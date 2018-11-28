Таможня и добро: Россияне везут через границу бриллианты внутри себя

- Ужесточение правил провоза в Россию из заграницы дорогих часов и украшений дороже миллиона рублей (за контрабанду теперь грозит штраф до 200% стоимости товара, или 7 лет тюрьмы, - ред.), абсолютно оправдана, - считают в российской таможне. - Ведь везут! И везут не на миллион, а только за первое полугодие официально ввезли в Россию драгоценностей на полмиллиарда!

"Комсомолке" удалось попасть за ворота строго охраняемого Центрального экспертно-криминалистическое таможенного управления, которое затерялось во дворах у станции метро Войковская.

БИО БИРКИ НА ШУБАХ

В помещении отдела изучения органических товаров шумит пылесос. Не простой. В его шланге - стерильный фильтр, в который эксперт Мария Левина собирает при мне с норковой шубы невидимые микрочастицы.

- На каждом меху даже после химчистки остается пыльца и споры растений. Мы с помощью микроскопа выясняем их происхождение. В данном случае, они похожи на пыльцу растений, произрастающих в Корее, Японии, Восточном Китае. Этот вывод делаем даже не мы, а спецпрограмма, - пояснила Левина. - Так что никакой предвзятости.

Теперь у таможни есть основания, чтобы судиться, например, с контрабандистом, заявившем, что купил шубы в России. С авторитетным мнением отдела Левиной не поспоришь - шубы пылесосят ботаники и биологи с высшим образованием.

В тюрьму можно угодить и за попытку уйти от налогов и сборов при ввозе ювелирных украшенийФото: Александр БОЙКО

КОКАИН В ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕМ

В отделе исследования органических товаров ворчат огромные машины.

- Выявляем пестициды, растворители, наркотики, - рассказывает эксперт Илья Кузнецов. - Отличаем нефтепродукты, так как их цена сильно зависит от степени их переработки. Берем пробы лекарств. Просим граждан внимательно относиться к тем медицинским препаратам, которые они покупают за рубежом. Например, в Израиле разрешены кодеиносодержащие препараты. А у нас за их оборот можно попасть в тюрьму. Запрещены у нас и обезболивающие препараты содержащие кокаин (хотя такие распространены чуть ли не по всему миру) и анаболики, которые некоторые спортсмены пытаются ввезти из Индии. Были случаи, за них получали реальные сроки.

Надо внимательно читать этикетки иностранных лекарств.

"КАРТЬЕ" ВНУТРИ

В тюрьму можно угодить и за попытку уйти от налогов и сборов при ввозе ювелирных украшений.

- Украшений на сумму до 10 тысяч евро можно ввозить без всяких деклараций. Но не так давно мы остановили девушку, которая прилетела в Шереметьево, а на ней украшения на 200 миллионов рублей. Только часы — на 100 миллионов. Да, украшения поношены, но почему она не задекларировала их при выезде? Было бы намного проще объяснить их происхождение, - рассказывает эксперт Виталий Шатыгин.

- Бывает, что глотают бриллианты?

- Не только глотают, - покраснел Шатыгин. - Тут женщину остановили для проверки. Досматривали ее тоже женщины, в общем. В итоге достали из нее эксклюзивное кольцо "Картье".

- Это как же таможенники его нащупали? Случайно?

- Россиянка купила его во французском бутике за 40 миллионов, а перед вылетом по системе Tax Free (возврата торгового налога, - ред.) вернула 10 миллионов. Но чем-то прогневала французских пограничников, и они сообщили о пассажирке российским коллегам. И наши таможенники уже ждали, что она задекларирует свое кольцо, заплатив с него налог - 12,5 миллиона рублей. Но она утаила покупку. В итоге кольцо нашли, а хозяйку оштрафовали на трехкратную сумму налога - 36 миллионов рублей. Выходит, колечко ей обошлось в 70 миллионов...

- А что чаще всего пытаются вывезти из России?

- Многое. Настоящая беда с нефритом. У нас этот полудрагоценный камень дешев - нет фабрик, которые его обрабатывают. А в Китае на него бешеный спрос. Регулярно пресекаем попытки вывоза крупных самородков.

ШОКОЛАД С ПРОСЕДЬЮ

- Бойтесь шоколада с такой проседью, - напутствует эксперт отделал животных и растительных продуктов Елена Рыженкова.

Оказывается, так выглядит не только просроченная плитка.

- Это говорит о том, что в нем есть включения, которые не смешиваются с какао маслом. Значит это заменитель, и такой лучше не есть. Чаще мы ищем в кондитерских товарах пальмовое и кокосовое масло, заменители жиров. Изучаем мясную продукцию, - поясняет специалист.

