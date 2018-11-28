Впервые в России прошёл отбор на мировой чемпионат Russia Battle Pro, победители которого поедут во Францию представлять нашу страну на мировой брейк-данс арене. В судейском составе чемпионата были замечены мировые звезды танцпола.

Среди них один из лучших хореографов Франции Брахим Заибат, прославившийся своей работой на шоу Мадонны и трехлетним романом с певицей. Напомним: танцор на 31 год младше поп-королевы.

Их роман окончательно завершился, но Брахим до сих пор тепло отзывается о легендарной артистке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679891" frameborder="0"></iframe> Экс-любовник Мадонны: «Она меня выбрала, потому что я хороший танцор».

- Почему Мадонна выбрала тебя? - поинтересовались у танцора журналисты во время его визита на российский чемпионат «Встаньте, дети, встаньте в круг».

-Я не знаю. Возможно, из-за моей улыбки, - ответил Брахим Заибат.

- Возможно, ты хороший танцор?

- Возможно. И у меня большое сердце (Улыбается.).

- Что тебе понравилось в Москве?

-Мне все в Москве понравилось. Единственный минус - холод. И я не люблю снег. Но отдых в Москве отличный.

Что я думаю о русских девушках?Они очень красивые.

- Ты когда-нибудь пробовал водку?

- Конечно. Вчера я выпил много водки.

- Что ты думаешь о российском шоу-бизнессе? Ты видел видео Киркорова («Ибица», «Цвет настроения чёрный»), Тимати и выступление Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон»?

- Певцов, которых вы мне показывали (за исключением Тимати), я не знаю. Но у них хороший стиль, хотя я не понял, о чем они поют. Но все видео и работа над ними очень хороши. У вас большая страна и у вас есть большие артисты.

- Какое видео понравилось тебе больше?

- Мне понравилось видео «Ибица» (Киркорова и Баскова), потому что оно более современное и стильное.

- Пару дней назад 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за продюсера Бари Алибасова, которому за 70. Что ты думаешь по этому поводу? Это лубовь или они сделали это для шоу-бизнеса?

- Это нормально. Это клево. Я не знаю их, мне сложно судить. Это круто, что они поженились в этом возрасте.

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