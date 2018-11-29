Дневник врача частной клиники: Мы должны не вылечить пациента, а продать ему как можно больше услуг

Последние шесть лет Валерий работает в одном из коммерческих медцентров столицы. Его откровения мы публикуем на условиях анонимности.

«ТЫ - МЕНЕДЖЕР В БЕЛОМ ХАЛАТЕ»

- Помните, коллеги, мы живем во времена, когда деньги превыше всего. Честь, совесть, профессиональная этика - ничто. Деньги - всё! Гиппократ умер давно, а нам с вами кушать надо!

Так еженедельные совещания с нами, сотрудниками центра, начинает главврач, он же директор нашего филиала клиники. «Политику партии» у нас обсуждать не принято. Мы тут не просто врачи - менеджеры в белых халатах. С продажами все очень строго. Не выполнил план в первый раз - штраф и минимальный оклад. Не выполнил во второй раз - уволен.

В любых платных медицинских учреждениях есть план - это средний чек по пациенту. У нас это 50 тысяч рублей.

Для мотивации делают минимальный оклад и хорошую процентную ставку с каждого пациента. То есть чем больше впарил услуг, тем больше заработал.

У нас оклады от 10 до 15 тысяч рублей. Все остальное - проценты. С приема больного врач получает 20%. За направление к другому специалисту - 5%. На анализах капает 8% от потраченной пациентом суммы. У меня в месяц выходит в среднем 250 тысяч рублей. Сами понимаете, в государственной поликлинике столько никогда не заработать.

«НА ДОСКЕ ПОЧЕТА НЕ ЛУЧШИЕ ДОКТОРА, А ЛУЧШИЕ ПРОДАЖНИКИ»

Вы наверняка обращали внимание на фотографии врачей, которые во многих коммерческих центрах висят на самом видном месте у стойки ресепшен.

Это доктора, которые в этом месяце принесли в кассу больше всего денег. Как работник месяца в мебельном магазине. Смотрите, Вася Пупкин больше всех кресел продал.

Но если в продаже мебели нет ничего дурного, то у нас все наоборот. На доску почета попадают лучшие продажники. Многие болячки, из-за которых пациенты обращаются в клиники, можно вылечить после одной-двух консультаций, опираясь на симптоматику и основные общие анализы. Но так лечить совсем нерентабельно. Так вот наши передовики производства придумывают все, чтобы пациент платил, и зачастую ему, то есть пациенту, это выходит боком.

Методы надувательства у всех примерно одинаковые. Что греха таить, я ими тоже пользуюсь. Пациентов даже не надо запугивать. Когда человек пришел со своей проблемой, он уже взволнован. Достаточно просто усилить уже имеющиеся страхи всяческими намеками, покачиванием головой или парой тяжелых вздохов. Самая легкая добыча - это больные, которые в интернете начитались всяких ужасов о своих симптомах. Их мы называем «готовенькими», такие согласны на любые обследования.

Люди, поймите, нам невыгодно вас лечить. Выгодно снимать симптомы и оттягивать до последнего. Если пациент успел заработать дисбактериоз от приема бесконечного количества препаратов, это для нас просто удача. Такой больной становится совсем податливым: послушно ходит на прием и готов на все процедуры и дополнительные обследования.

В общем, действуя такими методами, только я один за двадцать рабочих дней приношу в кассу от трех миллионов рублей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

АНАЛИЗЫ - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

В ситуацию, когда в коммерческом центре назначают множество анализов, попадал каждый. Поэтому о них отдельно. Во-первых, обычно нет необходимости сдавать такое количество анализов. Но вы уже прекрасно знаете про план и средний чек по каждому пациенту.

Во-вторых, вы, скорее всего, даже представить не можете, как делаются и как подделываются ваши анализы в лабораториях. Вариантов бывает несколько. Анализов вам назначили много, и вы за них заплатили басно­словную сумму, но исследование в лучшем случае проводят только по самым основным или вовсе не проводят.

Почему так происходит? Скорее всего, у клиники, в которую вы пришли, плохо идут дела, поэтому она экономит. Соответственно получается недостоверная картина вашего обследования, и как следствие - неадекватное лечение. В результате здоровье не только не выправится, а, скорее всего, ухудшится. Но для медцентра это неплохо, потому что ходить сюда вы теперь будете долго и регулярно.

Второй вариант - клиники подделывают результаты. «Обнаруживают» то, чего у вас на самом деле нет. И хорошо еще, если у вас «нашли» пресловутый простатит. То есть заболевание, которое можно вылечить. Но есть клиники, которые настолько заигрались, что ставят липовые диагнозы из списка тяжелых или смертельных болезней.

И последний вариант - это клиники, которые ничего не подделывают, но благодаря грамотному менеджменту и маркетингу манипулируют пациентом, чтобы он сделал большое количество анализов и обследований. Диагноз ставят только после выполненного плана и далее назначают адекватную схему лечения.

«УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ СЛАБЕЕ»

Сегодня у меня был пациент с жалобами на боль внизу живота и в паховой области. Симптомы описал следующие: неудобство при ходьбе, боли в области паха после поднятия тяжестей, чувство тяжести внизу живота. После описания симптомов возникли явные подозрения на паховую грыжу. А после осмотра и пальпации это стало очевидным.

Простая ситуация, не требующая дополнительного обследования. Можно было ему спокойно поставить диагноз и отправить к хирургу на плановую операцию. Но операции по устранению грыж в нашей клинике не проводятся, а отправить его в больницу - значит потерять клиента и получить штраф от руководства за невыполнение среднего чека по каждому пациенту.

Поэтому я его начал прогонять по нашей стандартной схеме продаж: общий анализ крови, анализы мочи, кала, УЗИ брюшной полости. Отправил к урологу в соседний кабинет. Примерная общая стоимость всех перечисленных услуг - 40 - 50 тысяч рублей.

Это мои обычные рабочие будни. Я шесть лет уже так живу, но у меня все еще бывают угрызения совести.Но с каждым годом они все слабее.