Бойтесь шоколада с "проседью"Фото: Александр БОЙКО

- Как отличить импортное мясо?

- Вот это мясо говядины - из России. Оно светлое, с жирком, откормлено зерном. А вот это темное с вишневыми прожилками быков скрещенных с ангусами - из Южной Америки. В нем нет жира, мышцы твердые. Оно выращено на естественных кормах, но при недостатке влаги.

- Как выбирать мясо?

- Оно не должно иметь сильный запах мяса, вокруг него не должно быть жидкости, а жир не должен быть желтым. Можно нажать пальцем на кусок мяса, и если оно не вернет форму, его лучше не брать.

В соседнем кабинете нас встретил эксперт Ирина Громова. Кандидат химических наук отличает марку оливкового масла по запаху. Перед ней десяток стеклянных емкостей фиолетового цвета, в которых не виден цвет масла.

- Это, бывает, сбивает с толку. А так - только аромат и больше ничего, - объясняет специалист.

Оказывается, лаборатория в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении проверяет оливковое масло по техрегламенту Евросоюза.

- Какое лучше выбирать в магазине?

- Обязательно горькое, жгучее. Большая часть оливкового масла пахнет свежескошенной травой. Это значит, что оно произведено из молодых оливок. Более ценное то, что сделано из вызревших олив. Оно будет пахнуть завяленными помидорами, будто вы заходите в теплицу. Не стоит употреблять оливковое масло, которое прогоркло или пахнет затхлой водой. Из имеющихся на рынке можно с уверенностью отдать предпочтение маркам Боргес и Каламата. Бывает, греческое масло, выращенное на побережье, имеет в запахе нотки моря. Но настоящие гурманы ищут чилийское.

Большая часть оливкового масла пахнет свежескошенной травой. Это значит, что оно произведено из молодых оливокФото: Александр БОЙКО

10 ЗУБОВ МАМОНТА - ТОЛЬКО ЗА МЕСЯЦ

В отделе экспертизы культурных ценностей эксперты шуршат каталогами.

- Шереметьевская таможня изъяла у жителя Сирии, следовавшего из Германии в Россию, партию античных монет 5 века, - рассказывает эксперт Анастасия Гераськина. - Теперь нам надо описать каждую из монет. Выяснить, в какое время они отчеканены, при каком царе и монетном дворе. Вот это - римский фолис, эта монета византийская, вот дирхемы с куфическими письменами. Уже научилась без словаря читать года. Сложнее с мелкими номиналами, где трудно разобрать надписи. Надо за 5 дней признать монеты культурной ценностью и вернуть владельцу. Если он правильно их задекларировал. Если нет - штраф.

На столе у экспертов расписные деревянные шкатулки и иконы.

- Часто бывает - граждане случайно покупают за границей вещи, и везут их как сувениры, - оказывает эксперт. - А после проверки оказывается, что они стоят в России больших денег. Надо брать в магазинах чеки, чтобы подтвердить свою правоту на таможне. Сотрудницы вспомнили историю, как ним поступил на проверку тубус с картиной неизвестного художника. Проверили. И тут выяснилось, что это ранее неизвестное полотно русского художника-портретиста Андрея Матвеева.

Но кабинет экспертов чаще похож не на художественную галерею, а на палеонтологический музей: только за месяц с Шереметьевской таможни поступило 10 зубов мамонта, и 3 рога шерстистого носорога!

- А летом какой-то житель Брянской области ввез … абажур из человеческой кожи, - показывает фотографию Анастасия. - Представляете, он был декорирован маленькой косичкой. Этот предмет мы не признали культурной ценностью.

Странные вкусы у некоторых туристов. Подобные абажуры делали гитлеровцы из тонкой кожи детей в концентрационных лагерях. Трудно представить, что можно спокойно смотреть на свет такого абажура...

Впрочем, эксперт отдела изучения подлинности оружия и документов Александр Кукушкин показал корреспонденту "КП" коллекцию клинкового оружия, которую пытаются ввезти в Россию. Рядом с нацистскими кинжалами лежали самурайские и масонские мечи. Они, скорее всего, будут признаны «культурными ценностями».

Шереметьевская таможня изъяла у жителя Сирии, следовавшего из Германии в Россию, партию античных монет 5 векаФото: Александр БОЙКО

ЦИФРЫ

Начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Иван Токарев:

"В 2018 году в среднем в месяц 1 эксперт выполнял 9 экспертиз и исследовал 411 объектов.

На основании сведений от таможенных органов, поступивших за 9 месяцев 2018 года, доначисления в федеральный бюджет по результатам экспертиз составили более 2700 миллиона рублей, возбуждено 3 064 дел об административных правонарушениях и 313 уголовных дел.

За текущий год выполнено 29 842 экспертно-исследовательские работы.