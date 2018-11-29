Чем ноябрьские мандарины отличаются друг от друга: Роскачество объясняет разницу

В преддверии Нового года Роскачество запускает масштабную проверку мандаринов. Мы узнаем все про сорта мандаринов, эксперты помогут определить, какие из них - самые сладкие, в каких - меньше всего косточек, и в чем реальная польза. Проверят и рыночные, и магазинные фрукты. В исследование войдут несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая, Марокко и России. Популярные абхазские мандарины появятся на прилавках только в декабре – они созревают в середине ноября. Однако эксперты успеют проверить абхазские мандарины в начале декабря. Все результаты мы узнаем перед Новым годом.

Какие сорта мандаринов продают в ноябре

* Настоящие китайско-японские

В древние времена на Востоке они были доступны только монаршим особам - мандаринам, отсюда и пошло название. Идентифицировать их можно по размеру и весу: они некрупные (до 30 грамм). Как правило, такие мандарины кислые или кисло-сладкие, без косточек.

Сорт шивамикан - ранний, созревает уже в конце октября. Его плоды - приплюснутые с ярко-желтой кожурой.

Сорт сатсума с рыхлой бугристой кожурой созревает с ноября по декабрь. У него грубая мякоть, дольки часто разного размера.

* Гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко, Испании

Всего их около 70 сортов. Именно в гибридах чаще всего много косточек. У нас продаются несколько. О самых популярных — ниже.

Муркотт вывели в 1913 году во Флориде, откуда он перекочевал в Бразилию и Перу. У нас его можно купить с ноября по февраль. Это гибрид мандарина и танжерина - он небольшой, с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками, но сочный и сладкий.

Надоркот родом из Марокко. Это не очень сладкие мандарины с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. Обычно в них нет косточек, но, переопыленные, они могут быть очень костлявыми. Они созревают уже летом и в продаже появляются раньше прочих.

Клементины - самые вкусные из гибридных. Их в 1902 году на Сицилии вывел священник отец Клемент, соединив мандарин и местный апельсин. Они сплющенной сверху и снизу формы, яркого оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов.

Пикси — самый поздний сорт, можно найти в продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они исключительно долго хранятся.

Какие мандарины лучше не брать и не есть

- С плесенью на кожуре. Это признак антракноза, грибкового поражения.

- С вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, что фрукт начал подгнивать.

- Перезревшие и лежалые. Показатели - явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии.

Внимание! Листочки – это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем, просто слегка подсыхают.

КСТАТИ

В чем польза

Мандарины — сами по себе праздник. Психологи и диетологи рекомендуют их, чтобы поднять настроение. Это самый новогодний фрукт, чей запах устойчиво ассоциируется с отдыхом и радостью.

Мандарины еще и полезные. Благодаря большому количеству клетчатки, активизирует работу кишечника. Его можно отнести к продуктам, помогающим похудеть: в мандарине мало калорий, а на его переваривание затрачивается больше энергии, чем он дает. Беременным женщинам мандарин помогает справиться с токсикозом, а также фрукт содержит много фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития малыша.

Помогает при воспалительных заболеваниях, например, цистите. Всего 3-4 плода в день восполнят норму антипростудного витамина С. А еще в них много других витаминов, микроэлементов и антиоксидантов:

* провитамин А, который снижает утомляемость глаз;

* антиоксидант, витамин Е, женский витамин для красоты волос и кожи;

* витамин B, который нормализует обмен веществ, работу нервных клеток, улучшает сон, необходим для иммунитета;

* витамин K и глюкозиды, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов и благотворно влияют на сердце, участвует в свертываемости крови;

* фитонциды, которые подавляют рост болезнетворных бактерий и стимулируют иммунитет;

* мандариновый сок полезен кашле, поскольку хорошо выводит слизь и снимает отечность тканей.

Противопоказания:

Могут раздражать слизистые кишечника и желудка, поэтому не рекомендуются людям с заболеваниями ЖКТ.

Как и все цитрусовые, сильный аллерген.