель нашей новой платформы — ориентируясь на школьную программу, образовательные стандарты и запросы преподавателей, предоставить все новости по теме, в осмысленном и нацеленном на достижение образовательного результата варианте, чего пока не делает никто.

- С чего начнется установление контакта?

- Во-первых, мы перейдем на качественно иной уровень общения с учителями. Если раньше учитель был вынужден в какой-то степени подстраиваться под существующий учебник, фактически жертвовать своими индивидуальными подходами в преподавании, то наша комплексная система образовательных материалов, приобретя пластичность, позволит преподавателям «подстраивать» её под себя. Мы хотим изменить подход «учитель отдельно — учебник отдельно», это, во-вторых. В наши планы входит создание модульного учебника, содержание которого каждый учитель сможет адаптировать под собственный календарно-тематический план.

Педагог всё же творческая профессия. Важно, чтобы учителям нравилось преподавать свой предмет, тогда школьникам будет интересно получать знания на уроках. А ведь это первая мотивация учителя — успешность обучения его учеников. Значит нам нужно сделать этот важный процесс более удобным и менее рутинным для всех.

- Разве только профессиональные навыки учителя мотивируют детей? Достаточно ли будет поддержки педагога только в этой области, чтобы он был примером для своих учеников?

- Вы правы. Профессиональной поддержки не всегда достаточно, чтобы учитель мог гармонично развиваться как личность и вдохновлять школьников. Реальный преподаватель сможет максимально приблизиться к своему профессиональному и личностному идеалу, не в тот момент, когда узнает обо всем новом и важном, а когда перестанет испытывать постоянный стресс. Сейчас учителя вынуждены взвешивать каждое свое слово и контролировать каждое действие, чтобы случайно не оказаться неправильно понятыми. Вместе с его обычными человеческими проблемами и рабочей нагрузкой это создает колоссальное психоэмоциональное напряжение. Нам кажется важным предоставить педагогам правовую и психологическую консультационную поддержку, чтобы они знали, что мы рядом, и можем помогать, не только выпуская литературу или запуская новый электронный сервис. Кстати, чтобы освоить новые технологии тоже нужно потратить и время, и нервы.

- Когда вы планируете реализовать ваши планы?

- До конца 2018 года мы сделаем первые заметные шаги к появлению новой партнёрской системы взаимодействия с учителями, которые станут нашими ориентирами в этом процессе. Только так будущая платформа по-настоящему будет отвечать их потребностям во всех аспектах, позволит свободно общаться с коллегами, получать экспертные комментарии по значимым для них темам. Мы начнем новый диалог с преподавателями в наших официальных сообществах в социальных медиа, чтобы услышать их мнение о переиздании учебных материалов и других важных темах, найти совместные решения для более масштабных вопросов — например, трансформации образовательной среды каждого отдельно взятого региона.

Мы надеемся, что такой подход позволит затем включать индивидуальность учителя и его креативность в наши продукты, соблюдая при этом рамки образовательных стандартов и учитывая специфику субъектов Российской Федерации: профориентация и нацеленность на сохранение будущих кадров региона. От этого выиграют все участники экосистемы образования, а главное — школьники, которым будет интересно стремиться к будущим профессиям вместе с учителями и нашими учебно-методическими комплексами.

- Сейчас широко обсуждается тема задания, предложенного в одном из учебников — написать письмо отцу на фронт. Какова Ваша позиция?

- Моя личная позиция — школьники должны знать, что была Великая Отечественная война, что эту войну выиграли их прадеды, помнить, какой ценой она досталась стране, и прочувствовать это. Что же касается «Просвещения»: нашей команде важно мнение учителей и родителей. Предлагаю открыто обсудить это в наших сообществах в социальных сетях. Мы обязательно расскажем о результатах вам, как общественному изданию, и обсудим с экспертами.

- Получается, что образовательная платформа «Просвещения» должна стать чем-то в духе учительского клуба по интересам?

- Это похоже на клуб, только гораздо шире и объемнее по смыслу. Мы действительно хотим, чтобы учителя собрались вокруг нас в профессиональное сообщество. Однако мы не хотим строить эту систему сверху, наоборот, даём возможность учителям построить саморегулируемую организацию с помощью наших сервисов, информационных систем и продуктов. То есть мы даём им инструменты. Можно спрогнозировать, что сначала подобные сообщества появятся на районном и областном уровнях. И здесь нам бы хотелось работать совместно с региональными властями, как я уже сказал раньше. Мы готовы разработать программы и дисциплины под конкретную задачу, стоящую перед каждым конкретным регионом, подготовить с помощью преподавателей таких специалистов, в которых нуждается регион. И здесь речь не только о школьном образовании, но о профессиональном и высшем.

- Учительское сообщество будет как-то официально оформлено?

- У нас есть идеи создания региональных Учительских Клубов совместно с регионами, уделяющими большое внимание образованию и заинтересованными в получении качественного образовательного результата в 2019 году.